VICTOIRE DE LA CITROËN C3 DE LEFEBVRE-JAMOUL AU RALLYE DU CONDROS 2021

Stéphane Lefebvre et Renaud Jamoul imposent la Citroën C3 Rally2 DG Sport Compétition

Lefebvre qui remporte un troisième Condroz, après ses succès déjà obtenus en 2018 et 2019, rejoignant ainsi au palmarès des pilotes, tels que Freddy Loix et Kris Princen, notamment !

Autant le reconnaître, la saison sportive 2021 n’a pas été celle escomptée, pour l’équipe DG Sport Compétition. Les ambitions de début d’année étaient grandes, avant que la situation se complique progressivement. Les inondations du mois de juillet n’ont rien arrangé. Ce qui signifie que la superbe victoire décrochée au terme du 47e Rallye du Condroz-Huy est de nature à remettre certaines pendules à l’heure des chevrons et du team Theuthois…

En officialisant la présence d’une Citroën C3 Rally2 confiée à un duo aussi évident qu’inédit, constitué du Français Stéphane Lefebvre et du régional de l’étape Renaud Jamoul, le tout sous les couleurs de Wonderful.car et avec l’aval du Racing Shop de Citroën Racing, DG Sport Compétition ne pouvait pas échapper à l’étiquette de grand favori !

Encore fallait-il se déjouer des innombrables pièges d’un Condroz plus que fidèle à sa réputation, et contrer une opposition de très grande envergure dans le cadre du championnat de Belgique, sans doute l’une des compétitions nationales les plus huppées au monde !

Dès samedi matin, le ton était donné. Sur des routes et chemins maculés de boue, rendant l’adhérence plus que précaire, Stéphane Lefebvre et Renaud Jamoul ne tardaient pas à positionner la Citroën C3 Rally2 au sommet du classement. Sans jamais être en mesure de creuser le moindre trou dans une épreuve où les scratches se jouaient à la seconde, voire au dixième de seconde !

Ce dimanche matin, l’équipage franco-belge poursuivait son œuvre en consolidant son mince avantage, pour enfin creuser un écart plus important dans le deuxième passage du juge de paix de Marchin-Perwez, et l’emporter avec un pécule de 7’’3 !

Stéphane qui confiait:

« Il s’agit de ma troisième victoire au Rallye du Condroz-Huy, mais ce fut assurément la plus intense, commente Stéphane Lefebvre. On savait que la concurrence allait être très féroce, et dans la compétition belge, les écarts sont inexistants. Il a donc fallu attaquer en permanence, en évitant toute erreur ou déconcentration, et en veillant à faire les bons choix pneumatiques. La Citroën C3 Rally2 s’est magnifiquement comportée, et c’est au sprint que nous avons fait la différence. Comme nous l’espérions, en fait. Il s’agissait de notre première collaboration avec Renaud, que je connais et apprécie depuis longtemps, et je suis heureux qu’on ait pu gagner ensemble cette épreuve qui lui tient tant à cœur… »

Dans les rangs de DG Sport Compétition, le soulagement était palpable, et les batteries allègrement rechargées…

Alain Georges, responsable du team, indiquait:

« Pour une équipe comme la nôtre, après les mois que nous venons de vivre, ce genre de week-end constitue le scénario idéal. Tous les éléments étaient réunis pour que le résultat soit à la hauteur des espérances… si ce n’est que ce Belgian Rally Championship est incroyablement disputé, et que la génération des pilotes qui en animent le haut du classement est très talentueuse. Au bout du compte, nous décrochons la victoire, preuve que quand tous les éléments s’emboîtent les uns dans les autres, ce package est idéal. Stéphane est un pilote qui affiche désormais une maturité à toute épreuve, et le duo qu’il a formé avec Renaud était juste magique. Nous avons fait le reste, et la Citroën C3 Rally2 s’est imposée au terme d’une épreuve d’une incroyable intensité… »

DG Sport Compétition va maintenant préparer la finale du Kroon-Oil Belgian Rally Championship, en l’occurrence le Spa Rally, le premier week-end de décembre, et tout mettre en œuvre pour que l’année 2022, soit du même acabit que ce Condroz d’exception!

François LEROUX

Photos : Pascal VERHEUGE et Clément BIAIS

Scratchs : de Mevius (2) – Lefebvre (5) – Fernémont (5) – Cherain (2) – Munster (1)

Leaders : ES1-ES2 : De Mevius / ES3-ES18 (Final) : Lefebvre

LE CLASSEMENT FINAL DU RALLYE DU CONDROS 2021

1.Lefebvre (Citroën C3 Rally2) en 1h30’38.8

2.Fernémont (Skoda Fabia Rally2 Evo) à 7.2

3.de Mevius (Skoda Fabia Rally2 Evo) à 10.6

4.Munster (Hyundai i20 R5) à 12.6

5.Verschueren (VW Polo GTi R5) à 1’00.5