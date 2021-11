L’APPEL DE PORSCHE REJETÉ… FERRARI AF CORSE ET SES PILOTES CHAMPIONS WEC GTPRO

FLASH

À Bahreïn à la suite de la réclamation de l’équipe Porsche à l’arrivée des Huit Heures, l’appel a été rejeté et donc Ferrari et la Scuderia AF Corse conservent la victoire, Pier Guidi et Calado ses pilotes sont les champions du monde en LMGTE/PRO 2021!

La réclamation du concurrent Porsche était basée sur la violation de l’Article 2b, chapitre V de l’Annexe L du code sportif international spécifiant « qu’un incident qui consiste à pousser une voiture doit être rapporté aux Commissaires Sportifs

Le concurrent Porsche prétendait que le contact entre la Ferrari et la Porsche n’a pas été signalé aux Commissaires Sportifs, et que les décisions ont été prises uniquement par le directeur de course.

Une fois la réclamation portée, les officiels ont répondu en indiquant « toutes les décisions relatives entre les voitures #51 et #92 au virage 14 ont été rapportées aux commissaires par le directeur de course, examinées et prises par les commissaires en accord avec le directeur de course. »

Le concurrent l’equipe Porsche dispose d’un droit d’appel conformément à l’Article 161.6 du règlement sportif du WEC.

A la suite de cette décision, Thomas Laudenbach, le vice-président du sport auto chez Porsche a declare:

« C’est un triste jour pour Porsche Motorsport. Notre rival a fait partir en tête-à-queue notre voiture de tête avant de filer vers la victoire. Nous ne comprenons pas pourquoi le directeur de course a d’abord infligé une pénalité, puis l’a retirée. Nos pilotes et nos équipes méritent le plus grand respect. Tout le monde a mené une course juste et propre pendant huit heures en offrant aux spectateurs un grand spectacle. Je tiens à les remercier pour cela. Jusqu’à la fin, la course a été une très belle promotion pour la course automobile.

Sans prendre parti on peut logiquement estimé et considéré qu’il s’agit d’un fait de course comme il en arrive bien souvent en course !

Frzncius LEROUX

Photo : TEAMS