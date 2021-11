LES BONNES ŒUVRES DE LA MAISON STAND 21 ET DE LA FAMILLE MORIZOT

Magnifique élan de solidarité pour la petite Zoé, atteinte du syndrome de RETT, choisie par la famille Morizot pour être la bénéficiaire de la 14éme édition de la ‘Stand 21 Charity Cup !

Quel bonheur, en effet, de retrouver tous les champions et personnalités pour cette épreuve organisée par Yves, Romain et Christopher, sur l’accueillant parcours du golf De Beaune-Levernois, grâce à Thierry Coursin, son nouveau propriétaire.

L’incomparable ambiance de cette épreuve fut immédiatement recréée, avec l’aide, il faut le confesser, de la dégustation des grands vins de la maison Albert Bichot… comme si la triste période de confinement n’avait jamais eu lieu !

Cette nouvelle édition était placée sous le signe des 24 heures du Mans, grâce à Gérard Larrousse, Président de l’association des pilotes de la plus grande épreuve d’endurance du monde et qu’il a remportée à deux reprises, en 1973 et 1974, en compagnie d’Henri Pescarolo, au volant de l’inoubliable Matra.

Mais beaucoup de champions d’autres disciplines étaient au rendez-vous pour croiser les fers dans cette compétition sur deux jours:

Bruno Saby, François Chatriot, Gilles Panizzi, Xavier Lapeyre, Bernard Béguin, ont affronté des pointures comme le multiple champion du monde de Karaté Dominique Valera, les footballeurs Jean-Louis Zanon, Christian Lopez, Patrick Revelli, des légendes du sport comme Christian Plaziat, Alexandre Gonzalez, Jean Laudet ou la championne de Plumfoot, Alice Nguyen.

Tous se sont retrouvés en présence d’Alain Suguenot, Maire de Beaune et Président des hospices, pour un dîner de gala, mitonné par la nouvelle équipe du golf, au cours duquel fut organisée une mémorable vente aux enchères animée par l’inénarrable Christophe Jammot…

Du coup, plus de 16.000 € furent ainsi récolté, grâce à la vente de casques, de combinaisons et autres équipements de course, ainsi que de prestigieux flacons de la production vinicole locale…

Cette somme permettra à la famille de Zoé atteinte du syndrome de RETT, d’acquérir des équipements, dont une tablette à lecture optique et des soins spécialisés en Espagne, afin d’aider à son développement.

ROMAIN ET YVES MORIZOT : Photo : AutoNewsInfo

Yves Morizot, le fondateur de la très célèbre et appréciée maison Stand 21, qui fétait en 2020 ses 50 avant d’avouer sa fierté d’avoir beaucoup contribué à rendre la vie des pilotes beaucoup plus sûre, confiait :

« Quand on a la chance d’avoir de beaux enfants, en bonne santé et d’être président d’une entreprise mondialement reconnue, qui a révolutionné la sécurité dans les sports mécaniques, on se doit d’aider ceux qui n’ont pas eu cette réussite »

‘Œuvre, d’autant plus gratifiante, que ‘Stand 21, qu’elle a été réalisée en famille, ignorant l’appel des financiers prêts à investir des millions de Dollars pour prendre le contrôle de cette société très solidement implantée aux États-Unis.

Cette quatorzième édition, jouée sous un beau soleil d’automne, fut honorée de la présence de la Bugatti de Patrick Friedli qui apportait une note encore plus prestigieuse à l’événement.

Pour sa part, Gérard Larrousse, président de l’association des pilotes des 24 heures du Mans et grand passionné de golf qui ne rate jamais une édition de la Charity Cup, expliquait et précisait :

« C’est un partenariat sur le long terme, car notre club apprécie les valeurs soutenues par Stand 21 … Nous souhaitons renforcer notre présence dans les années à venir. Je suis content de pouvoir offrir à nos pilotes l’opportunité de participer à une œuvre de charité tout en leur permettant de pratiquer leur sport favori. »

Gilles GAIGNAULT

Photos : STAND 21- Michel PICARD et AutoNewsInfo