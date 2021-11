VICTOIRES FRANÇAISES A MONZA, AVEC HADJAR ET DAVID POUR LA FINALE DE LA FORMULA ALPINE

L’EQUIPE FRANÇAISE R-ACE SACRÉE CHAMPIONNE DES TEAMS AVEC SES DEUX PILOTES TRICOLORES HADJAR ET DAVID ET MALONEY DE L’ÎLE DE LA BARBADE

Deuxième victoire pour le jeune pilote Français Isack Hadjar, qui a profité des mésaventures des trois pilotes Prema pour s’emparer d’un nouveau succès, en plus de celui déjà signé à Monaco.

Isack Hadjar, l’un des membres de l’écurie Française R-ace GP remporte la seconde course dans le Temple de la vitesse de Monza, dans une compétition incroyablement disputée, la piste humide la rendant encore plus difficile.

Mais la bataille à l’avant a été incroyable, le poleman Dino Beganovic de la Scuderia Prema Powerteam, réalisant d’abord un excellent départ lancé car l’adhérence différente des différentes positions sur la grille a convaincu la direction de course d’une telle solution, puis le répétant après les deux autres voitures de sécurité et un drapeau rouge, étant très constants et rapides tout au long de la plus grande partie de la course.

Malheureusement, c’est l’un des coéquipiers, l’Espagnol David Vidales, qui avait également fait une excellent manche dans cette deuxième en Course, qui a finalement attaquer le pilote Rookie dans la ligne droite avant la seconde Variante, venant côte à côte avec son coéquipier…

Mais hélas les deux pilotes Prema se sont accrochés car l’Espagnol a heurté violemment les protections bordant la piste et sa voiture a littéralement volé dans les airs vers l’avant, puis est retombé sans contrôle, s’écrasant alors dans la monoplace d’un malheureux Beganovic. Les deux pilotes Prema abandonnant si près de la fin de la course !

Du coup, le Français Issak Hadjar qui pointait derrière le tandem s’est retrouvé au commandement devant un autre pilote Prema Paul Aron et l’un de ses coéquipiers, son compatriote Hadrien David, qui en se classant à la troisième place se retrouvait vice-champion de la série, tandis que leur équipe, R-ace GP, obtenait elle, le titre de Championne des Teams.

Excellent résultat de Kas Haverkort du MP Motorsport, quatrième, tandis que Gabriele Minì d’ART Grand Prix se classe cinquième et Franco Colapinto du MP Motorsport sixième.

Septième, Zane Maloney le pilote de l’ile de la Barbade, autre pilote R-ace GP, classé devant Michael Belov du G4 Racing, William Alatalo d’Arden Motorsport et le Suisse Grégoire Saucy d’ART Grand Prix, seulement dixième, lui pour cette ultime épreuve du calendrier 2021, mais vainqueur du Championnat ;

Saucy totalisant 277 points devant David son dauphin, sacré vice-champion avec 209 points.

Troisième place sur le podium final pour Aron avec 197 points, le Top 5 de la saison 2021 étant complété par les deux autres pilotes R’Ace, Maloney et Hadjar avec respectivement 170 et 166 points. L’Argentin Colapinto finissant six avec 140 points.

Heureux de son succès, Hadjar commentait son triomphe en fin de course :

« Je voulais gagner et ce qui s’est passé devant, c’est la course. Les deux de tête ont fait une erreur et j’en ai profité, mais je regrette de ne pas avoir pu gagner sans la faute de Vidales car j’avais le meilleur rythme » .

Quant à son partenaire chez R-Ace, Hadrien David, le vice-champion, lui il confiait :

« Excellente saison, excellente deuxième position au championnat, même si j’aurais voulu défier davantage Saucy pour le titre, mais il a vraiment fait une excellente saison. Je suis vraiment content de cette troisième lace sur ce dernier podium car il a permis à l’équipe de remporter le championnat »

La veille samedi on avait assisté à l’arrivée de la première course, à une superbe performance avec l’excellent triplé des pilotes R-Ace, l’écurie basée à Fontenay le Compte en Vendée et que manage avec succès, Thibaud de Merindol, avec dans l’ordre Hadrien David, victorieux et qui l’emportait en précédant Isack Hadjar et Zane Maloney !

