 LES PILOTES DE LA FERRARI DRIVER ACADEMY 2022 SONT CONNUS: BEARMAN ET CAMARA !

Après les sélections sur le circuit privé de la Scuderia de Fiorano aux portes de l’usine de Maranello, le mois dernier, la FDA (Ferrari Driver Academy) a choisi le Britannique Oliver Bearman et le Brésilien Rafael Camara comme nouveaux membres de son programme de détection des apprentis champions.

Sur la piste appartenant au Cavallino, les deux pilotes, désignés respectivement par ACI Sport (Europe) et Telmex (Amérique latine), ont rencontré Tuukka Taponen (Tony Kart, Europe) et Jesse Lacey (Motorsport Australie, Océanie) au volant des monoplaces Tatuus F4 T-014.

Le pilote de référence pour les coacher, était le Suédois Dino Beganovic, engagé cette année en Formula Regional by Alpine.

Bearman et Camara étaient également les deux pilotes de monoplace les plus expérimentés. Le Britannique est devenu le premier pilote à remporter la même année, deux Championnats nationaux de Formule 4, signant le doublé en F4 Italie et ADAC F4 en Allemagne, décrochant la bagatelle de 17 victoires en 39 courses.

Camara a plutôt mené un programme de test intense avec l’équipe Cram, signant immédiatement des références respectables lors des journées de test contestées de Kateyama.

Malgré cela, il semble que ce soit le jeune Finlandais Tuukka Taponen qui ait le plus impressionné le staff de Fiorano, mais il a décidé et choisi lui, de disputer une autre saison en karting avant de passer à la monoplace, et dans le communiqué diffusé ce matin on apprend que le pilote Finlandais sera prudent surveillé sur son parcours lors de la prochaine saison et la FDA est prête à l’impliquer dans les futurs camps d’évaluation.

Bearman et Camara pourraient donc être coéquipiers au sein de la Scuderia Prema en 2022, avec le pilote anglais qui devrait sauter la Formule Regionale by Alpine pour débuter directement dans le Championnat Européen de la FIA F3, tandis que le Brésilien sera au départ de la Formule 4 Italie, où il pourrait également retrouver son collègue de la FDA, le tout jeune Australien James Wharton, âgé de 14 ans et déjà sélectionné il y a un an lors de la FDA Scouting World Finals !

Gianpietro CERVONIA

Photo : FDA