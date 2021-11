DOOHAN ET SAUCY CONCLUENT EN TÈTE LES DERNIERS ESSAIS COLLECTIFS DE VALENCE EN F3

Le rideau est tombé sur la piste du circuit Espagnol Ricardo Tormo de Valence, où se sont dérulés pendant trois jours de lundi à mercredi les premiers essais collectifs d’inter-saison en F3 FIA Europe.

Et ce mercredi 3 novembre, ils se sont terminés comme ils avaient débutés avec le meilleur temps à nouveau signé par l’Australien Jack Doohan – – qui pilotait pour l’équipe Néerlandaise Van Amersfoort qui découvrait pourtant le monde de la F3 FIA !

Mais cette ultime session de mercredi après-midi a cependant enregistré des temps plus élevés, entre pneus usés et un œil plus attentif des ingénieurs sur les longs relais…

Mais pour la meute des rookies en piste, c’était une nouvelle occasion d’acquérir encore un peu plus de l’expérience du pilotage d’une monoplace de F3. Et notamment pour ceux qui déboulent et débarquent de la Formule Régionale by Alpine – ex Eurocup Renault – ou de la F4 !

La situation sur la piste s’est finalement enfin animée en toute fin de séance, Jack Doohan fixant alors le temps de référence, meilleur chrono à 1’22″354.

A titre de comparaison, lors de la session matinale ce mercredi matin le Suisse Grégoire Saucy de l’équipe ART GP, l’avait fixé à 1’21″300, une performance qui reste d’ailleurs, la plus rapide des trois jours de ces premiers tests en Espagne!

Doohan, sacré vice-champion F3 FIA 2021, devance le Nippo-Américain Reece Ushijima, arrivé de la GB3 et aujourd’hui 3 novembre en action avec l’équipe Espagnole Campos, après avoir roulé lundi et mardi avec l’une des voitures du Van Amersfoort.

L’équipe Néerlandaise plaçait cependant trois de ses monoplaces dans le Top 5 de cette séance avec le quatrième Alexander Smolyar, au volant seulement aujourd’hui, et le cinquième Filip Ugran. Preuve, s’il en est de l’excellente préparation faite au Van Almeffort!

L’écurie ItalienneTrident a constamment flirté et fréquenté avec le haut de la feuille des temps, cette fois avec Jonny Edgar troisième.

Le Brésilien Caio Collet, sixième, avec 66 tours au compteur étant le pilote le plus occupé en piste, tandis qu’Enzo Trulli- le fils de l’ancien vainqueur le 22 mai 2004 du GP de Monaco de F1 avec Renault – s’est approché du Top 10, onzième sous la bannière Jenzer à l’issue de sa découverte et sa première approche avec la voiture Dallara-Mecachrome, après une saison 2021, disputée en Euroformule.

Des références de peu d’importance pour de nombreux pilotes plus aguerris et chevronnés, au gros potentiel en 2022 : Tel Saucy seulement 22éme, juste devant Jak Crawford avec Prema. Egalement Franco Colpainto, leader mardi après-midi pour MP Motorsport, Oliver Bearman et Zane Maloney, qui ont bien roulés eux avec l’écurie Trident sur les trois jours.

Auparavant le Top 5 de la session matinale donnait Grégoire Saucy d’ART GP, meilleur temps en 1’21 » 300, lequel précédait dans l’ordre, Caio Collet du MP Motorsport, en 1’21 » 392, Roman Stanek de Trident en 1’21 » 422, Jack Doohan du Van Amersfoort en 1’21″436 et l’Argentin Franco Colapinto, utre pilote du MP Motorsport, en 1’21 » 534.

