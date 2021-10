NEUVIEME VICTOIRE POUR KYLE LARSON QUI TRIOMPHE ENCORE EN NASCAR A KANSAS

Kyle Larson est décidément l’homme de l’année en NASCAR Cup Séries car ce week-end, il s’est à nouveau imposé une fois encore dans la discipline, ajoutant ainsi à cette sensationnelle saison 2021, une neuvième victoire au volant de sa Chevrolet de la Hendrick Motorsports. au Kansas, y décrochant sa troisième victoire consécutive en playoffs.

À l’occasion du 17éme anniversaire du tragique accident d’avion qui a coûté la vie le 24 octobre 2004 au dessus de la Virginie à Ricky Hendrick et à neuf autres personnes, Larson, qui court dans la même livrée que le fils de Rick Hendrick, a donc remporté sa neuvième victoire de l’année.

Une fois de plus, il a dominé la course avec une apparente facilité, sans être inquiéter malgré la pression exercée par ses principaux adversaires, et notamment par celles de ses coéquipiers, Chase Elliott et William Byron !

Il y a dix-sept ans, jour pour jour, Jimmie Johnson triomphait sur le Martinsville Speedway, mais Rick Hendrick perdait son fils et plusieurs membres de sa famille et la Hendrick Motorsports plusieurs membres de l’écurie dans un accident d’avion.

Les quatre pilotes de la Hendrick Motorsports avaient donc à cœur de briller ce week-end pour commémorer possiblement par une victoire ce triste anniversaire.

Et ils n’ont pas failli car pendant toute lacourse, les quatre pilotes de la Hendrick Motorsports ont évolé en permanence dans le Top 10, parvenant à éviter les inévitables incidents en course…

Et, au final c’est à nouveau encore Kyle Larson qui s’offre la victoire, en s’imposant pour la troisième consécutive après ses récents succès décrochés d’abord à Charlotte puis au Texas, laquelle est aussi la quatrième des playoffs, et donc sa neuvième de la saison 2021.

A l’arrivée et regardant vers le ciel, Kyle a déclaré :

« Je dédie cette victoire à Rick et Linda Hendrick. Je connaissais l’importance de cette course. et je sais que de là-haut, ils nous ont regardé et aidé. C’est une nouvelle victoire et maintenant rendez-vous à Martinsville pour décrocher une horloge. »

Malgré quelques contacts contre le mur au cours des derniers tours alors qu’il se rapprochait de Kyle Larson, sous le drapeau à damier, Chase Elliott termine à la deuxième place et fait une trés bonne opération au Championnat, s’emparant de la deuxième place à 74 points de Kyle Larson.

Nouvelle désillusion pour Kevin Harvick qui échoue encore une fois pour la gagne et qui n’a toujours pas remporter la moindre victoire etnt qui incroyablement pourrait bien finir la saison sans avoir obtenu le moindre succès… Ce qui ne lui est plus arrivé depuis 2009!

Le leader du Team Stewart-Haas Racing se classe troisième, précédant Kurt Busch et Denny Hamlin qui complète le Top 5.

Suivent dans l’ordre, William Byron sixième, puis Martin Truex Jr, Christopher Bell, Joey Logano et Austin Dillon, classés dans le Top 10.

Peter GRISWOLD

Photos : NASCAR – TEAM

LE CLASSEMENT DE LA COURSE DE KANSAS

1 – Kyle Larson (Chevrolet) Hendrick – 267 tours

2 – Chase Elliott (Chevrolet) Hendrick – 267

3 – Kevin Harvick (Ford) Stewart-Haas – 267

4 – Kurt Busch (Chevrolet) Chip Ganassi – 267

5 – Denny Hamlin (Toyota) Joe Gibbs – 267

6 – William Byron (Chevrolet) Hendrick – 267

7 – Martin Truex Jr (Toyota) Joe Gibbs – 267

8 – Christopher Bell ( Toyota) Joe Gibbs – 267

9 – Joey Logano (Ford) Penske – 267

10 – Austin Dillon (Chevrolet) Childress – 267

11 – Alex Bowman (Chevrolet) Hendrick – 267

12 – Chris Buescher (Ford) Roush – 267

13 – Ross Chastain (Chevrolet) Chip Ganassi – 267

14 – Bubba Wallace (Toyota) 23XI – 267

15 – Daniel Suarez (Chevrolet) Trackhouse – 267

16 – Michael McDowell (Ford) FrontRow – 266

17 – Brad Keselowski (Ford ) Penske – 266

18 – Cole Custer (Ford) Stewart-Haas – 266

19 – Chase Briscoe (Ford) Stewart-Haas – 266

20 – Parker Kligermann (Toyota) Gaunt – 266

21 – Ryan Preece (Chevrolet) JTG – 265

22 – Tyler Reddick (Chevrolet) Childress – 265

23 – Matt DiBenedetto (Ford) Wood Brothers – 265

24 – Ricky Stenhouse Jr (Chevrolet) JTG – 265

25 – Corey LaJoie (Chevrolet) Spire – 263

26 – Aric Almirola (Ford) – Stewart-Haas – 263

27 – Ryan Newman (Ford ) Roush – 263

28 – Kyle Busch (Toyota) Joe Gibbs – 261

29 – Erik Jones (Chevrolet) Petty – 260

30 – BJ McLeod (i) (Ford) LiveFast – 259

31 – Cody Ware (Chevrolet) Ware – 258

32 – Joey Gase (Ford) Ware – 256

33 – Josh Bilicki (Ford) Ware – 256

34 – David Starr (Ford) MBM – 255

35 – Quin Houff (Chevrolet) Starcom – 255

36 – Ryan Ellis (Chevrolet) Ware – 254

37 – Ryan Blaney (Ford) Penske – 224

38 – Anthony Alfredo (Ford ) FrontRow – 171

39 – Justin Haley (Chevrolet) Kaulig – 165

40 – Chad Finchum (Toyota) MBM – 47

