L’IRRÉSISTIBLE ASCENSION DES PILOTES DRIVING KONCEPT

Comme chaque rentrée de septembre, les résultats ne se font pas attendre chez Driving Koncept. Fruit d’un travail estival fructueux, les jeunes loups de la « Scuderia DK » enchaînent les victoires et les podiums après un début de saison déjà prometteur.

Rencontre avec ‘Tonio’ Antoine Weil, qui manage et coache les jeunes espoirs comme les Gentlemen sur la piste d’entrainement de Lédenon mais naturellement également en compétition.

Cet été ne fut pas de tout repos entre les séances de coaching et les courses internationales ?

Oui, comme chaque année, nous avons enchaîné les journées de roulage afin de continuer l’entraînement de nos pilotes. Chez Driving Koncept, nous accordons autant d’importance à la préparation estivale qu’à l’hivernale. Cela nous a donc donné un planning assez dense car plusieurs championnats internationaux se couraient en juillet et en août, comme la Porsche Supercup par exemple.

Et, il enchaîne:

Fort d’un début de saison exceptionnel en Carrera Cup France, Marvin Klein s’est vu promu par l’équipe CLRT dans la très sélective Supercup pour les trois derniers meetings de la saison. Et dès sa première course à Budapest, notre jeune espoir a frappé très fort avec la pole, la victoire et le meilleur tour en course ! Si ce succès a été retiré sur tapis vert pour quelques décilitres d’essence manquant, la vitesse montrée en piste s’est confirmée à Spa, puis à Monza où Marvin décroche à nouveau le meilleur tour en course. De très bon augure avant la fin de saison de la Carrera Cup France pour laquelle notre jeune pilote s’est bien placé dans la lutte pour le titre.

Avant de préciser:

Des performances qui donnent le sourire, tout comme celles de John Filippi, notre Vice-champion d’Europe 2020 en TCR. Promu pilote officiel Hyundai Motorsport en PURE ETCR cette saison, John continue sa progression dans la discipline phare du tourisme mondial en mode « électrique ». Déjà victorieux en Battle 1 à Motorland Aragon, le jeune pilote Corse a remis ça en Battle 2 à Budapest, ce qui lui permet d’occuper la 8éme au classement provisoire.

Un été très enrichissant qui a inspiré vos élèves des séries nationales !

Absolument ! Il n’y a qu’à voir la montée en puissance de Tim Buret, toujours deuxième de la Silver Cup en Championnat de France FFSA GT après son succès d’Albi. Au volant de la Mercedes AMG GT4 de l’équipe AKKA ASP, Tim et Paul Evrard se sont également illustrés sur la scène européenne, s’imposant à Zandvoort puis se hissant sur la deuxième marche du podium de Spa-Francorchamps. Leur retour en FFSA GT pour la finale au Paul Ricard s’annonçait explosif dans la course au titre de la Silver Cup ! Un véritable exemple pour nos pilotes de Caterham, qui n’en finissent plus de nous surprendre.

Tonio, poursuit:

En Academy et Roadsport, les ascensions de Mickael Mota (19 ans) et Mathys Jaubert (16 ans) sont tout simplement époustouflantes. Après un début de saison sur les chapeaux de roues, nos deux espoirs de la DK Academy ont remporté les courses des meetings de Pau-Arnos, Nogaro et Haute-Saintonge, s’offrant au passage pole positions, meilleurs tours en courses, et bagarres intenses. Voilà la meilleure manière de montrer le chemin à suivre à Arthur Depierre, notre petit nouveau de la « Scuderia DK » en Caterham Academy, et qui s’est déjà offert sa première victoire à Saintonge.

Du côté des cadors de la catégorie 420R, Antoine Weil a démontré une imposante domination sur le circuit de Pau-Arnos avec les pole positions et deux victoires. Une bonne dynamique complétée par Gregory Segers avec deux podiums à Nogaro, toujours au volant de la 420R DK parfaitement préparée pour l’équipe Palmyr.

Nous avons aussi pu voir que l’historique a brillé comme le soleil estival…

L’historique nous a offert de sacrées joies ! A l’image de la nouvelle victoire de Bertrand Rouchaud (associé à Antoine Weil) en catégorie Prototype Groupe C2 à Vallelunga sur une Olmas des 24 Heures du Mans 1988. Des belles performances à l’image de Xavier Micheron, solide 5éme au volant de sa LMP900 Riley & Scott MKIIIC lors de la mythique course d’Endurance Racing Legend en ouverture des 24 Heures du Mans. Bien sûr, l’équipe Palmyr brille toujours en HVM Racing avec les victoires de Christian Vaglio Giors et les podiums de Nelson en Formule Renault Historique, ainsi que les succès d’Augustin Sanjuan et Eric Lecluse en Formule Ford.

Enfin, sortons un peu de l’historique pour un grand coup de chapeau du côté de la Fun Cup justement au coach, Antoine Weil. Associé à son ami Hugo Rosati, ils se sont offerts un week-end de rêve avec Zosh Competition en ouverture des 24 Heures du Mans.

Lequel Tonio, déclare:

Une course de 5H sur ce circuit mythique et une deuxième place sous le damier après avoir longtemps mené resteront gravés dans les mémoires. Un souvenir également inoubliable pour nos gentlemen drivers Cyrille Baliki, Alexis Gronier, Fred Croullet et Alain Simon qui ont pu dompter la légende avec un maximum de plaisir et franchir l’arrivée. Une expérience unique qui forcément donne envie pour eux d’aller plus loin..

Et, Antoine Weil conclut:

Avant de prendre à nouveau la direction des circuits, toute l’équipe de Driving Koncept souhaite rendre hommage à notre ami pilote Stéphane Proux qui a pris son dernier départ soudainement début septembre. Nous garderons en mémoire d’excellents moments partagés ensemble dans et en dehors de la voiture. Au cœur de cette passion qui nous unissait, le souvenir de Stéphane restera gravé dans chaque tour de piste que nous aurons la chance de boucler.

François LEROUX

Photos : DK ET AUTONEWSINFO