F1 : SIX GRANDS PRIX SPRINTS EN 2022

Directeur sportif de la F1 chez le promoteur des Grand Prix, l’entreprise Américaine Liberty Média, l’ancien brillant ingénieur qui contribua à la réussite du grand Michael Schumacher chez Ferrar, Ross Brawn, s’est exprimé ce lundi !

Ross Brawn est un très grand professionnel spécialiste de l’univers de la F1 et qui après sa période à Maranello et avoir racheté l’équipe Honda qui fut des sa 1ére saison, sacré Champion du monde de F1, avec le Britannique Jenson Button en 2009, au volant de la Brawn GP, devenu depuis Mercedes, Ross Brawn donc, a annoncé ce lundi 1er novembre 2021, que six courses sprint sur les vingt-trois figurant au calendrier étaient prévues pour la saison 2022!!!

Alors que trois seulement l’étaient cette année…

Bien que de type d’épreuves soit loin, très loin d’être appréciées et de faire l’unanimité, aussi bien pour le public et les fans qu’au sein même des écuries, les GP sprint, semblent pourtant bien être appelées à se développer dans le futur.

Ce lundi à l’occasion d’une conférence de presse virtuelle, Ross Brawn a indiqué !

« En principe, nous avons convenu avec les équipes d’avoir six courses sprint qualificatives l’année prochaine après trois essais en 2021 »

Ross poursuit et précise :

« Notre point de vue est que nous devrions prendre des mesures progressives plutôt que radicales l’an prochain, En partie parce que nous aurons de nouvelles voitures et que nous devons d’abord mesurer l’impact de ce changement de règlement technique. Plusieurs choses sont sur la table des discussions »

Brawn enchaîne et ajoute encore :

« D’abord, il faudra attribuer statistiquement la pole position au plus rapide des qualifications, et non au vainqueur du sprint. Ensuite, augmenter le nombre de points attribués lors de la course sprint – cette année expérimentale 3 pour le premier, 2 pour le deuxième et 1 pour le troisième – afin qu’il y ait plus d’incitation à courir sans pour autant trop influencé sur le classement du Championnat »

Rappelons ce nouveau format de Grand Prix, (voir lien) inauguré l’été dernier lors du British GP à Silverstone en juillet puis plus récemment au GP d’Italie Monza en septembre, ce type de course sera de nouveau au programme du prochain GP du Brésil du 12 au 14 novembre.

NOTRE ARTICLE PRÉCÉDENT SUR L’EXPLICATION DES GP SPRINTS

http://www.autonewsinfo.com/2021/09/10/grand-prix-ditalie-a-monza-mode-demploi-comme-a-silverstone-au-british-gp-371375.html

John ROWBERG

Photo : F1