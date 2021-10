LEN JARVIS PATRON DE YAMAHA N’ATTENDAIT PAS LE SACRE DE QUARTARARO DES MISANO!

Lin Jarvis, le Britannique boss de Yamaha en Moto GP depuis des lustres, il a rejoint la marque en 1983 et il est désormais âgé de 63 ans – il est né en 1958 à Londres – s’est exprimé ce dimanche soir 24 octobre 2021, à la suite du titre de Champion du monde que le jeune Français Fabio Quartararo, a offert quelques heures plus tôt à Misano, à l’arrivée du Grand Prix d’Emilie-Romagne, à la marque Yamaha.

Rappelons que Yamaha n’avait plus obtenu ce titre en catégorie reine du Moto GP depuis six ans et le sacre en 2015 de l’Espagno Jorge Lorenzo:

« C’est une surprise, incroyable ! On ne s’y attendait pas. Ça explique ce si grand sourire sur nos visages. »

Et ce très probablement après une séance des qualifications catastrophique pour Fabio, seulement quinzième sur la grille, alors que son seul et unique rival pour la conquête du titre, l’Italien Fransesco Bagnaia, s’élançait lui loin devant, depuis la pole, soutenu et transcendé par le soutien de son public !

Lin poursuit et précise :

« Fabio a fait une super course, il mérite amplement son titre. Il a réussi à rester zen malgré une mauvaise position sur la grille pour aller le chercher. Bagnaia était sous pression avec Marquez et c’est difficile de résister à la pression. Il a chuté, il n’a commis qu’une erreur, et a offert le titre à Fabio.»

Il conclut :

« On ne l’attendait pas vraiment, mais on l’a fait. Maintenant c’est là et on va le savourer. C’est difficile de réaliser, mais on est très, très heureux. Cela nous a pris six ans depuis Jorge Lorenzo, donc je suis vraiment ravi. Fabio a fait un super boulot toute la saison. Il est très populaire, c’est un nouveau héros ! »

Gilles GAIGNAULT

Photos: YAMAHA – MOTO GP