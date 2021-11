LE PARCOURS 2022 DU SILK WAY RALLY EST CONNU D’ASTRAKAN A MOSCOU

La présentation en ligne de la 12éme édition du parcours du Silk Way Rally a eu lieu ce mercredi 10 novembre, révélant aux fans du rallye-raid et aux concurrents de cette discipline, les principaux détails de l’événement qui se déroulera en juillet prochain.

Et, l’histoire jouera un rôle important dans cette édition 2022. En effet, et pour célébrer le 350éme anniversaire de la naissance de l’empereur Pierre le Grand, le rallye reliera l’été prochain, dix régions de la Fédération de Russie, dont beaucoup sont liées à son nom.

Le plus grand rallye tout-terrain d’Eurasie se déroulera du 6 au 16 juillet, au départ d’Astrakhan (les vérifications administratives et des vérifications techniques y seront auparavant les jours précédents également organisées, et le Sil Way 2022, se terminera sur la Place Rouge à Moscou.

Le Caucase du Nord et Grozny – la capitale de la République Tchétchène, Elista, Volgograd, Voronej – reliant ces points sur la carte, vous pouvez comprendre à quel point la géographie de l’événement 2022 sera intéressante et diversifiée.

La longueur totale de ce parcours inédit sera de 4 380 kilomètres, dont 2 800 kilomètres d’épreuves spéciales.

La Direction des Sports du Silk Way Rally est toujours prête à répondre aux besoins des concurrents en cette période trouble et délicate causée par cette pandémie du COVID-19 et c’est pourquoi les frais de participation au Silk Way Rally 2022, resteront les mêmes qu’en 2021.

Les organisateurs gardent également une autre bonne tradition… simple rappel, les équipages de moins de 30 ans, ainsi que tous les équipages féminins pourront participer au rallye sans payer de droit d’engagement !

Les concurrents de tous types de véhicules seront autorisés à participer à la compétition : motos, quads, SSV, voitures et camions.

L’ouverture des demandes de participation à l’événement devrait commencer le 15 février 2022.

Vladimir Chagin, responsable du Silk Way Rally, confie :

« Qu’est-ce qui rend le Silk Way Rally spécial ? Le fait que chaque année, les concurrents de notre événement découvrent un parcours complètement nouveau, qui ne se répète jamais. Le rallye 2022 ne fera pas exception – sa distance ouvrira beaucoup de nouvelles choses pour chaque pilote. Je vous préviens tout de suite, ça va être intéressant, mais extrêmement difficile. Bien que ce soient des défis qui annuellement attirent des concurrents venus du monde entier. »

Et, il poursuit :

« Notre pays est fier de son histoire séculaire. Par coïncidence, l’année prochaine marque le 350éme anniversaire de la naissance de la personne qui a ouvert une « fenêtre sur l’Europe » pour la Russie, à savoir Pierre Ier. Il est surnommé « The Great », ainsi que le Silk Way Rally. Et notre événement de l’année prochaine passera par de nombreuses villes liées au nom de cet empereur russe ».

De son coté, Luc Alphand, directeur sportif du Silk Way Rally, indique, lui :

« L’une des particularités du rallye tout-terrain, outre le volet sportif, est l’opportunité de découvrir de nouveaux paysages. Et maintenant nous irons pour la toute 1ére fois en République Tchétchène, et découvrirons de magnifiques montagnes. Des rallyes tout-terrain n’ont jamais été organisés dans cette partie du pays auparavant. Pour nous, ainsi que pour les concurrents, il est très important d’être ici et d’avoir l’opportunité de découvrir de nouvelles routes inédites d’une ampleur et d’une gamme sans précédent. »

Luc enchaîne et poursuit :

« Les autorités locales et la population nous ont réservé un accueil des plus chaleureux, témoignant d’une ouverture et d’un intérêt sincère pour le développement du tourisme et du sport automobile dans la région. Je tiens tout particulièrement à souligner la haute sécurité de cette région. Actuellement, cette partie de la Russie est très paisible et stable, la population locale aimerait montrer au monde entier que la visite sera aussi sûre et confortable que possible ».

Viktor Sokolov, en charge du parcours du Silk Way Rally, explique :

« L’International Silk Way Rally n’est pas qu’un chemin d’un point A à un point B. C’est une aventure. Notre tâche est d’accroître l’intérêt pour la course et d’augmenter le nombre de concurrents chaque année. Notre objectif est de prendre en compte littéralement chaque souhait, sans oublier l’équilibre entre le volet sportif, la logistique et les impressions que le nouveau parcours donnera aux concurrents ».

Concluons avec Oleg Matytsin, ministre des Sports de la Fédération de Russie :

« Ce projet unique est à nouveau prêt à unir des personnes partageant les mêmes idées – des professionnels et des passionnés – des sports mécaniques de Russie et de nombreux autres pays. Le nouveau parcours de la compétition traversera le territoire du Caucase du Nord pour la première fois dans l’histoire du Silk Way Rally – c’est une région absolument nouvelle pour les rallyes tout-terrain. Je suis sûr que la beauté unique de la nature, les paysages uniques et diversifiés, l’immense patrimoine historique et culturel de la Russie laisseront des impressions inoubliables dans le cœur des concurrents et des fans. La mise en œuvre de projets sportifs aussi brillants et à la fois solides et sérieux, tels que le Silk Way Rally, crée une réputation positive et confirme les grandes opportunités des régions le long du parcours dans l’organisation d’événements sportifs mondiaux, crée la base du développement de relations sportives et attire les jeunes aux événements sportifs. »

Et il termine en ajoutant :

« Je souhaite à tous les concurrents du succès et une humeur vraiment victorieuse, ainsi qu’à tous les fans et téléspectateurs, les impressions les plus brillantes ! »

Sonja VIETO RAMUS

Photos : SILK WAY

PROGRAMME RALLYE SIL WAY 2022

15 février 2022 : Ouverture des inscriptions

1er juin 2022 : Clôture des inscriptions

6-7 juillet 2022 : Vérifications administratives & vérifications techniques (Astrakhan, Russie)

7 juillet 2022 : Cérémonie de départ à Astrakhan

16 juillet 2022 : Cérémonie d’arrivée à Moscouµ