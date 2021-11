LA NOUVELLE YAMAHA MT- 10: FER DE LANCE DE LA GAMME HYPER NAKED

La MT-10 représente le fer de lance de la gamme Hyper Naked Yamaha. Depuis son arrivée, cette moto impressionnante, a gagné le respect de ceux qui l’ont pilotée, ainsi que de tous ceux qui l’ont découverte en action. Elle dispose du moteur CP4 à couple élevé dérivé de la R1, le plus remarquable jamais monté par Yamaha sur une moto de série. Son style brut et agressif lui donne un look distinctif et intimidant. Son châssis léger en aluminium crée une agilité et une stabilité incomparables qui en font l’une des motos les plus enthousiasmantes et les plus gratifiantes jamais construites.

Aujourd’hui, une nouvelle évolution de la MT-10 est sur le point d’arriver. Forte de plus de puissance, de contrôle et d’adrénaline, elle offre une expérience Hyper Naked d’un niveau supérieur. De quoi renforcer encore sa réputation de Master of Torque.

YAMAHA MT : L’HISTORIQUE…

Quand Yamaha a lancé la MT-01 en 2007, personne n’aurait pu prédire à quel point cette machine unique allait changer le visage du marché moto en Europe. Avec son habillage épuré, son moteur au couple élevé et son style incomparable, elle s’est rapidement démarquée de ses concurrentes.

Puis, une nouvelle ère dans le monde de la moto a commencé avec le lancement de la MT-09 en 2013. Les motards européens ont adoré ce qu’ils découvraient alors : une machine sportive et brute au caractère très particulier, qui offrait couple et agilité. Enfin, ce qu’ils recherchaient ! Bénéficiant de la technologie du moteur Crossplane, d’une position agressive et d’un habillage dépouillé, les modèles MT Hyper Naked sont devenus les plus populaires de Yamaha.

La gamme MT a renouvelé le plaisir de conduire. Les plus petites cylindrées ont réussi à attirer un nouveau public dans l’univers des deux roues. Et aujourd’hui, plus de 290 000 unités ont été vendues en Europe. De la nouvelle MT-10 à la MT-125, la famille Hyper Naked de Yamaha donne à chaque motard la possibilité de prendre part à une tendance enthousiasmante et accessible.

Nouvelle MT-10 : Plus de puissance. Plus de contrôle. Plus d’adrénaline

Moteur CP4 998 cm³ EU5 modernisé

Cette évolution de la MT-10 dispose d’une version épurée du légendaire moteur Crossplane CP4 à refroidissement liquide, étroitement liée à la mythique R1. Développant plus de puissance et de couple, ce moteur est le plus impressionnant et le plus avancé technologiquement jamais vu sur une Yamaha Hyper Naked. Cette motorisation actualisée pour 2022 intègre des pistons forgés en aluminium léger, de bielles décalées et des cylindres traités afin d’assurer une efficacité maximale. Elle dispose d’un certain nombre de nouvelles caractéristiques spécifiques qui améliorent la sensation de couple. Pour booster les performances à mi-régimes, des bielles en acier sont préférées aux éléments en titane qui équipent la R1, et le moment d’inertie du vilebrequin est augmenté.

Les paramètres d’injection de carburant ont été modifiés pour obtenir un couple encore plus élevé entre 4 000 et 8 000 tr/min. La conception des systèmes d’admission et d’échappement a également été revue pour conférer à la MT-10 un caractère « Torque Emotion 360° » plus unique et excitant. Sa consommation de carburant a été optimisée et les niveaux de CO2 réduits. Ce moteur plus puissant se conforme à la réglementation EU5.

Sonorité d’admission revue

Le son émis par une moto – qu’il s’agisse de l’admission ou de l’échappement – est l’une de ses caractéristiques déterminantes. Les ingénieurs Yamaha se sont attachés à créer un son unique pour la MT-10 en concevant un tout nouveau système d’admission.

Avec un intervalle d’allumage irrégulier de 270°-180°-90°-180°, le moteur CP4 à technologie Crossplane de la MT-10 émet un bruit d’admission et d’échappement distinctif, caractérisé par un grondement à bas régime et un rugissement aigu à haut régime.

L’équipe de développement Yamaha a travaillé le son de l’admission du modèle 2022 en utilisant un tout nouveau boîtier de filtre à air qui est équipé de trois conduits d’admission de différentes longueurs et sections transversales.

