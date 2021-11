DÉCÈS D’YVES PEOT, UN ANCIEN BRILLANT PILOTE DE LA COUPE R12 GORDINI

Notre ami Bernard Perroy, nous fait part ce dimanche 7 novembre 2021, du décès à 73 ans et suite à une longue maladie qui le rongeait depuis une bonne dizaine d’années et contre laquelle il luttait avec acharnement et courage, d’Yves Peot qui vivait à Sucy en Brie.

Yves Peot était un vrai passionné des compétitions automobiles comme il en existe plus beaucoup de nos jours…

Yves fut un excellent pilote autrefois dans sa jeunesse, formidable animateur des courses de l’inoubliable Coupe Gordini, avec les très performantes R8 puis R12. Après avoir auparavant goûté et avec succès aux épreuves de motocross.

Ces dernières années, il courrait en historique avec sa fameuse R12 Gordini de la saison 1974, la’ Jaune’ pur jus de 74, ainsi qu’avec sa R17 Gordini, la ‘ Verte’ elle.

Deux voitures au volant desquelles, Yves a gagné, remportant de très nombreuses courses et Trophées.

Yves Peot était aussi l’heureux propriétaire d’une autre R12 Gordini, la ‘bleu-blanc-rouge’ du regretté Jean -François Piot, alias PITO, avec laquelle JEFF s’était notamment imposé au redoutable et redouté, à l’époque, rallye du Maroc.

Tout récemment, Yves Peot avait eu la joie et le bonheur de retrouver bon nombre de potes et copains de la ‘Coupe Gord, dont René Metge, Bernard Perroy, Alain Hubert, , Patrick Derlot, Patrick Malosse, Gérard Lochard, Alain Lacour, Maxence Thoinard et Michel Marc, et ce à l’occasion de la ‘journée des anciens’ début octobre et qu’avait organisé à Bois d’Arcy, Olivier Jantils, un tout jeune passionné d’une trentaine d’années et ses amis.

A sa femme Nadine et sa fille AutoNewsInfo présente ses très sincères condoléances.

Gilles GAIGNAULT

Photos : Collections privées