LA RED BULL-HONDA DEVANCE LES DEUX MERCEDES DANS LA SECONDE SESSION DES ESSAIS A MEXICO

Leader du classement provisoire du Championnat du monde 2021, le Néerlandais Max Verstappen au volant de sa Red Bull-Honda a signé sur le tracé des frères Rodriguez de Mexico, ce vendredi 5novembre, le meilleur temps de la deuxième séance des essais libres du Grand Prix du Mexique qui sera couru dimanche, devant les deux Mercedes du Finlandais Valtteri Bottas et du Britannique Lewis Hamilton, qui l’avaient dans cet ordre précédé a l’issue de la 1ére séance.

Max qui indiquait : « C’était une bonne journée pour nous en tant qu’équipe, bien sûr nous essayons toujours de nous améliorer et d’améliorer la voiture mais dans l’ensemble, ça se présente plutôt bien. La piste était très sale en FP1, ce qui nous a rendu la tâche assez difficile, mais en FP2 c’était bien mieux. Il est toujours difficile de savoir comment nous allons nous comporter en qualifications après les essais de vendredi, et il y a pas mal de choses à regarder pour améliorer les performances. Ce fut un début positif et nous avons un bon sentiment en tant qu’équipe à l’approche du week-end.

À Mexico, l’actuel leader du Championnat 2021 a en effet bouclé le meilleur tour de l’après-midi en 1’17 »301, devant Valtteri Botas second à 0 »424 et Lewis Hamilton, troisième à 0 »509 et le deuxième pilote Red Bull-Honda, le ‘ régional de cette manche, le Mexicain Sergio Perez, quatrième à 0 »570.

Sergio Perez, lui lâchait:

« Je pense que nous n’avons pas perdu beaucoup de progrès aujourd’hui, malgré le shunt en FP1. C’était dommage que nous ayons endommagé la voiture et nous avons donné un peu de travail supplémentaire aux garçons dans le garage, mais à part cet incident, c’était une journée positive. Je me sens plus à l’aise sur les longs relais que sur un tour, donc je pense qu’il y a encore du potentiel pour améliorer la voiture sur les courts relais. J’ai encore une session pour travailler dessus et mon objectif est d’être au premier rang demain. Les marges vont être très proches en qualifications par rapport à la Mercedes, mais j’espère que nous pourrons verrouiller cette première ligne. Je ne pense pas que cela ait été une journée représentative en termes de prédiction des qualifications, demain tout sera encore plus proche, et il sera intéressant de voir comment nous nous alignons tous. Les fans ont déjà été incroyables, c’est génial de regarder autour de moi et d’avoir autant de soutien ici, tout le monde est tellement enthousiaste et me pousse à aller plus vite. A chaque fois que j’arrête la voiture, j’entends la foule et ce n’est que vendredi ! »

Soit les quatre mêmes pilotes en tête de la première session, où Bottas le plus rapide, avait tourné en 1’18 »341 et Verstappen, lui, en 1’18 »464

L’Espagnol Carlos Sainz Jr, suit au volant de la 1ére des Ferrari, au cinquième rang, à 1 »017, devant le Français Pierre Gasly, avec l’Alpha Tauri, à 1 »128 et Charles Leclerc, le pilote Monégasque de l’autre Ferrari, à 1 »304.

Gasly indiquant:

« Je dois dire que je suis très content d’aujourd’hui. Nous avons terminé les deux séances dans les six premiers et il y a beaucoup de points positifs avec la voiture jusqu’à présent, je pense que nous pouvons même trouver plus de performances demain. C’est vraiment glissant là-bas, ce qui n’est pas génial, mais nous sommes toujours très compétitifs, donc je suis vraiment content. En ce qui concerne la course, les pneus étaient également très bons. Nous savons qu’habituellement ici au Mexique, la piste n’est pas si difficile pour les Hards, surtout par rapport à la dernière fois à Austin, mais nous sommes satisfaits du long parcours que nous avons accompli jusqu’à présent, que nous devons maintenant analyser. avant dimanche. »

Le Top 10, étant complété par le jeune Japonais Yuki Tsunoda qui pilote la seconde Alpha Tauri-Honda, suivi de Sebastian Vettel avec la 1ére des Aston Martin-Mercedes et de l’Espagnol Fernando Alonso avec la première Alpine-Renault.

Lequel Alonso, expliquait :

« Le circuit offrait très peu d’adhérence ce matin entre l’altitude et la poussière rendant certaines parties de la piste glissantes. L’amélioration de la piste a été importante, et c’est assez évident à la lecture des temps des deux séances. Cela complique la compréhension du moindre changement sur la voiture entre les EL1 et les EL2. Nous avons du travail à faire pour voir si nous pouvons trouver des solutions pour demain. C’était bien de retrouver un vendredi relativement normal après celui difficile d’Austin. C’était également agréable de voir la passion des fans et cela devrait être fascinant demain ! »

Belle performance de l’ancien Champion du monde sacré en 2007 avec Ferrari – le dernier titre de la Scuderia – le Finlandais Kimi Räikkönrn, onzième avec la toujours modeste Alfa Roméo et qui précède tout de même le jeune Britannique de l’équipe McLaren-Mercedes, Lando Norris, seulement douzième, devant l’aiutre Alpine-Renault du Français Esteban Ocon.

John ROWBERG

Photos : F1 – TEAMS

LE CLASSEMENT DE LA SECONDE SESSION DES ESSAIS LIBRES A MEXICO

1 – Max Verstappen (Red Bull-Honda) 1’17″301 – 28 tours

2 – Valtteri Bottas (Mercedes) 1’17″725 – 31

3 – Lewis Hamilton (Mercedes) 1’17″810 – 26

4 – Sergio Perez (Red Bull-Honda) 1’17″871 – 26

5 – Carlos Sainz Jr (Ferrari) 1’18″318 – 29

6 – Pierre Gasly (Alpha Tauri-Honda) 1’18″429 – 29

7 – Charles Leclerc (Ferrari) 1’18″605 – 28

8 – Yuki Tsunoda (Alpha Tauri-Honda) 1’18″644 – 31

9 – Sebastian Vettel (Aston Martin-Mercedes) 1’18″681 – 32

10 – Fernando Alonso (Alpine-Renault) 1’18″732 – 27

11 – Kimi Raikkonen (Alfa Romeo-Ferrari) 1’18″841 – 25

12 – Lando Norris (McLaren-Mercedes) 1’18″979 – 27

13 – Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo-Ferrari) 1’19″227 – 31

14 – Esteban Ocon (Alpine-Renault) 1’19″431 – 37

15 – Daniel Ricciardo (McLaren-Mercedes) 1’19″521 – 7

16 – Mick Schumacher (Haas-Ferrari) 1’19″620 – 30

17 – Lance Stroll (Aston Martin-Mercedes) 1’19″730 – 36

18 – Nicholas Latifi (Williams-Mercedes) 1’20″820 – 17

19 – Nikita Mazepin (Haas-Ferrari) 1’21″581 – 28

20 – George Russell (Williams-Mercedes) -Pas de chrono – 2