MOTOGP : ROSSI REGRETTE SEULEMENT 2015 ET L’INCIDENT DE SEPANG AVEC MARQUEZ

J’ai évoqué hier Lorenzo qui disait très clairement et rappelait à tout le monde, que le dernier titré chez Yamaha avant Fabio c’était lui. Ce qui est totalement exact si l’on regarde la liste officielle des champions du monde de la cylindrée 500/MotoGP. A un détail près cependant, et l’on ne met pas en cause ici son mérite ou a superbe façon, très élégante, de piloter. Mais en 2015 on lui a donné le titre sur le tapis vert. Il était en bagarre avec Rossi, très serrée et Marquez qui cette année là ne mettait pas un pneu devant l’autre s’en est mêlé.

SEPANG 2015

Rossi fait une erreur il a en effet remarqué que depuis plusieurs GP Marquez avait une attitude ambigüe mais il avait clairement la sensation que le champion Honda n’ayant aucune chance de titre s’était mis à donner de petits coups de mains, contre lui et pour Lorenzo. On rappelle que Marquez et Lorenzo ne pilotent pas sur la même marque, on ne saura jamais pourquoi Marquez s’est mis au service de Lorenzo, il est vrai qu’à cette époque les titres c’était lui ou Lorenzo, depuis 2010, avec une exception pour Stoner en 2011, alors voir revenir Rossi le héros italien des années 2010 c’était un peu insupportable ?

Ou alors y’a-t-il eu une connivence nationale mais Lorenzo et Marquez ne sont pas du tout issus de la même région (Les Baléares et la Catalogne) et n’étaient pas les meilleurs amis du monde à l’époque… On le saura quand Marquez écrira ses mémoires…

Toujours est il qu’en public et durant la conf de presse qui précède le GP, Rossi s’adresse à Marquez à voix haute et claire pour lui dire qu’il a remarqué son manège depuis le GP d’Australie, qu’il ne le laissera pas faire et le menace presque… Or défier en public un Catalan, surtout une jeune homme déjà quatre fois titré dont deux fois en MotoGP à l’âge de vingt ans, grosse erreur.

Et dans le GP, en effet, alors que Lorenzo est en bagarre avec Rossi, Marquez, bien parti laisse passer Lorenzo (il était deux secondes plus lents) et se met à ralentir frénétiquement Rossi à coups de dépassements et de blocks pass.

Il finit par se faire avoir à son propre jeu, s’écroule sur la moto de Rossi qui l’écarte du genou (et ne lui donne pas un coup de pied, fantasme révisionniste total) La vidéo montrée en fin de reportage est très claire sur ce point Pedrosa gagne la course, Lorenzo est deux devant Rossi qui n’a perdu que quatre points c’est donc à la finale de Valence que cela se jouera et que l’on attend le dixième titre de Rossi…

Mais voilà, la FIM y met ses grosses pattes qui n’y connaissent rien et les marshalls condamnent Rossi à partir dernier sur la ligne du dernier GP. Qui se déroule en Espagne en plus à Valence.

Et bien sûr Lorenzo gagne le titre qui lui a été offert sur le tapis vert, je ne dis pas qu’il n’aurait pas gagné de toute façon mais lors du dernier GP on a juste interdit à Rossi de se battre.

Il est revenu sur cet incident à l’occasion de son départ sur Medisaset à l’occasion de son départ du MotoGP à Misano. A Valence 2015 Lorenzo gagne, Rossi est quatre et la différence au total sur l’année est de cinq points !

DEPUIS 2015 POUR ROSSI RIEN N’EST PLUS PAREIL

A plusieurs reprises cette année, Rossi avait déjà dit qu’il ne pardonnerait jamais à Marquez de l’avoir privé de ce dixième titre. Il l’a manqué deux fois en fait, et chaque fois lors de la finale à Valence. En 2006 il chute et doit laisser le titre à Nicky Hayden, c’est un gros ratage mais un ratage sportif. En 2015, ce que fait Marquez frise la machination.

Rossi : « J‘ai de très mauvais souvenirs de 2015, car il y a eu une grande bataille avec Jorge Lorenzo et j’ai eu des problèmes avec Márquez, qui m’a fait perdre. On n’avait jamais vu qu’un champion courait pour faire perdre un rival et et pas pour gagner. Je suis désolé de ne pas avoir gagné dix championnats du monde. J’ai échoué au GP de Valence parce que je suis tombé, mais Marc m’a fait plus mal. C’est un grand regret parce que je ne m’y attendais pas et puis ensuite rien n’a été comme avant ».

Le fait est qu’après 2015 Valentino Rossi sera encore une fois vice-champion du monde, puis lentement les résultats ne sont plus clairement son objectif mais le seul plaisir de rouler.

CAIROLI N’AURA PAS NON PLUS SON DIXIÈME TITREJe pense tristement qu’il avait parié avec Tony Cairoli, le génie du Motocross italien, qu’il décrocherait son dixième titre avant lui or cette saison est la dernière pour les deux et Cairoli est à plus de 100 points des leaders Herlings et Febvre, oui le français Febvre… (On en reparle en fin de semaine)

Je n’ose pas penser que voir la même année un champion du monde français en MotoGP et un en MXGP, ce serait un beau souvenir avant de mourir…

