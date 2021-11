DOOHAN ET MARTINS LES PLUS RAPIDES CE LUNDI A VALENCE AUX 1ers ESSAIS F3 FIA

L’aventure de l’équipe Néerlandaise Van Amersfoort qui débute et découvre à l’occasion de ces premiers essais collectifs d’inter-saison, le Championnat Européen de la Formule 3, commence et attaque ce premier roulage sous une bonne étoile ce lunii 1er novembre 2021, sur le circuit Espagnol de Valence.

Tout le mérite en revient au fils de l’ancien Champion du monde moto, couronné à plusieurs reprises en 500cc, l’actuel MotoGP, le jeune pilote Australien Jack Doohan, sacré tout dernièrement à Sotchi lors de l’ultime course qu’il a d’ailleurs remporté, vice-champion et dauphin du Champion 2021, le Norvégien Dennis Hauger et qui a signé le temps de référence en matinée de la première des deux sessions de ce jour, établissant le meilleur chrono en 1’23 » 349.

On est encore loin du record de cette catégorie F3, établi il y a deux ans par un autre pilote nordique, le Danois Christian Lundgaard – désormais aux USA en Indycar – et qui avait à l’époque tourné en 1’20 » 860, mais ce jour la météo sur la piste du circuit Ricardo Tormo n’était certainement pas idéale, la pluie obligeant à utiliser des pneus pluie Pirelli !

L’asphalte s’est cependant progressivement tari, entraînant une évolution rapide du classement dans les dernières minutes,

L’Australien, devance le jeune Français Victor Martins – cinquième du Championnat F3 2021 – de 212 millièmes, qui pour l’occasion passe de l’équipe MP à celle d’ART GP !

Troisième, l’Américain Kaylen Frederick, en action avec Hitech, et qui devance le Tchèque Roman Stanek, quatrième.

Jak Crawford, le pilote du junior Red Bull, est cinquième avec Prema, suivi d’Oliver Rasmussen de Charouz, d’Arthur Leclerc du Prema et du Brésilien Caio Collet du MP Motorsport.

L’Argentin Franco Colapinto, pointe neuvième, a été le plus actif avec 47 tours couverts.

Zane Maloney le pilote de l’Ile de la Barbade et enrôlé par Trident et Grégoire Saucy, le Suisse Champion 2021 de la Formule Régionale by Alpine, ex Eurocup Renault et qui a été recruté part ART GP, occupent respectivement les dixième et onzième rangs.

Alfredo SORIA

Photos : F3 – TEAMS

LE CLASSEMENT DE LA PREMIÈRE SÉANCE LUNDI MATIN 1er NOVEMBRE

1 – Jack Doohan – Van Amersfoort – 1’23″349 – 28 tours

2 – Victor Martins – ART GP – 1’23″541 – 38

3 – Kaylen Frederick – Hitech – 1’23″546 – 30

4 – Roman Stanek – Trident – 1’23″580 – 31

5 – Jak Crawford – Prema – 1’23″668 – 38

6 – Oliver Rasmussen – Charouz – 1’23″747 – 19

7 – Arthur Leclerc – Prema – 1’23″765 – 38

8 – Caio Collet – MP Motorsport – 1’23″838 – 42

9 – Franco Colapinto – MP Motorsport – 1’23″847 – 47

10 – Zane Maloney – Trident – 1’23″863 – 33

11 – Grégoire Saucy – ART GP- 1’23″883 – 38

12 – Filip Ugran – Jenzer – 1’23″886 – 31

13 – Lorenzo Colombo – Charouz – 1’23″961 – 21

14 – Jonny Edgar – Trident – 1’23″964 – 30

15 – David Vidales – Campos – 1’24″088 – 32

16 – Juan Manuel Correa – ART GP – 1’24″124 – 37

17 – Oliver Bearman – Prema – 1’24″205 – 37

18 – Josep Maria Marti – Campos – 1’24″461 – 44

19 – Rafael Villagomez – Van Amersfoort – 1’24″481 – 32

20 – Johnathan Hoggard – Hitech – 1’24″483 – 37

21 – Tijmen van der Helm – MP Motorsport – 1’24″504 – 39

22 – Roberto Faria – Jenzer – 1’24″606 – 42

23 – Brad Benavides – Carlin – 1’24″876 – 34

24 – Ido Cohen – Carlin – 1’24″892 – 42

25 – Zak O’Sullivan – Carlin – 1’24″998 – 34

26 – Hunter Yeany – Campos – 1’24″091 – 40

27 – Reece Ushijima – Van Amersfoort – 1’25″114 – 28

28 – Laszlo Toth – Charouz – 1’25″805 – 20

29 – Nazim Azman – Jenzer – 1’26″077 – 42