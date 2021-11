NELSON PANCIATICI DE RETOUR EN MONDIAL D’ENDURANCE WEC AUX 8 HEURES DE BAHRAIN !

C’est visiblement un peu Noël avant l’heure pour le pilote Français Nelson Panciatici qui pour l’ultime manche du WEC 2021, va effectuer son grand retour en mondial d’endurance WEC et piloter une LMP2 Oreca 07 pour les 8 Heures de Bahreïn, finale ce week-end du Championnat du Monde d’Endurance WEC 2021!

Les belles performances de Nelson dans la discipline, ainsi qu’aux 24 Heures du Mans, n’ont pas été oubliées puisque l’équipe ARC Bratislava a décidé de faire appel à lui pour apporter son expérience de la discipline et des 24 Heures du Mans, épreuve où il a souvent brillé avec l’écurie Alpine, décrochant notamment deux podiums en catégorie LMP2 en 2014 et 2017 et une 4ème place au classement général en 2017.

Ancien double Champion d’Europe d’Endurance ELMS déjà avec Alpine en 2013, avec Pierre Ragues et en 2014 avec un autre tricolore, le normand Paul-Loup Chatin et le Britannique Oliver Webb, Nelson n’a plus couru dans la discipline depuis plus de trois ans, participant désormais aux épreuves GT au volant d’une Bentley.

Mais Nelson connait bien ET l’Oreca 07 et le circuit de Sakhir à Bahreïn.

C’est pour lui, un gage de bonne reprise pour son come-back en WEC, car Nelson n’aura qu’une trentaine de tours pour reprendre ses marques avant la course, mais ce challenge osé ne l’inquiète pas outre mesure, comme il nous le confie :

« Ce tracé de Sakhir à Bahreïn est un circuit que j’aime vraiment bien et j’y ai toujours performé, l’équipe m’a envoyé les caméras embarquées d’Oliver ainsi que les datas et j’ai pu ainsi bien me préparer. »

Il poursuit et enchaîne :

« Je sais que je vais devoir rapidement me remettre à niveau en proto, mais je serais aidé par les ingénieurs de l’équipe qui auront l’expérience de la course des 6 Heures disputée la semaine dernière sur cette même piste de Sakhir. »

Avant d’indiquer:

« Il va falloir également comprendre comment fonctionnent les pneus Goodyear que je vais découvrir aux essais.

Et, Nelson de préciser:

« J’ai dû renforcer ma prépa physique et en un laps de temps aussi court c’était vraiment dur mais nous y sommes arrivés. »

Avant de conclure :

« Cette course va me permettre de renouer avec le monde de l’endurance et je tiens à remercier ARC Bratislava pour sa confiance ! C’est bon d’être de retour et de piloter à nouveau une LMP2 !»

Nelson épaulera donc à Sakhir, la paire Oli Caldwell et Miro Konopka

Sur que Nelson Panciatici qui a toujours performé, lorsqu‘il roulait en endurance Européenne en ELMS – en témoigne ses deux titres de Champion – et aussi ensuite en mondial WEC, discipline où il a remporté une épreuve en Chine à Shanghai en 2015, en compagnie de ses compatriotes, Tom Dilmann et Vincent Capillaire, année où il termina 4éme du Championnat du monde LMP2, est fin prêt à relever le défi qui se présente et ce pour montrer qu’il n’a rien perdu de sa pointe de vitesse en LMP2, malgré une aussi longue absence au volant de ces incroyables voitures d’endurance de plus en plus compétitives face aux surpuissantes Hypercars !

Gilles GAIGNAULT

Photos : Thierry COULIBALY- WEC -TEAMS