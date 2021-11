ÉNORME SUCCÈS POPULAIRE POUR LE SALON LYONNAIS EPOQU’AUTO

Le Salon Lyonnais ‘Epoqu’Auto est organisé depuis 1979 par les adhérents du Club des trois A (Amateurs d’Automobiles Anciennes), et d’année en année, il s’est rapidement développé et il reçoit désormais lors de chaque édition en un long week-end de trois jours, autour de 70.000 visiteurs au Pal’Expo

Et une nouvelle fois, cette édition 2021 a rencontré un énorme et immense succès populaire, il y avait foule en permanence, trois jours durant au palais des expositions Lyonnais EUREXPO !

Cette année pour sa 42ème édition, les organisateurs ont mis en lumière les marques SIMCA et BENTLEY, réservant également un plateau aux célèbres tricyclecars, mais aussi aux superbes camions d’antan, dont ceux de la marque Lyonnaise dont la maison mère et les principales usines se trouvaient en région Lyonnaise et également aux motos, tout en réservant un espace pour fêter les 60 ans de la R4 Renault, la jolie ptite ‘4L

Dans ses halls, on trouvait plus de 800 exposants Français et étrangers marchands et restaurateurs professionnels de voitures et motos, sans oublier bien sur les indispensables spécialistes en pièces détachées, des artisans, des artistes, des vendeurs de miniatures, de jouets, de journaux spécialisés, de vêtements d’époque auxquels s’ajoutaient de trés nombreux Clubs de Marque.

En l’absence d’une part du Salon de Paris, le traditionnel Mondial de l’Auto de la Porte de Versailles et également de Rétromobile et de Moto Légende, deux événements et manifestations non organisées en 2021, ce Salon Epoqu’Auto était assurément ce week-end, le rendez-vous du milieu de l’automobile et de la Moto…

Amateurs éclairés et passionnés comme représentant des professionnels de ce secteur… Il y avait la foule des grands jours, des grands événements!

‘The place to be‘ !!!

Gilles GAIGNAULT

Photos : Stéphane LECREUX