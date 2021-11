HOMMAGE A AMÉDÉE GORDINI AU SALON RÉTROMOBILE 2022

AMÉDÉE GORDINI : UN DESTIN EXCEPTIONNEL

Grande première dans l’histoire des Salons automobiles, Rétromobile présentera lors de sa prochaine édition en février prochain, une superbe rétrospective, laquelle sera dédiée au légendaire constructeur Français, Gordini, avec l’exposition de neuf de ses voitures emblématiques.

D’année en année, le Salon Rétromobile ne cesse de surprendre ses visiteurs avec des expositions et animations toujours plus EXCEPTIONNELLES et étonnantes…

Et la prochaine édition de 2022, ne dérogera pas à la règle avec une exposition inédite sur « la fabuleuse saga GORDINI » laquelle sera présentée par Rétromobile, en partenariat avec le Musée National de l’Automobile, Collection Schlumpf et l’historien Christian Huet.

Depuis le début des années 1930 et jusqu’à sa mort le 25 mai 1979, Amédée Gordini a tenu une place prééminente dans le sport automobile Français.

Mécanicien génial, il sut toujours, avec des techniques simples et des moyens limités, créer des châssis et des moteurs performants.

Pour rendre hommage au « Sorcier » (surnom décerné par le journaliste Charles Faroux après sa victoire aux 24 Heures du Mans de 1938), Rétromobile présentera donc neuf de ses sublimes bolides Gordini d’antan des autombiles historiques.

LISTE DES NEUF GORDINI EXPOSÉES EN FÉVRIER 2022 A RÉTROMOBILE

1937 Gordini Spider Simca 5

Avec son moteur 4 cylindres de 750 cm3, sa première place aux 24 Heures du Mans en 1937 et ses 22 records mondiaux sur le circuit de Montlhéry, cette voiture réalisée par Amédée Gordini sur la base de la très populaire Simca Cinq marque les débuts du Sorcier de la mécanique.

1939 Gordini Barquette Simca 8

Avec son moteur 4 cylindres, Simca 8 Gordini de 1939 a terminé à la première place des 24 Heures du Mans en 1939 dans la catégorie des 1100 cm3.

1953 Gordini 37 S type 24 S

Avec son moteur 8 cylindres et équipé de freins à disques, le châssis 37, a été utilisé pour la première fois par l’équipe Gordini lors de la course des 1000 kms de Buenos Aires. Elle a ensuite été vendue à l’Italien Franco Bordoni, qui engage la voiture à Brescia, dans la célèbre course des Mille Miglia. Plus tard dans l’année, il remportera le Trullo d’Oro et le Grand Prix de Pergusa. La voiture a fait sa dernière apparition dans la Targa Florio en 1955.

1954 Gordini 35 type 16 de Formule 1

Après une sixième place aux 24 Heures du Mans en 1953, les rêves de gloire Gordini reviennent et dès l’année suivante, il retente sa chance en F1 et développe une monoplace, avec un moteur à 6 cylindres et des freins à disque.

1954 Gordini 43 type 31S de Formule 1

Véritable star des podiums, la Gordini 43 type 31S de 1954 a remporté la première place au Tour de France 1954 et aux 24 Heures du Mans en 1954 dans la catégorie des 2 et 3 litres.

1956 Gordini 42 type 32

Avec son moteur 8 cylindres et équipée de freins à disque, la Gordini type 32 est une monoplace destinée aux Grands Prix de Formule 1. C’est la dernière voiture de course conçue par Amédée Gordini avant l’arrêt d’activité de son écurie.

1957 : Renault Dauphine

Renault fait appel à Amédée Gordini pour réaliser une version plus performante de la voiture. Ce dernier modifie le moteur et la boîte de vitesse, ainsi naît la Dauphine Gordini (type R1091) en 1957.

1964 Renault 8 Gordini

Basée sur la Renault 8 Major, une version améliorée de la Renault 8, la Renault 8 Gordini de 1964 possédait un moteur préparé par Amédée Gordini, qui a pris le moteur de base de 1,1 litre et l’a réglé pour développer 89 ch, soit presque le double des 50 ch de la R8 Major standard. C’est ainsi que nait la version sportive de la Renault sur laquelle s’est formée une génération de pilotes de talent.

Propulsion, moteur en porte à faux arrière et une Coupe Gordini organisée par Renault et Elf font entrer la voiture dans la légende du sport automobile français.

1970 Renault 12 Gordini

Pour dévoiler la nouvelle venue, Renault organise sur le Paul Ricard au cours de l’été 1970, une grande fête avec la présence d’Amédée Gordini en personne, mais aussi d’illustres pilotes ayant débuté sur la R8 Gordini. Malgré la fête, la fiche technique de la R12 Gordini n’est pas accueillie avec enthousiasme, le moteur à l’avant faisant déjà regretter aux passionnés son aînée.

Pourtant, la Renault 12 Gordini offrait de bonnes performances, allant jusqu’à 185km/h, franchissant le 0-100km/h en 9,5 secondes ou les 1000 mètres départ arrêté en 32,8 secondes. Gordini oblige, la R12 Gordini est présentée avec sa couleur « bleu 418 » et deux bandes blanches sur les côtés.

Gilles GAIGNAULT

Photos : Antoine PASCAL – Michel PICARD – Gilles VITRY – Thierry COULIBALY – Jeff THIRY