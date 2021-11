MOTOGP 2021 : QUARTARARO ET LES 300 POINTS OBLIGATOIRES DES LÉGENDES DU MOTOGP

Il y a des tas de chiffres magiques dans l’histoire de la cylindrée 500/MotoGP mais celui-ci est de taille.

Il s’agit non seulement d’être titré, pour Fabio c’est déjà fait mais de finir l’année avec plus de 300 points, ce qui est le cas des héros de cette cylindrée, en tous cas depuis 1999 où le nombre de GP a été porté à seize.

Ce sont nos amis de MotoGP qui ont fait les calculs, on peut imaginer qu’ils ne se trompent pas en tous cas ils disposent du matériel pour faire ce genre de calcul. Bon j’ai un peu vérifié ça tient…

Fabio en est un peu loin, il a 267 points au compteur et seulement deux GP pour y arriver… A défaut d’assister à un retour façon missile de Marquez (qui s’est blessé samedi et ne roulera pas à Portimao) cela donnera du piment à la fin de championnat MotoGP 2021, j’ajoute à ce piment que j’aimerais bien voir Zarco sauver son année (et celle de 2022 puis 2023, Ducati prend toujours des décisions hâtives) !

LES HÉROS DU 300…

C’est marrant parce que dans ma génération de motards, dépasser au moins une fois dans sa vie le 300 km/h était un fantasme, le chiffre doit donc avoir une certaine magie dans nos rêves… Je l’ai fait deux fois, j’ai juré pour toujours le secret absolu mais je me souviens surtout, outre un ouragan sous le casque de m’être très vite dit que si le pneu avant crevait on me retrouverait au-delà des limites de département où je me trouvais…

Les héros du 300 ? Pas compliqué ils sont quatre. Dont Marquez qui en 2019 qui avait même passé la barre des 400 points (420 exactement) avec 12 victoires sur 19 courses. Sur ses six titres en MotoGP il a passé la barre fatidique quatre fois et les deux années « ratées » l’ont été de deux points, il a fini avec le chiffre 298 au compteur. C’était en 2016 et 2018.

Rossi fait évidemment partie du lot, mais lui a passé la barre à quasiment chacun de ses titres 500 et MotoGP. C’est simple, à l’exception de 2009, son dernier titre d’ailleurs) il a décroché 50% de victoires dans tous ses autres championnats gagnés.

Le troisième est Lorenzo, trois fois champion du monde et lui fait du 100% avec à chaque fois plus de 300 points. Bon au total son nombre de titres n’a rien à voir avec celui de Rossi et Marquez mais plus de 300 points à chaque fois c’est pas mal (cela dit son titre 2015 est entaché d’un scandaleux tapis vert des marshalls interdisant à Rossi de gagner le titre en le faisant partir dernier à Valence, dernière course de l’année).

Le quatrième et dernier de cette short list est Stoner, lui aussi a fait du 100% sur le chiffre des 300 points, qui plus est il a réussi ce tour de force sur deux marques différentes, ils sont six dans ce cas juste en MotoGP et vingt quatre en y ajoutant le 500…

Voilà chez Fabio, le club des quatre peut devenir celui des cinq, mais il faut ramener une moyenne de 16 points et demi sur chacun des GP restant, et on tombera pile à 300… Sa moyenne cette année est 16,8 points par course si ça se fait ça passera fin comme on dit en rallye… Rappel : A Portimao 1, il a gagné ce serait une bonne façon de devancer la moyenne…

LES EN DESSOUS DES 300

On passe tout de suite sur le cas de Mir qui a eu le titre avec chiffre le plus bas mais en 2020 il n’y avait que quatorze GP…

Depuis 1999 et l’arrivée des seize GP, ils sont six à ne pas avoir passé la barre fatidique des 300 points. Crivillé en 1999, 267 points dont 57 d’avance sur Kenny Roberts JR. En 2000 Roberts JR prend sa revanche mais avec seulement 258 points.

Puis Nicky Hayden bat Rossi lors de la dernière manche à Valence en 2006 (chute du dottore) et est titré avec 252 points… Rossi rate ainsi son sixième titre d’affilée… De cinq points ! Ce qui donne une idée de la lutte de cette année-là.

Marc Marquez a donc raté la barre des 300 en 2016 et 2017.

Et j’ai déjà évoqué Mir et son nombre de GP réduit (dont il ne gagne qu’un seul d’ailleurs, une année tristounette finalement.

Voilà cher Fabio quels sont tes adversaires au firmament du 500/MotoGP on espère aussi une fin de saison époustouflante de Zarco, ça fait beaucoup mais la seule chose qui soit sans limite est le rêve alors rêvons…

Jean Louis BERNARDELLI