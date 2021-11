POLE POUR BOTTAS ET DOUBLÈ DES MERCEDES AUX QUALIFICATIONS A MEXICO

Si le Finlandais Valtteri Bottas s’élancera en tète ce dimanche sur la grille de départ du Grand Prix du Mexique sur le circuit des frères Pedro et Ricardo Rodriguez, aprés avoir signé la pole en 1’15″875 ce samedi, les deux Mercedes partiront en première ligne Valtteri Bottas ayant signé la pole position devant son coéquipier Britannique Lewis Hamilton, second à 0.145 avec 1’16″020.

Valtteri Bottas : « Je suis très heureux, j’ai réussi un tour incroyable. C’est un de mes meilleurs tours en qualifications. Nous allons maintenant partir avec nos deux Mercedes devant. C’est important car c’est une très longue ligne droite qui nous attend avant le premier virage. Nous allons essayer de garder nos positions avec Lewis pour pouvoir virer 1 et 2. »

Lewis Hamilton : « C’est important d’avoir une première ligne avec nos deux Mercedes. Bien sûr que j’aurais préféré être en pole, mais Valtteri a fait un super job. Et ça fait quelques courses qu’il enchaîne ce type de performances. Je ne sais pas comment on se retrouve devant pour la course de dimanche, mais peu importe. On s’est rendu compte qu’on avait du rythme en qualifications, et je l’accepte avec plaisir. Demain, il va falloir mettre une stratégie en place pour profiter de notre avantage. »

Actuel leader du classement provisoire du Championnat du monde 2021 avec douze points d’avance, le Néerlandais Max Verstappen, le grand rival d’Hamilton pour la conquête du titre mondial, qui n’a pu faire mieux que troisième à 0.350 de cette session des qualifications avec un chrono de 1’16″225, débutera la course de la deuxième ligne au volant de sa Red Bull-Honda, avec à ses cotés son équipier, le Mexicain Sergio Pérez, quatrième temps à 0.467, avec 1’16″342.

Max Verstappen : « On a perdu de l’équilibre avec la voiture au fil de la qualification. Et puis dans mon dernier tour, j’ai vu deux pilotes qui étaient sortis de la piste et du coup cela a ruiné ma tentative. Je ne sais pas si j’aurais pu faire la pole, mais j’étais bien. Pas excellent, mais je pouvais améliorer mon chrono. Je ne crois pas que les soucis qu’on a rencontrés avec l’aileron arrière aux essais libres et ensuite, expliquent le résultat en qualification. On a pu le réparer. Et tout était normal en qualif’. Je n’ai pas vraiment d’explication à donner. Cette qualification n’a pas tourné dans notre sens, c’est tout. »

Ces quatre pilotes auront toujours occupé les quatre premiéres positions lors des trois séances des essais libres et donc à l’issue de la session des qualifications!

Suivent et dans l’ordre, à 0.581, le Français Pierre Gasly avec son Alpha Tauri-Honda, suivi à 0.886 de Carlos Sainz Jr avec la 1ére Ferrari, à 0.888 par l’Australien Daniel Ricciardo et sa McLaren-Mercedes, à 0.962 par Charles Leclerc, le pilote de la seconde Ferrari, à 1.283 par le Jeune Japonais Yuki Tsunoda et la seconde Alpha Tauri-Honda, et par le Britannique Lando Norris avec l’autre McLaren-Mercedes.

Mais comme c’est désormais le cas à chaque GP, plusieurs pilotes se voient rétrogradés sur la grille, à la suite d’un changement de moteur… C’est notamment le cas dans le Top 10, de Yuki Tsunoda et de Lando Norris. Mais également d’Esteban Ocon et de Lance Stroll !

Le Canadien Lance Stroll dont l’Aston Martin a tapé des le début de la Q1, loupant ainsi cette séance des qualifications…

Dans le camp Alpine, c’est un peu une qualif ratée et loupée probablement à cause d’une mauvaise stratégie …

Du coup les deux voitures s’élanceront loin en fond de grille, l’Espagnol Fernando Alonso du seizième rang cependant que son partenaire le Français Esteban Ocon n’a pu faire lieux que quinzième

Hélas comme d’autres répétons- le, le Normand partira du fond de grille à cause du changement de moteur.

Fernando Alonso : « Ce n’est pas un bon résultat et c’est décevant de voir les deux voitures terminer en dehors du top dix. Nous avons fait quelques changements avant les qualifications, mais je pense finalement que mes tours auraient pu être meilleurs. Je semblais à l’aise et j’étais content de mon tour avant le drapeau rouge, donc c’est dommage d’avoir été surpris. Ensuite, je n’ai eu de tour clair dans nos deux tentatives avec notre train de tendres et nous avons été éliminés. Nous partirons donc douzièmes. C’est un peu mieux que le résultat de la Q1 et je crois que la course sera intéressante. Voyons ce que nous pouvons faire, car les points sont toujours à notre portée. »

Esteban Ocon : « Les qualifications s’annonçaient difficiles aujourd’hui, surtout avec ma pénalité due à mon changement de moteur. Nous avions un plan en place et il consistait à aider Fernando autant que possible avec l’aspiration pour le hisser en Q3. Malheureusement, cela n’a pas fonctionné. Une course compliquée nous attend demain en partant du fond de la grille, mais nous nous battrons autant que possible et nous essaierons de profiter d’éventuels incidents ou voitures de sécurité. Les dimanches peuvent être durs ici, et je suis convaincu que nous pouvons encore faire une bonne course. Nous ferons de notre mieux en équipe pour remonter et tenter de glaner des points. »

John ROWBERG

Photos : F1 – TEAMS

LA GRILLE DE DÉPART DU GRAND PRIX DU MEXIQUE

1 – Valtteri Bottas (Mercedes) 1’15″875 – Q3

2 – Lewis Hamilton (Mercedes) 1’16″020 – Q3

3 – Max Verstappen (Red Bull-Honda) 1’16″225 – Q3

4 – Sergio Perez (Red Bull-Honda) 1’16″342 – Q3

5 – Pierre Gasly (Alpha Tauri-Honda) 1’16″456 – Q3

6 – Carlos Sainz (Ferrari) 1’16″761 – Q3

7 – Daniel Ricciardo (McLaren-Mercedes) 1’16″763 – Q3

8 – Charles Leclerc (Ferrari) 1’16″837 – Q3

9 – Yuki Tsunoda (Alpha Tauri-Honda) 1’17″158 – Q3 **

10 – Lando Norris (McLaren-Mercedes) 1’36″830 – Q3 **

11 – Sebastian Vettel (Aston Martin-Mercedes) 1’17″746 – Q2

12 – Kimi Raikkonen (Alfa Romeo-Ferrari) 1’17″958 – Q2

13 – George Russell (Williams-Mercedes) 1’18″172 – Q2 *

14 – Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo-Ferrari) 1’18″290 – Q2

15 – Esteban Ocon (Alpine-Renault) 1’18″405 – Q2 **

16 – Fernando Alonso (Alpine-Renault) 1’18″452 – Q1

17 – Nicholas Latifi (Williams-Mercedes) 1’18″756 – Q1

18 – Mick Schumacher (Haas-Ferrari) 1’18″858 – Q1

19 – Nikita Mazepin (Haas-Ferrari) 1’19″303 – Q1

20 – Lance Stroll (Aston Martin-Mercedes) 1’20″873 – Q1 **

* 5 places de pénalité

** Partant en fond de grille pour changement moteur