VERSTAPPEN REMPORTE LE GRAND PRIX DU MEXIQUE DEVANT HAMILTON

FLASH

Nouveau succès du Néerlandais Max Verstappen qui remporte ce dimanche 7 novembre 2021, le Grand Prix du Mexique sur le circuit des frères Pedro et Ricardo Rodriguez de Mexico City

Verstappen au volant de sa Red Bull Honda, décroche son neuvième succès cette saison, sa troisième à Mexico, la dix neuvième en carrière et il creuse encore un peu plus l’écart au classement provisoire du Championnat du monde de F1 2021 où il possède maintenant 19 points d’avance sur son rival le Britannique de Mercedes Lewis Hamilton qui termine second ce dimanche.

Max Verstappen indiquait:

« Je savais que le départ serait très important, particulièrement pour rentrer dans le premier virage. J’ai essayé de freiner le plus tard possible. Je savais à quel point je pouvais freiner tard depuis la grille et grâce à ça, j’ai pu contrôler ma course et contrôler le rythme et ça a été très bien. Je pense qu’hier samedi, on n’a pas réussi à démarrer et à bien les monter en température nos pneus mais j’étais très confiant pour la suite et la course. J’augmente mon avance sur Lewis et on a bien rattrapé Mercedes au championnat constructeurs. « Checo » Perez a été très bon dans les dernières courses et je suis très heureux pour lui qu’il soit sur le podium devant son public. »

Le podium derrière les duettistes étant complété par la seconde Red Bull Honda du Mexicain Sergio Perez. 1er pilote local de l’histoire à grimper ici sur le podium de son Grand Prix national !

Et qui aprés l’arrivée, à reçu une formidable ‘Standing Ovation d’un public estimé à 130.000 fans, et entièrement comme on peut l’imaginer, tout acquis à sa cause!

Top 5 pour le français Pierre Gasly, avec l’Alpha Tauri Honda et pour la 1ére Ferrari, celle de Charles Leclerc

Suivent dans l’ordre, la seconde Ferrari de l’Espagnol Carlos Sainz Jr, suivi de l’Aston Martin de Sébastien Vettel, de l’Alfa Roméo de Kimi Räikkkönen, de l’Alpine de Fernando Alonso et de la McLaren de Lando Norris, dixième!

Douzième place de la seconde McLaren de l’Australien Daniel Ricciardo et treizième pour la deuxième Alpine d’Esteban Ocon.

Fernando Alonso expliquait :

« Je suis content de notre course bien exécutée. Finir neuvième avec des points après notre samedi difficile est un bon résultat. Je n’étais pas fier de moi hier, mais je le suis aujourd’hui. Le départ était assez chaotique et j’ai dû esquiver quelques voitures dans les premiers virages. C’est passé de justesse, mais nous avons réussi à éviter des dégâts avant de gagner quelques positions après la voiture de sécurité. C’est bien de voir que notre monoplace peut se battre pour les points de manière régulière, même en partant plus loin sur la grille. Nous avons cédé un peu de terrain face à Alpha Tauri dans la bataille pour la cinquième place, mais j’espère que mes points acquis aujourd’hui aideront l’équipe en fin de saison. »

CHRIS HORNER FÉLICITE SON PILOTE MEXICAIN

Au classement général provisoire du Championnat du monde des pilotes 2021 et alors qu’il ne reste plus que quatre GP (Brésil-Qatar-Arabie et Abu Dhabi), Max Verstappen totalise ce soir 312,5 points, 19 d’avance sur Lewis Hamilton qui en compte, lui 293,5.

Le Top 5, étant lui complété par Valterri Bottas, 3éme avec 185, suivi de Sergio Perez avec 165 et de Lando Norris avec 150 points.

Au classement provisoire des Teams, l’écurie Red Bull-Honda fait la bonne affaire ce dimanche, en plaçant ses deux pilotes sur le podium qui empochent un maximum de précieux gros points. N’étant plus devancé par l’équipe Mercedes AMG que d’un petit point, comptant 477,5 points contre 478,5 à sa rivale

John ROWBERG

Photos : TEAM

LE CLASSEMENT DU GRAND PRIX DU MEXIQUE

1 – Max Verstappen (Red Bull-Honda) 71 tours

2 – Lewis Hamilton (Mercedes) à 16″555

3 – Sergio Perez (Red Bull-Honda) à 17″752

4 – Pierre Gasly (Alpha Tauri-Honda) à 1’03″845

5 – Charles Leclerc (Ferrari) à 1’21″037

6 – Carlos Sainz Jr (Ferrari) à 1 tour

7 – Sebastian Vettel (Aston Martin-Mercedes) à 1 tour

8 – Kimi Raikkonen (Alfa Romeo-Ferrari) à 1 tour

9 – Fernando Alonso (Alpine-Renault) à 1 tour

10 – Lando Norris (McLaren-Mercedes) à 1 tour

11 – Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo-Ferrari) à 1 tour

12 – Daniel Ricciardo (McLaren-Mercedes) à 1 tour

13 – Esteban Ocon (Alpine-Renault) à 1 tour

14 – Lance Stroll (Aston Martin-Mercedes) à 2 tours

15 – Valtteri Bottas (Mercedes) à 2 tours

16 – George Russell (Williams-Mercedes) à 2 tours

17 – Nicholas Latifi (Williams-Mercedes) à 2 tours

18 – Nikita Mazepin (Haas-Ferrari) à 3 tours

LE CLASSEMENT PROVISOIRE DES PILOTES

1 Verstappen : 312,5 points – 2. Hamilton : 293,5 – 3.Bottas : 185 – 4.Perez : 165 – 5. Norris : 150 – 6.Leclerc : 138 – 7. Sainz Jr : 130,5 – 8.Ricciardo : 105 – 9. Gasly : 86 – 10.Alonso : 60 – 11.Ocon : 46 – 12. Vettel : 42 – 13.Stroll : 26 – 14.Tsunoda : 20 – 15. Russell : 16 – 16.Raikkonen : 10 – 17.Latifi : 7 – 18.Giovinazzi : 1.

LE CLASSEMENT PROVISOIRE DES TEAMS

1.Mercedes : 478.5 points – 2.Red Bull – Honda : 477,5 – 3.Ferrari : 268.5 – 4. McLaren-Mercedes : 255 – 5.Alpine-Renault et Alpha Tauri-Honda : 106 -7.Aston Martin-Mercedes : 68 – 8.Williams-Mercedes : 23 – 9. Alfa Romeo-Ferrari : 11.