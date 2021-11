VICTOIRE… LA 4éme EN 2021 POUR ALEX BOWMAN EN NASCAR A MARTINSVILLE

je

Victorieux à Martinsville sur le petit ovale de Virginie pour la première fois de sa carrière, Alex Bowman s’offre une quatrième victoire cette saison à l’issue d’une course passionnante à l’occasion de l’avant-dernière manche de la NASCAR Cup 2021!

Après avoir mené une grande partie de la course avec son coéquipier Chase Elliott, Bowman a perdu le contact en finale avec un arrêt au stand trop long, mais s’est lancé dans une course vers un défi ultime avec Hamlin. Après un duel avec le pilote Toyota, Bowman est entré en contact avec lui et de manière agressive

On attendait beaucoup de cette manche de Martinsville avec sept pilotes en lice pour trois places encore à arracher pour l’épreuve finale de Phoenix, et si c’est finalement Alex Bowman qui triomphe et empoche la victoire, Kyle Larson, Denny Hamlin, Martin Truex Jr et Chase Elliott ont décroché eux aussi la possibilité de s’affronter pour s’offrir le titre de champion la semaine prochaine sur l’ovale de Phoenix en Arizona.

Alex Bowman le vainqueur qui a sorti Denny Hamlin en toute fin de course, déclarait à l’arrivée :

« Je déteste ce genre de situation et faire ça, car je n’aime pas sortir un adversaire mais je suis très content pour toute cette équipe. Ce n’est pas intentionnel, mais cela fait partie des courses sur short track. »

Dans les derniers tours on imaginait que la situation serait ‘chaude bouillante’ ! Martin Truex Jr, Kyle Busch et Brad Keselowski roulaient ensemble, et se positionnaient sur la piste comme au classement.

Au commandement Alex Bowman défiait Denny Hamlin pour obtenir la victoire et ce jusqu’à ce que le pilote de la Hendrick Motorsports se loupe et rate son freinage, et catapulte Denny Hamlin en travers…

Et si Alex Bowman filait vers sa quatrième victoire de la saison, Denny Hamlin, sacrément frustré et qui le fera savoir à son rival, une fois le drapeau à damier franchi.

Hamlin qui déclarait passablement énervé !

« C’est un pirate. C’est un véritable pirate. Il se fait botter le cul par ses coéquipiers chaque semaine, il est terrible. Il voit une opportunité et il la saisit, mais bien qu’il dispose visiblement de la voiture la plus rapide chaque semaine il termine loin, dixième. Nous avons fait une course propre, mais il ne voulait pas que nous soyons à Phoenix. »

Du coup derrière Bowman pour la deuxième place, c’est Kyle Busch qui devance Brad Keselowski, mais aprés le drapeau à damier, le pilote de la Joe Gibbs Racing, a sorti Brad Keselowski…

Ambiance ? Ambiance !!!

Suivaient Martin Truex Jr, quatrième et qui s’assure une place en finale. William Byron complétant le top 5.

Ensuite, on pointe dans l’ordre, Aric Almirola au sixième rang et qui devance Kurt Busch, Erik Jones, Chris Buescher et Joey Logano, classé dix.

Peter GRISWOLD

Photos : NASCAR – TEAMS

LE CLASSEMENT DE MARTINSVILLE

1 – Alex Bowman (Chevrolet) – Hendrick – 501 tours

2 – Kyle Busch (Toyota) – Gibbs – 501

3 – Brad Keselowski (Ford) – Penske – 501

4 – Martin Truex Jr (Toyota) – Gibbs – 501

5 – William Byron (Chevrolet) – Hendrick – 501

6 – Aric Almirola (Ford) – Stewart-Haas – 501

7 – Kurt Busch (Chevrolet) – Ganassi – 501

8 – Erik Jones (Chevrolet) – Petty – 501

9 – Chris Buescher (Ford) – Roush – 501

10 – Joey Logano (Ford) – Penske – 501

11 – Ryan Blaney (Ford) – Penske – 501

12 – Kevin Harvick (Ford) – Stewart-Haas – 501

13 – Austin Dillon (Chevrolet) ) – Enfant – 501

14 – Kyle Larson (Chevrolet) – Hendrick – 501

15 – Matt DiBenedetto (Ford) – Wood Brothers – 501

16 – Chase Elliott (Chevrolet) – Hendrick – 501

17 – Christopher Bell (Toyota) – Gibbs – 501

18 – Tyler Reddick (Chevrolet) – Childress – 501

19 – Ricky Stenhouse Jr (Chevrolet) – JTG – 501

20 – Anthony Alfredo (Ford) – FrontRow – 501

21 – Corey LaJoie (Chevrolet) – Spire – 501

22 – Chase Briscoe (Ford) – Stewart-Haas – 501

23 – Cole Custer (Ford) – Stewart-Haas – 501

24 – Denny Hamlin (Toyota) – Gibbs – 501

25 – Bubba Wallace (Toyota) – 23XI – 501

26 – Michael McDowell (Ford) – FrontRow – 499

27 – Ross Chastain (Chevrolet) – Ganassi – 498

28 – Daniel Suarez (Chevrolet) – Trackhouse – 498

29 – BJ McLeod (i) (Ford) – LiveFast – 496

30 – Cody Ware (Chevrolet) – Ware – 495

31 – Justin Haley (Chevrolet) – Kaulig – 492

32 – Ryan Newman (Ford) – Roush – 491

33 – Garrett Smithley (Chevrolet) – Ware – 490

34 – Quin Houff (Chevrolet) – Starcom – 483

35 – Josh Bilicki (Ford) – Ware – 483

36 – Ryan Preece (Chevrolet) – JTG – 414

37 – Timmy Hill (Toyota) – MBM – 206

38 – Anthony Alfredo (Ford) – FrontRow – 171

39 – Justin Haley (Chevrolet) – Kaulig – 165

40 – Chad Finchum (Toyota) – MBM – 47

LE CLASSEMENT GÉNÉRAL AVANT LA GRANDE FINALE DE PHOENIX