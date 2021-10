MOTOCROSS MONDIAL MX2 LA FRANCE CHAMPIONNE DU MONDE AVEC MAXIME RENAUX

Et oui je vais encore embêter les accros du bitume qui ne peuvent même pas supporter la vue d’un pneu à tétines parce qu’en Motocross Mondial, cet après-midi, le Français Maxime Renaux est devenu champion du monde MX2 (l’ancien 250) et le Français Tom Vialle titré l’an dernier est deuxième au général… Il ya donc un doublé en vue…

MAXIME RENAUX UN MISSILE

Un chiffre d’abord, Maxime Renaux, qui a été en tête du MX2 depuis le début de la saison, est titré alors qu’il reste encore deux manches à courir avec plus de cent points d’avance sur son second Tom Vialle, qui est remonté à un rythme phénoménal depuis son retour de blessure en enchaînant victoire sur victoire, qui réussi à remonter tout le monde (mais là la différence de points était trop élevée) pour se retrouver en deuxième place au général.

Deuxième place qu’il devra défendre bec et ongles parce qu’il reste deux manches (comme les trois précédentes, en Italie) et son suivant est à seize points, le troisième à 45 points là c’est plus confortable.

Comme chaque manche fait rouler deux courses, il y a 50 points à glaner par week end, 100 sur deux, voilà pourquoi avec 110 points d’avance Renaux, qui pilote une Yamaha, est déjà couronné.

Il a un palmarès assez discret jusqu’ici, septième, puis troisième puis champion du monde en MX2, cette année il pulvérise le championnat on vit une belle saison avec Yamagha et ses pilotes français…

Car on note au passage que Yamaha est champion du monde en vitesse MotoGP (la marque n’a pas de moto dans les autres cylindrées) et en Motocross, la dernière manche du WSBK en Indonésie se présente avec un pilote Yamaha qui a trente points d’avance sur le second, chez les bleus, 2021 pourrait être une année exceptionnelle…

ROMAIN FEBVRE EN TÊTE DU MXGP ET DE LA GUERRE DE TROIS !

Cette situation là ne s’est quasiment jamais vue. A deux courses de la fin, il y a trois pilotes capables de gagner le mondial.

En tête le Français Febvre qui fait encore un podium cet après midi (de la folie, trois GP de deux courses chacun sur une même semaine et sur le même circuit !) et garde donc la tête de ce classement façon mouchoir de poche.

Je rappelle que Romain (Kawasaki) est le seul pilote de l’histoire française du cross à avoir décroché un titre en MXGP, l’ex 500, cylindrée royale…

Tim Gajser, qui a été champion du monde en 2020 est à un point derrière Romain, et cela dure depuis des semaines…

Quant à Jeff Herlings, le dernier de la guerre de trois, qui a été en tête au général un bon moment il paie une chute lors du premier des trois GP disputés à Trente (la ville de mes ancêtres, petite larme pour Renaux qui apporte le titre dans mes terres..) et est maintenant troisième, à trois points de Febvre…

On pourrait appeler ça un combat de rues et c’en est un, quant à Cairoli dont la presse italienne a fait des gorges chaudes lors d’une victoire de manche du deuxième GP de Trente, mercredi dernier donc, il est à plus de cent points de ces trois pilotes, titre foutu, c’est le plus grand pilote de cross italien, neuf titres, il avait parié avec Rossi qu’il serait dix fois titré avant lui mais raté, il se retire à la fin de l’année, comme le « dottore »… Il restera donc derrière Stefan Everts, dix fois titré (dont une année incroyable où il remporte le titre 125, le 250 et le 500 !).

Les derniers GP de Motocross mondial ont lieu en Italie, les 7 et 10 novembre (deux GP sur trois jours encore !) et ce sera à Mantoue, ville absolument somptueuse sur le lac Supérieur.

Jean Louis BERNARDELLI

