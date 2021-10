 SÉBASTIEN POIRIER, LE PRÉSIDENT DE LA FFM FÉLICITE FABIO QUARTARARO

A la suite du titre mondial de notre pilote décroché à Misano ce dimanche 24 octobre 2021, au GP d’Emilie Romagne, Sébastien Poirier, Président de la Fédération Française de Motocyclisme, a tenu rapidement ce dimanche après-midi, a félicité le jeune pilote Français Fabio Quartararo, tout 1er tricolore à devenir CHAMPION DU MONDE de la catégorie reine, celle du MOTOGP :

« Fabio marque de son empreinte l’Histoire du Sport Motocycliste Français et Mondial. Un grand bravo ! Il fait la fierté de notre communauté et de tout un pays qui se passionne de plus en plus pour la moto. La FFM a besoin d’ambassadeur comme lui pour faire rayonner notre sport et susciter des vocations chez les plus jeunes.»

Sébastien Poirier, de préciser :

« La Fédération Française de Motocyclisme, déploie dès 2022 un projet ambitieux pour la discipline vitesse. Il consistera à ouvrir l’accès à la pratique via le développement des écoles labellisées et des championnats régionaux. Les plus talentueux d’entre eux bénéficieront d’un accompagnement jusqu’au firmament de notre sport.»

Et le Président conclut:

« A travers ce pilote d’exception, c’est également la filière économique Française des sports mécaniques, qu’il convient de valoriser. »

PHOTO OUVERTURE LE PRÉSIDENT POIRIER AVEC FABIO QUARTARARO AU GP DE FRANCE 2021

Pour Claude Michy, l’organisateur du Grand Prix de France, ce dimanche 24 octobre 2021 ´ restera une journée magique !

Gilles GAIGNAULT

Photos : FFM – MARTORELL