Grégoire Saucy d’ART GP et Dino Beganovic du Prema, complétant le podium, cependant que David Vidales, autre pilote Prema terminait au sixième rang

Gianpietro CERVONIA

Photos : FORMULE REGIONALE

LE CLASSEMENT GÉNÉRAL FINAL DU CHAMPIONNAT 2021

1.Saucy : 277 points – 2. David : 209 – 3.Aron : 197 – 4. Maloney : 170 – 5. Hadjar : 166 – 6.Colapinto : 140 – 7.Minì : 122 – 8.Belov : 116 – 9. Quinn : 104 – 10. Vidal : 102 – 11.Alatalo : 91 – 12.Pasma : 56 – 13.Beganovic : 53 – 14.Boya : 51 – 15.Bortoleto : 44 – 16. Haverkort : 35 – 17.Ten Brinke : 28 – 18. Deli Guanti : 18 – 19.Rosso : 14 – 20. Pizzi : 12 – 21. Patterson : 6 – 22. Petehof : 5 – 23.Goehte : 3 – 24.Seppanen : 1.

LE CLASSEMENT DE LA SECONDE COURSE

1 – Isack Hadjar – R-Ace, les 14 tours en 58’52″774

2 – Paul Aron – Prema à 0″628

3 – Hadrien David – R-Ace à 1″038

4 – Kas Haverkort – MP Motorsport à 1″394

5 – Gabriele Minì – ART GP à 1″668

6 – Franco Colapinto – MP Motorsport à 1″759

7 – Zane Maloney – R-Ace à 2 « 093

8 – Michael Belov – G4 Racing à 2″365

9 – William Alatalo – Arden à 2″814

10 – Grégoire Saucy – ART GP à 2″953

11 – Alex Quinn – Arden à 3″280

12 – Mari Boya – VAR à 3″460

13 – Sami Meguetounif – R-Ace à 4″139

14 – Gianluca Petecof – KIC à 6″181

15 – Dilano Van’t Hoff – MP Motorsport à 7″391

16 – Francesco Pizzi – VAR à 7″581

17 – Eduardo Barrichello – JD Motorsport à 8″495

18 – Tommy Smith – JD Motorsport à 8″891

19 – Lorenzo Fluxa – VAR à 9″058

20 – Callum Hedge – G4 Racing à 10″166

21 – Axel Gnos – G4 Racing à 10″264

22 – Pietro Delli Guanti – Monolith à 10″743

23 – Lena Buhler – R-Ace à 11″209

24 – Nico Gohler – KIC à 11″390

25 – Emidio Pesce – DR Formula à 12″298

26 – Andrea Rosso – FA Racing à 12″507

27 – Oliver Goethe – MP Motorsport à 12″720

28 – Gabriel Bortoleto – FA Racing à 12″899

29 – Alexandre Bardinon – FA Racing à 14″701

30 – Konsta Lappalainen – KIC à 14″934

ABANDONS

Nicola Marinangeli

Ido Cohen

Patrik Pasma

Dino Beganovic

David Vidales

‍‍‍‍‍‍‍‍‍LE CLASSEMENT DE LA PREMIÈRE COURSE

1 – Hadrien David – R-Ace – Les 18 tours en 32’25 »

2 – Isack Hadjar – R-Ace à 1″159

3 – Zane Maloney – R-Ace à 2″149

4 – Grégoire Saucy – ART GP à 2″561

5 – Dino Beganovic – Prema à 2″847

6 – David Vidales – Prema à 3″446

7 – Paul Aron – Prema à 4″672

8 – Franco Colapinto – MP Motorsport à 6″334

9 – Gabriel Bortoleto – FA Racing à 6″443

10 – Michael Belov – G4 Racing à 7″856

11 – Kas Haverkort – MP Motorsport à 13″223

12 – Francesco Pizzi – VAR à 13″869

13 – Alex Quinn – Arden à 16″674

14 – William Alatalo – Arden à 16″881

15 – Sami Meguetounif – R-Ace à 17″010

16 – Patrik Pasma – ART GP à 17″751

17 – Nicola Marinangeli – Arden à 23″414

18 – Pietro Delli Guanti- Monolithe à 25″587

19 – Nico Gohler – KIC à 26″135

20 – Alexandre Bardinon – FA Racing à 26″253

21 – Gianluca Petecof – KIC à 27″026

22 – Callum Hedge – G4 Racing à 27″241

23 – Lorenzo Fluxa – VAR à 27 « 580

24 – Dilano Van’t Hoff – MP Motorsport à 28″955

25 – Ido Cohen – JD Motorsport à 31″299

26 – Oliver Goethe – MP Motorsport à 34″176

27 – Emidio Pesce – DR Formula à 36″663

28 – Tommy Smith – JD Motorsport à 38″347

29 – Axel Gnos – G4 Racing à 41″224

30 – Lena Buhler – R-Ace à 42″298

31 – Eduardo Barrichello – JD Motorsport à 1 tour

ABANDONS

Mari Boya

Konsta Lappalainen

Andrea Rosso

Gabriele Minì