Chaque conduit produit un son d’admission différent et ils sont conçus pour s’intégrer harmonieusement à différents régimes moteur afin de créer une acoustique d’admission unique qui améliore l’expérience au guidon. Le système d’admission est spécialement conçu pour générer un rugissement voluptueux entre 4 000 et 8 000 tr/min. Cette sonorité s’harmonise parfaitement à la MT-10 lors d’une forte accélération ou en sortie de virage. La sensation de couple est renforcée par les nouvelles grilles d’amplification acoustique qui sont positionnées à l’avant gauche et à l’avant droit du réservoir de 17 litres. Ces amplificateurs transmettent le son directement vers le pilote et la vibration des grilles contribue également au frisson et à l’excitation ressentis à l’accélération.

Échappement en titane

La MT-10 est maintenant dotée d’un nouveau système d’échappement en titane. Ce système léger profite d’une nouvelle conception des tuyaux et du silencieux en titane. À l’instar de l’admission, l’échappement a été conçu pour émettre un son profond et distinctif qui souligne la séquence d’allumage irrégulière de la motorisation.

À bas régime, c’est le son de l’échappement qui domine, tandis que le rugissement de l’admission prend le relais à moyen et haut régime pour créer un mur sonore qui stimule les sens et sublime les accélérations et les performances enthousiasmantes de ce puissant moteur 2022.

Un nouveau style compact et épuré

Dès son lancement, la toute première MT-10 affirmait son caractère unique et s’imposait comme l’une des motos les plus agressives de sa catégorie. L’évolution de la MT-10 s’inscrit dans ce style avec un nouveau look puissant qui souligne son caractère, sa présence intimidante. Pour ce faire, tous les éléments d’habillage superflus ont été supprimés et l’attention a été recentrée sur la beauté mécanique de cette moto charismatique.

Le « visage » d’une moto est l’un des éléments de conception les plus importants, car il détermine la façon dont elle est perçue et conditionne la fierté de la posséder et le plaisir de la piloter. La nouvelle MT-10 arbore un look novateur ; une allure plus minimaliste et imposante. Le nouveau phare à LED double et compact, avec des unités de feux de croisement séparées, hautes et basses, offre un excellent éclairage. Il projette un faisceau puissant et régulier et une lumière plus douce sur les côtés. Les feux de position à LED sont situés au-dessus des phares et le nouveau train avant transforme l’allure de ce modèle iconique en lui conférant un style à la fois raffiné et impressionnant.

Montés de part et d’autre du cache de réservoir, les conduits agrandis augmentent l’efficacité de l’admission et contribuent de manière significative à l’augmentation de la puissance du moteur 2022. Outre la fonctionnalité mécanique qui permet de délivrer de l’air frais au système d’injection, ces admissions mettent également en valeur la puissance exceptionnelle du moteur 998 cm³ et font partie intégrante du nouveau style.

Avec les grilles d’amplification acoustique situées à l’avant du cache de réservoir, les deux conduits dévoilent le son d’admission excitant du moteur CP4 pour le plus grand plaisir des pilotes. Avec un porte-à-faux minimal à l’avant et un feu arrière à LED plus réduit, combinés à une face avant compacte et des prises d’air plus grandes, la conception de la MT-10 est poussée à l’extrême. Son profil brutal et épuré ne laisse aucun doute sur le fait qu’il s’agit du fer de lance de la gamme MT.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DE LA MT-10

– Moteur 998 cm³ plus puissant, conforme à la norme EU5

– Sonorité d’admission optimisée

– Échappement en titane

– Nouveau style fonctionnel et compact

– Ergonomie améliorée

– Maître-cylindre radial Brembo

– Limiteur de vitesse variable Yamaha[1] (YVSL)

– Système de passage rapide des rapports (QSS)

– Embrayage antidribble assisté (A&S)

– Nouvel écran TFT[1] couleur de 4,2 pouces

– Poignée de gaz APSG « Ride-by-Wire » à quatre modes (PWR)

– IMU à 6 axes

– Système de contrôle de la traction (TCS) sensible à l’inclinaison

– Système de contrôle de glisse (SCS)

– Système de contrôle du cabrage (LIF)

– Système de gestion du frein moteur (EBM)

– Contrôle du freinage (BC)

– Contrôle de pilotage Yamaha (YRC)

– Châssis Deltabox en aluminium issu de la R1

– Long bras oscillant en aluminium

– Empattement compact de 1 405 mm

– Fourche KYB entièrement réglable de 43 mm de diamètre

– Amortisseur arrière KYB entièrement réglable

– Nouveaux pneus Bridgestone Battlax Hypersport S22