LE RÉSULTAT DE LA SÉANCE DE L’APRÉS-MIDI MERCREDI 3 NOVEMBRE 2021

1 – Jack Doohan – Van Amersfoort – 1’22″354 – 29 tours

2 – Reece Ushijima – Campos – 1’22″545 – 34

3 – Jonny Edgar – Trident – 1’22″658 – 64

4 – Alexander Smolyar – Van Amersfoort – 1’22″794 – 48

5 – Filip Ugran – Van Amersfoort – 1’22″801 – 57

6 – Caio Collet – MP Motorsport – 1’22″811 – 66

7 – Hunter Yeany – Campos – 1’22″884 – 30

8 – Zak O’Sullivan – Carin – 1’22″940 – 43

9 – Logan Sargeant – Carlin – 1’23″006 – 43

10 – Isack Hadjar – Hitech – 1’23″011 – 17

11 – Enzo Trulli – Jenzer – 1’23″252 – 45

12 – William Alatalo – Jenzer – 1’23″298 – 39

13 – Brad Benavides – Carlin – 1’23″320 – 61

14 – Nazim Azman – Charouz – 1’23″345 – 55

15 – Tijmen van der Helm – MP Motorsport – 1’23″421 – 53

16 – Ido Cohen – Jenzer – 1’23″434 – 42

17 – Josep Maria Marti – Campos – 1’23″522 – 15

18 – Roman Stanek – Trident – 1’23″702 – 39

19 – Nicola Marinangeli – Charouz – 1’23″840 – 53

20 – Paul Aron – Prema – 1’23″945 – 40

21 – Franco Colapinto – MP Motorsport – 1’23″984 – 53

22 – Grégoire Saucy – ART GP – 1’24″060 – 46

23 – Jak Crawford – Prema – 1’24″118 – 42

24 – Oliver Bearman – Prema – 1’24″169 – 41

25 – Oliver Rasmussen – ART GP – 1’24″364 – 45

26 – Zane Maloney – Trident – 1’24″428 – 38

27 – Kaylen Frederick – Hitech – 1’24″497 – 47

28 – Victor Martins – ART GP – 1’24″632 – 33

29 – Johnathan Hoggard – Hitech – 1’24″845 – 49

30 – Laszlo Toth – Charouz – 1’25″888 – 56

LE RÉSULTAT DE LA SÉANCE MATINALE MERCREDI 3 NOVEMBRE 2021

1 – Grégoire Saucy – ART GP – 1’21″300 – 54 tours

2 – Caio Collet – MP Motorsport – 1’21″392 – 40

3 – Roman Stanek – Trident – 1’21″422 – 44

4 – Jack Doohan – Van Amersfoort – 1’21″436 – 64

5 – Franco Colapinto – MP Motorsport – 1’21″534 – 55

6 – Zane Maloney – Trident – 1’21″597 – 43

7 – Kaylen Frederick – Hitech – 1’21″629 – 45

8 – Jak Crawford – Prema – 1’21″767 – 52

9 – Paul Aron – Prema – 1’21″835 – 52

10 – Victor Martins – ART GP – 1’21″873 – 51

11 – Reece Ushijima – Campos – 1’21″877 – 44

12 – Jonny Edgar – Trident – 1’21″995 – 42

13 – Johnathan Hoggard – Hitech – 1’22″000 – 37

14 – Oliver Rasmussen – ART GP – 1’22″011 – 55

15 – Oliver Bearman – Prema – 1’22″024 – 38

16 – Tijmen van der Helm – MP Motorsport – 1’22″028 – 27

17 – Isack Hadjar – Hitech – 1’22″045 – 46

18 – Logan Sargeant – Carlin – 1’22″102 – 52

19 – Josep Maria Marti – Campos – 1’22″281 – 29

20 – Ido Cohen – Jenzer – 1’22″427 – 49

21 – Enzo Trulli – Jenzer – 1’22″443 – 53

22 – William Alatalo – Jenzer – 1’22″470 – 47

23 – Alexander Smolyar – Van Amersfoort – 1’22″491 – 42

24 – Hunter Yeany – Campos – 1’22″542 – 35

25 – Filip Ugran – Van Amersfoort – 1’22″686 – 55

26 – Zak O ‘Sullivan – Carlin – 1’22″710 – 49

27 – Nazim Azman – Charouz – 1’22″870 – 59

28 – Laszlo Toth – Charouz – 1’23″104 – 47

29 – Brad Benavides – Carlin – 1’23″506 – 53

30 – Nicola Marinangeli – Charouz – 1’23″693 – 42