LES MERCEDES ET LES RED BULL-HONDA EN TÈTE DES PREMIERS ESSAIS A MEXICO

Les deux monoplaces Mercedes du Finlandais Valtteri Bottas et du Britannique Lewis Hamilton ont signé sur la piste du circuit des frères Ricardo et Pedro Rodriguez au cœur de Mexico, les deux meilleurs temps ce vendredi 5 novembre 2021 de la première des deux séances des essais libres du Grand Prix du Mexique, vendredi.

Absent du calendrier la saison dernière à la suite de la crise sanitaire de la pandémie du COVID-19, le circuit de Mexico pour cette première session lors de cette première séance d’essais ce vendredi, s’est révélé à risques et ce à cause de la poussière accumulée sur le tracé.

De de fait … visiblement gênés en début de séance, les vingt pilotes en piste ont pris leur temps pendant la première partie de cette session inaugurale du GP, avant de se libérer et de se lancer à la chasse aux chronos.

Certains, tels le pilote Ferrari Charles Leclerc mais aussi le ‘régional‘ de l’étape Mexicaine, le local Sergio Perez de l’équipe Red Bull-Honda y ont été de leur petite faute, réalisant un tête-à-queue dans le virage 16, abimant leur aileron arrière et loupant du coup une bonne partie de ces essais …

Néanmoins, et les pilotes Mercedes et le leader de l’équipe Red Bull, le Néerlandais Max Verstappen, actuellement leader du classement provisoire avant cette manche Mexicaine se sont révélé à nouveau les plus performants, les trois plus rapides

Les deux Mercedes devançant les Red Bull-Honda, avec le temps de référence pour Valtteri Bottas qui décroche le meilleur chrono, en 1’18″341, sept centièmes plus vite que son partenaire Lewis Hamilton, douze que Max Verstappen et vingt-six que Sergio Perez.

Suivent l’Alpha Tauri-Honda du toujours aussi régulier Pierre Gasly, le Français s’offrant le cinquième temps avec 1’18″985, dernier des cinq pilotes dans la même seconde que Bottas, à soixante-quatre centièmes et la 1ére des Ferrari, celle de l’Espagnol Carlos Sainz Junior, classé lui à 1″122 !

Ensuite, on pointe dans l’ordre, un autre Espagnol, le pilote Alpine Fernando Alonso à 1″315, suivi de la seconde Ferrari de Charles Leclerc à 1″326, de la deuxième Alpine du Français Esteban Ocon à 1″418 et de la plus rapide des Aston Martin, celle de l’ancien quadruple Champion du monde l’Allemand Sebastian Vettel qui termine à 1″517

Esteban qui confiait : « C’est agréable d’être de retour au Mexique comme je n’y avais plus couru depuis 2018. Nous avons connu un vendredi productif en piste et nous pouvons être satisfaits. La piste était assez sale au début ce matin, mais elle s’est améliorée au fur et à mesure de la journée. C’est un défi différent de la course précédente entre les conditions et d’autres facteurs, mais nous apprécions cela en tant que pilotes comme il faut essayer des choses pour trouver de bons réglages. Nous avons réalisé un début de week-end solide et nous voulons construire là-dessus. La voiture s’est bien comportée dans cette séance et, comme toujours, nous avons du travail à faire d’ici demain pour poursuivre nos progrès. »

Énorme déception par contre dans le clan des McLaren, avec les quatorzième et quinzième temps de l’Australien Daniel Ricciardo et du Britannique Lando Norris, respectivement à 1″932 et 1″960.

John ROWBERG

Photos : F1 – TEAMS

LE RÉSULTAT DE LA 1ére SESSION DES ESSAIS LIBRES A MEXICO LE 5 NOVEMBRE

1 – Valtteri Bottas (Mercedes) 1’18″341 – 28 tours

2 – Lewis Hamilton (Mercedes) 1’18″417 – 24

3 – Max Verstappen (Red Bull-Honda) 1’18″464 – 28

4 – Sergio Perez (Red Bull-Honda) 1’18″610 – 20

5 – Pierre Gasly (Alpha Tauri-Honda) 1’18″985 – 23

6 – Carlos Sainz Jr (Ferrari) 1’19″463 – 26

7 – Fernando Alonso (Alpine-Renault) 1’19″656 – 26

8 – Charles Leclerc (Ferrari) 1’19″667 – 20

9 – Esteban Ocon (Alpine-Renault) 1’19″759 – 20

10 – Sebastian Vettel (Aston Martin-Mercedes) 1’19″858 – 27

11 – Yuki Tsunoda (Alpha Tauri-Honda) 1’20″011 – 30

12 – Kimi Raikkonen (Alfa Romeo-Ferrari) 1’20″026 – 26

13 – Lance Stroll (Aston Martin-Mercedes) 1’20″030 – 27

14 – Daniel Ricciardo (McLaren-Mercedes) 1’20″273 – 25

15 – Lando Norris (McLaren-Mercedes) 1’20″301 – 26

16 – Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo-Ferrari) 1’20″344 – 27

17 – George Russell (Williams-Mercedes) 1’20″517 – 23

18 – Nicholas Latifi (Williams-Mercedes) 1’21″580 – 23

19 – Mick Schumacher (Haas-Ferrari) 1’22″144 – 27

20 – Nikita Mazepin (Haas-Ferrari) 1’22″819 – 24