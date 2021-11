DÉBUT CE 1er NOVEMBRE DES ESSAIS COLLECTIFS DE LA F3 FIA A VALENCE EN ESPAGNE

Ce lundi 1er novembre, ouverture et début des essais collectifs d’inter-saison en Championnt Européen F3 FIA, avec la première des trois journées qui se déroulent sur le circuit Espagnol de Valence.

Beaucoup d’innovations, comme prévu, représentées par la présence des pilotes issus des catégories de monoplaces inférieures.

Surtout, avec le nouveau Champion de la Formula Régionale Européenne by Alpine, Grégoire Saucy le Suisse, sacré ce dimanche à Monza et qui pilotera l’une des monoplaces de l’écurie Française pour ART GP.

Avec Hitech, vainqueur du classement des rookies de la Formule Régionale by Alpine, le jeune Français Isack Hadjar, vainqueur dimanche de la dernière épreuve de la saison 2021 avec l’écurie Française R-Ace.

Participation également du Champion de F4 Italia, Oliver Bearman, qui sera chez Prema Powerteam.

La Scuderia Prema alignera également l’un des pilotes du Junior Team Red Bull, l’Américain Jak Crawford, et a confirmé Arthur Leclerc.

L’équipe Trident fera appel à Jonny Edgar ex Carlin, Roman Stanek ex Hitech et Zane Maloney arrivant de la Formule Régionale by Alpine et du Team R-Ace.

Chez ART GP, en plus de Saucy, on retrouve l’Equatorien Juan Manuel Correa et le Français Victor Martins, protagoniste de la F3 cette année avec MP Motorsport.

Hitech disposera de Jonathan Hoggard ex Jenzer, de Kaylen Frederick ex Carlin et comme déjà mentionné du jeune Français Issak Hadjar.

La solide formation Néerlandaise Van Amersfoort, équipe débutante en F3, fera appel à Rafael Villagomez ex HWA et dont la famille aurait des parts dans l’équipe, à Reece Ushijima, qui sort de deux saisons dans le Championnat d’Angleterre de F3 ;

Surprise, également annoncé Jack Doohan, l’Australien du Junior Red Bull, vice-champion F 3 2021 et qui est annoncé et inscrit en 2022 en F2 avec Virtuosi7

MP Motorsport fera rouler l’un de ses pilotes 2021 avec Martins, le Brésilien Caio Collet et Tijmen Van der Helm, et l’Argentin Franco Colapinto, aligné cette saison par l’équipe Néerlandaise dans la Formule Regionale by Alpine.

De cette catégorie sera également en piste l’Espagnol David Vidales, qui roulera avec Campos, aux cot&s de Josep Maria Marti, vu cette année en F4 espagnole et Hunter Yeany, vu dans certaines courses de F3 avec Charouz.

L’équipe Carlin alignera Ido Cohen, Brad Benavides cette année dans certains tests du Regionale by Alpine et Euroformula et Zak O’Sullivan qui avec l’équipe Britannique a remporté la F3 Anglaise 2021.

Jenzer fera à nouveau appel à Filip Ugran, Nazim Azman et Roberto Faria.

Enfin, l’équipeTchéque Charouz pourra compter sur l’Italien Lorenzo Colombo, le seul pilote transalpin présent, sur Laszlo Toth ex Campos et sur Oliver Rasmussen, ex HWA.

Alfredo SORIA

Photos : Formule Régionale-F3 – F4

LA LISTE DES PILOTES EN PISTE

Prema: Jak Crawford (USA)- Arthur Leclerc (Monaco) – Oliver Bearman (GB)

ART GP: Victor Martins (France)– Grégoire Saucy (Suisse) – Juan Manuel Correa (Equateur)

Trident: Jonny Edgar (GB) – Roman Stanek (Tchéquie) – Zane Maloney (Barbade)

Hitech: Johnathan Hoggard (GB) – Isack Hadjar (France)– Kaylen Frederick (USA)

Van Amersfoort: Jack Doohan (Australie)– Reece Ushijima (Américain)– Rafael Villagomez (Mexique

MP Motorsport: Caio Collet (Brésil) -Franco Colapinto (Argentine) – Tijmen van der Helm (Hollande)

Campos: David Vidales (Espagne)– Hunter Yeany (USA) – Josep Maria Marti (Espagne)

Carlin: Ido Cohen (Israel) – Brad Benavides (Espagne)– Zak O’Sullivan (Irlande)

Jenzer: Nazim Azman (Malaisie)– Roberto Faria (Brésil) – Filip Ugran (Roumanie)

Charouz: Lorenzo Colombo (Italie)– László Tóth (Hongrie)– Oliver Rasmussen (Danemark)