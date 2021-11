JEAN TODT RÉPÈTE TOUJOURS LES MÊMES PAROLES À PROPOS DE … SCHUMI

Dans le magnifique film consacré à Michael Schumacher sur Netflix et qui lui est totalement consacré, pendant prés de deux heure qui résume remarquablement ce que fut sa merveilleuse carriére de pilote de F1, avec les hauts et les bas, tout à la fin, son fils Mick qui débute cette saison en Grand Prix F1 dans l’équipe US, Haas, fait une déclaration terrible :

« J’aimerai tellement qu’on puisse se parler… »

Paroles qui pour la toute 1ére fois confirme officiellement ce que le monde de la F1 imaginait et savait ‘officieusement’que Schumi n’a plus sa conscience !

De temps en temps et on se demande pourquoi, pourtant l’actuel Président de la Fédération Internationale Automobile, Jean Todt entretient le mystère et l’espoir aussi, mais pour ne rien dire de nouveau, bien au contraire, accordant brièvement des interviews où il ne nous apprend RIEN sur la situation. Comme la plus récente ces jours ci, au Daily Mail Londonien:

«Je comprends pourquoi sa famille et ses amis le protègent parce que nous devrions le laisser en paix. Michael se bat, il continue de se battre et nous pouvons seulement espérer que son état s’améliore. Mais Michael est là. Il est différent, mais il est là »

Le laisser en paix … OK alors pourquoi régulièrement en parler pour ne rien dire de nouveau !!!

La seule, oui, LA SEULE véritable information elle, elle venue de son fils Mick qui répétons-le a déclaré courant septembre 2021 :

Sa femme Corinna a livré elle aussi la réalité de la situation dans le documentaire de Netlix, sur la lutte et le combat quotidien de Michael qui comme l’a annoncé son fils Mike, ne peut pas communiquer avec ses proches.

«Bien sûr, il me manque tous les jours. Je ne suis pas la seule à qui il manque. Les enfants, la famille, son père, tout le monde autour de lui. Michael manque à tout le monde. Mais Michael est là. Il est différent, mais il est là. Il me montre à quel point il est fort chaque jour…»

Précisant :

«On est ensemble, on vit ensemble à la maison. Il suit des traitements. On fait tout pour améliorer son état, s’assurer qu’il est à l’aise et pour lui faire sentir notre famille, notre lien. Quoi qu’il arrive, je ferai tout ce que je peux. On le fera tous. En tant que famille, on essaye de continuer comme Michael l’aurait aimé et comme il l’aimerait encore. La vie continue»

Rappelons encore enfin, les paroles terribles du Professeur Suisse, le Zurichois Erich Riederer, indiquant que Schumi se trouve dans un état végétatif, à lire dans notre sujet déjà publié et à découvrir ou redécouvrir en pièce jointe ci dessous!

