VENTE AUX ENCHÈRES D’UNE COLLECTION DE 75 VOITURES EXTRAORDINAIRES AU CIRCUIT PAUL RICARD, LE 19 NOVEMBRE 2021

Le célèbre collectionneur et marchand marseillais Jean Guikas, à la téte depuis 1989 de GTC, une entreprise de renom, d’achat et vente d’automobiles de collection et de course d’exception, se sépare d’une partie de sa sublime collection de belles automobiles, et il en a confié la vente d’une soixantaine de ses magnifiques et rarissimes pour certaines de ces voitures, à la non moins prestigieuse maison ‘RM Sotheby’s, laquelle se déroulera le vendredi 19 novembre prochain sur le circuit Varois du Paul Ricard, au Castellet.

Une sacrée collection que celle que possède Jean Guikas car soigneusement organisée au fil des décennies, elle présente des bolides au pedigree inouï, allant des courses d’endurance, comme les 24 Heures du Mans, aux monoplaces de la Formule 1, sans négliger de somptueuses berlines GT.

La collection de voitures de course proposée, offrira aux passionnés de courses modernes, une introduction à pratiquement toutes les séries de courses anciennes du monde entier.

Les GT et les voitures de route à la vente, sont tout aussi impressionnantes et offrent un large choix de voitures de sport d’avant et d’après-guerre.

Chaque voiture a été soigneusement sélectionnée avec des recherches approfondies sur chaque provenance individuelle et soigneusement entretenue pour s’assurer qu’elles sont toutes en excellent état de conduite.

UN PEU D’HISTOIRE SUR CE MERVEILLEUSES AUTOS D’ANTAN…

1935 : Delahaye 135 MS Cabriolet Saoutchik , châssis N° 801610.

Achetée neuve au Garage Royal à Paris par son premier propriétaire, Albert Prost, qui a chargé le célèbre carrossier Saoutchik, de produire une carrosserie cabriolet quatre places unique pour la voiture. Albert Prost a vendu la voiture en 1955 … pour la racheter un quart de siècle plus tard en 1980, ce qui en fait une voiture neuve à trois propriétaires. Le châssis 801610, dispose d’ un moteur de 3,5 litres « Modifiée Speciale » avec trois carburateurs, ce qui en fait le moteur de voiture de tourisme la plus puissante produite par Delahaye dans la période (Estimation, entre 550.000 € et 700.000€ ).

1955 : Ferrari 250 GT Berlinetta Competizione , châssis N°0385 GT.

Présenté au Salon de l’automobile de Turin 1955, le châssis 0385 GT était habillé d’une carrosserie unique spéciale, similaire aux Berlinettas 375 MM de l’époque et ce qui est clairement devenu un prototype pour la première série de Ferrari 250 GT LWB ‘Tour de France’ GT voitures. Apparaissant pour la première fois en public depuis près de 30 ans, le châssis 0385 GT présente une opportunité passionnante pour son prochain propriétaire, de profiter de l’un des plus grands prototypes GT des années 50. (Estimation entre 7.000.000 d’€ et 9.000.000 d’€).

1965 : Ferrari 275 GTB, châssis N°07765.

Acheté neuf par le Comte Frédéric Chandon de Brailles, héritier de l’empire Champenois Moët et Chandon. Elle a ensuite été vendue en 1967 à Claude Bouscary qui a alors équipé la voiture de six carburateurs et a remporté le Championnat de France GT 1967. Cette Ferrari Classiche certifiée, exemplaire des matching numbers, est présentée dans son Bleu d’origine, avec intérieur tabac et équipée d’un moteur de rechange complet et boîte de vitesses de course (Estimation entre 2.400.000 € et 2.800.000 €).

1965 : Iso Grifo A3/C , chassis N° B 0209.

Cette Grifo A3/C « riveté » hautement désirable est la huitième des dix exemplaires construits. Anciennement détenue par Jean-Philippe Smet, alias l’icône française Johnny Hallyday, cette Iso Grifo a récemment été repeinte dans son extérieur rouge foncé d’origine et conserve toujours son intérieur de l’époque soigneusement conservé. (Estimation, entre 1.500.000 € et 2.000.000 d’€)

1981 : Ferrari 512 BB/LM , châssis N°35529.

Cet exemplaire est la numéro 20 des 25 voitures de compétition 512 BB/LM, fabriquées et de ce fait, particulièrement rares. Équipée d’une carrosserie unique conçue par des ingénieurs mandatés par la célèbre écurie de course de Fabrizio Violati, Bellancauto. Concurrente aux 24 Heures du Mans en 1981 et 1984, le châssis 35529 a atteint la vitesse la plus élevée jamais atteinte par une 512 BB/LM, à plus de 200 m/ph (320 km/h). Parmi d’autres succès notables, citons la victoire de classe aux 1000 km de Monza et aux 6 heures de Pergusa en 1981 et aux 1000 km du Mugello en 1982. La voiture est accompagnée d’un dossier historique détaillé détaillant les modifications de course effectuées sous la surveillance de Bellancauto (Estimation, entre 2.250.000€ et 3.000.000 d’€).

1993 : Jaguar XJ220 C LM , numéro de série. 003.

Une seule des trois XJ220 C construites pour participer aux 24 Heures du Mans 1993, et la voiture même qui a mené sa catégorie au Mans cette année-là, jusqu’à ce qu’un pneu crevé et un problème mécanique ultérieur, l’obligent à abandonner à quelques heures seulement de l’arrivée. La XJ220 C a de nouveau couru aux 24 Heures du Mans en 1995 et a ensuite été restaurée par le spécialiste anglais Don Law (Estimtion, entre 1.000.000 d’€ et 1.400.000 €).

Augustin Sabatié-Garat , Directeur Commercial de RM Sotheby’s Europe, au sujet de cette vente, tout àn fait exceptionnelle, confie :

« Nous sommes honorés de présenter la Collection Guikas au nom de Jean et de sa famille. Sa passion pour les voitures classiques et de course de haute qualité et ses années d’expérience dans le monde de l’automobile ont fait de lui l’un des plus grands experts mondiaux. Cette collection admirablement bien équilibrée – organisée pour contenir des voitures intéressantes avec une provenance rare ou unique – illustre ses connaissances et les ingrédients les plus importants qui font vraiment un exemple de voiture de collection de premier ordre. Jean Guikas fait confiance à RM Sotheby’s pour proposer sa collection, compte tenu du bilan exemplaire de l’entreprise dans la mise sur le marché des plus belles collections individuelles au monde.

Gilles GAIGNAULT

Photos : SOTHEBYS