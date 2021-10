AU RALLYE DU VAR… GIRL POWER !

Priscille de Belloy… alias Madame François Delecour dans la vie, ancienne double Championne de France des Rallyes, va très prochainement effectuer son come-back, son grand retour et ce au volant d’une voiture identique à celle de son mari et formant un équipage … 100% féminin, associée à l’une de meilleures navigatrices actuelles, Sabrina de Castelli et au sein d’une équipe, elle aussi… 100% féminine !!!

Effectivement François comme son épouse piloteront une Alpine A 110 RG-T

Pour Priscille, il s’agira de reprendre ses marques de refaire ses gammes comme autrefois, et essentiellement de se faire plaisir, prendre en effet date et ce avec pour premier objectif de viser la performance la saison prochaine.

Le but reste aussi également de démontrer que des femmes mariées, mères de famille ou non d’ailleurs, avec des enfants ou non – Priscille a eu quatre garçons avec ‘freine tard – diplômées ou non, savent se débrouiller parfaitement seules dans un monde et un univers hyper compétitif que les hommes se sont jusqu’alors approprié… bien qu’au fil des ans, on découvre parfois des femmes au volant en compétition !

Des femmes certes différentes par essence et réciproquement, mais pour autant évidemment capables d’accomplir les mêmes choses, les mêmes perfs les mêmes exploits…

Comme jadis au siècle passé, la Française Michèle Mouton, vice-championne du monde des rallyes en 1982 au volant de la surpuissante Audi Quattro, et victorieuse de quatre rallyes du Championnat du monde !

Ou comme en circuit aux 24 Heures du Mans, Marie Claude Beaumont, au volant elle dans les années 70, de la redoutable Chevrolet Corvette, un bolide gavé de chevaux…

Un mot encore pour préciser que le ‘moteur ‘ de cette belle aventure se nomme Fabrice Savoye ; un pote naturellement de la faille Delecour depuis des lustres

Rendez-vous donc du 25 au 27 novembre à Sainte Maxime au Rallye du Var.

Gilles GAIGNAULT

Photos : TEAM