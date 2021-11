LA LISTE DES PILOTES AU ‘ROOKIE TEST’ A BAHREIN EN MONDIAL D’ENDURANCE WEC

On connait la liste des pilotes retenus et invités pour participer au ‘Rookie Test’ 2021, de l’endurance WEC FIA, programmé sur la poste de Sakhir à Bahreïn, et dévoilée ce mardi 2 novembre.

Une liste fort de 17 noms avec des pilotes venant de divers horizons de la course automobile et notamment du WRC, des W Series, de la Formule 3, de la Formule 4, de l’IMSA, de l’Indy Lights et même des courses GT3 !

Naturellement tous les regards seront tounés vers le septuple Champion du Monde des rallyes WRC, le Français Sébastien Ogier qui ambitionne de poursuivre sa carrière dans d’autres disciplines que le WRC, dont celui de l’endurance

Logiquement étant pilote pour l’équipe Toyota en WRC, Ogier qui vise dans quelques jours – le week –end des 19 et 20 novembre de décrocher un huitième titre au rallye de Monza – testera la Toyota GR010 Hybrid Hypercar aux côtés du jeune espoir tricolore, Charles Milesi, retenu et sélectionné lui par les promoteurs du WEC, à la suite de sa brillante saison et de ses performances en 2021, avec l’Oreca 07 LMP2 de l’écurie Belge WRT que dirige Vincent Vosse.

On retrouve également sur la liste des engagés pour piloter l’Oreca 07 du Richard Mille Racing , les meilleures féminines de la Woman Series, les Britanniques Jamie Chadwick et Alice Powell, ainsi que la pilote Française Lilou Wadoux qui a brillé elle en Alpine Europa Cup.

Le Team Américain DragonSpeed ​​USA alignera le jeune Colombien Sébastien Montoya, vu en Formule 4 en Italie et en Allemagne avec la Scuderia Prema, et qui sera au volant de l’Oreca 07 US, la même voiture que son père, l’ancien pilote victorieux en F1 et vainqueur des 500 miles à Indianapolis, Juan Pablo Montoya conduit en mondial WEC.

Précisons au sujet de WRT que l’écurie fera rouler la jeune Allemande Sophia Floersch. Chez les Anglais de JOTA, c’est le Malaisien Jazeman Jaafar qui a été choisi.

Du coté des GT, en GTE Pro, la Scuderia AF Corse alignera les Britanniques Peter Mann et Simon Mann, ainsi que le Suisse Christof Ulrich.

Alors que dans la catégorie GTE Am, les Italiens d’Iron Lynx ont retenu l’ex pilote de Formule 3, Alexander Peroni, qui était cette année aux USA en Indy Lights. Outre, Peroni, seront aussi testés, le Brésilien Bruno Baptista, le pilote du TCR Europe Franco Girolami, frère d’une des vedetes du WTCC, Nestor Girolami et le pilote GT, Benjamin Goethe.

D’Station Racing a invité le Français Valentin Hasse-Clot, et les Américains Kenton Koch et Dylan Murray pour rouler au volant de l’Aston Martin Vantage, cependant qu’Aston Martin Racing alignera le Danois Nicolaj Kjaergaard, le Britannique David Pittard et le Canadien Roman De Angelis.

François LEROUX

Photos : WEC et TEAMS