EN MONDIAL D’ENDURANCE WEC, PLACE AUX SPRINTS FINAUX A BAHREÏN

Plus de deux mois après les 24 Heures du Mans, le Championnat du Monde d’Endurance WEC, reprend ses droits cette semaine sur la piste de Sakhir du Circuit International de Bahreïn.

Dans la foulée de son podium dans la Sarthe, l’équipe Française Alpine, cherchera à finir sa première campagne dans la catégorie reine en beauté, à l’occasion des deux courses programmées ces deux prochaines semaines dans l’Île de Bahreïn.

Désormais rodés aux subtilités de l’Alpine A480, l’équipage formé du Brésilien André Negrão et e la paire Française Matthieu Vaxiviere et Nicolas Lapierre, voudra naturellement franchir un nouveau cap lors des deux derniers rendez-vous du calendrier de cette saison 2021.

Lancée en avril dernier, la campagne 2021 du Championnat du Monde d’Endurance WEC, s’apprête à connaître son dénouement avec deux épreuves successives en huit jours sur le tracé de Sakhir :

D’abord les 6 Heures de Bahreïn ce samedi, puis ensuite la semaine prochaine, les 8 Heures de Bahreïn.

S’il s’est écoulé plus de deux mois depuis les 24 Heures du Mans, les hommes de Signatech qui assurent l’engagement et la logistique d’Alpine en Endurance, sont restés extrêmement actifs…

À peine à la mi août, les célébrations du podium sur le double tour d’horloge Sarthois terminées, l’équipe Berrichonne, était déjà à pied d’œuvre afin de réviser l’A480 pour l’envoyer par fret maritime à destination de Bahreïn début septembre.

En parallèle, la marque au A fléché a confirmé son engagement au plus haut niveau de l’Endurance en officialisant son programme visant à aligner deux LMDh dans la catégorie Hypercar à partir de 2024.

Deuxièmes à Spa-Francorchamps et à Monza et troisièmes à Portimão et au Mans, les Bleus chercheront à poursuivre leur série de podiums, tout en se rapprochant d’une première victoire face à ses adversaires en Hypercar et aux LMP2 pouvant créer la surprise.

Redouté pour sa surface piégeuse en raison des tempêtes de sable provenant du désert, le tracé Bahreïni rappellera toutefois de bons souvenirs à l’écurie qui y avait signé sa première pole position sur la scène internationale en 2015. Par la suite, Alpine avait récidivé en 2016 avant une troisième pole consécutive en 2017, toujours en LMP2.

Tous les trois fins connaisseurs du circuit, Nicolas Lapierre, Matthieu Vaxiviere et André Negrão voudront capitaliser sur leur

Le trio aura également à cœur de prolonger le suspense au Championnat face aux leaders, qui auront l’avantage d’engager deux prototypes. Et aussi une solide expérience de la piste de Sakhir !

Philippe Sinault, Team Principal d’Alpine Elf Matmut Endurance Team

« Tant de choses se sont passées depuis le rendez-vous du Mans que la dernière épreuve me semble avoir eu lieu il y a une éternité. Nous avions juste eu le temps de réviser l’Alpine A480 à son retour du Mans avant son départ pour Bahreïn début septembre. L’équipe est déjà sur le pont pour la préparer en vue de cette aventure bahreïnie qui durera presque vingt jours. L’objectif sera de terminer notre campagne sur une bonne note. Après nos quatre podiums consécutifs, nous voulons tout mettre en ordre pour être éligibles à la victoire. Ce serait l’idéal pour conclure cette belle saison et récompenser les efforts de chacun. Les défis de Bahreïn sont bien connus, avec notamment une piste abrasive où le sable peut littéralement découper les gommes. Il y a un véritable besoin de motricité dans les longues phases de réaccélération. Je nous sens affûtés, tant pour la course de six heures ce samedi que celle de huit heures la semaine suivante. C’est un circuit que nos pilotes apprécient particulièrement, ils s’y sont toujours montrés à l’aise. Nous avons en tout cas hâte d’y être, car si notre podium du Mans a apporté beaucoup de joie, il nous ouvre encore plus l’appétit ! »

Le coup d’envoi de l’avant-dernière épreuve du calendrier sera donné lors de la première séance d’essais libres des ce jeudi 29 octobre.

Nicolas Lapierre, André Negrão et Matthieu Vaxiviere mettront leur roulage à profit pour obtenir un maximum d’informations en vue des qualifications de vendredi en fin de journée.

La course commencera ensuite samedi à 10h00 heure française et se disputera intégralement ou presque de jour puisque l’arrivée coïncidera avec le coucher du soleil sur le royaume de Bahreïn.

François LEROUX

Photos : Thierry COULIBALY -Georges DECOSTER et TEAM