NOUVEAU SYSTÈME D ATTRIBUTION DES POINTS EN 2022 EN F2 ET EN F3

Changement de format pour la saison 2022 des week-ends de course, avec le retour aux deux manches traditionnelles déjà annoncé, mais ce n’est pas tout car le Conseil Mondial de la FIA (Fédération Inyernationale Automobile) a décidé il y a quelques jours de modifier également le système de notation pour les saisons 2022 de Formule 2 et Formule 3.

Celui de la course principale ne changera pas, et qui comme cette année restera programmé le dimanche matin, mais augmentera l’attribution des points par rapport à la 1ére course du samedi, avec une grille inversée!

En course 2 l’épreuve principale, le vainqueur continuera en effet à obtenir 25 points, avec pour ses suivants, le même barème actuellement en vigueur en F1, lequel récompense les dix premiers pilotes à l’arrivée, tandis que pour la 1ére course du samedi, le pilote victorieux, récoltera lui seulement 10 points.

En Formule 2, la zone de points pour l’épreuve du samedi couvrira les huit premières positions avec la séquence 10-8-6-5-4-3-2-1.

En Formule 3, qui a un plateau plus large avec plus de concurrents, le classement de la manche du samedi, récompensera l’ensemble du top 10, soit 10-9-8-7-6-5-4-3-2-1 point.

De plus, pour les deux catégories, la valeur de la pole-position signée en qualifications et du tour le plus rapide sera en 2022 divisée par deux, car ils n’attribueront plus respectivement que 2 points et 1 point à leurs auteurs, contre les 4 et 2 jusqu’alors!

Enfin, rappelons qu’en 2022, l’inversion de grille pour la 1ére cours sera déterminée par les résultats des qualifications du vendredi. Elle concernera le top 10 en F2 et les 12 premiers en F3.

Pour la Formule 3, les organisateurs parlent à nouveau de « Sprint Race », comme cela s’est passé dans l’ancienne série GP3, mais il n’a pas été précisé si la 1ére course se déroulera sur une distance légèrement plus courte que la course principale!

Gilles GAIGNAULT

Photos : F2 – F3

L’ATTRIBUTION DES POINTS

FORMULE 2

Qualification

2 points pour la pole position

Course 1 (Sprint Race)

10, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1

Grille avec renversement du top 10 en qualification pour la 1ére course

1 point pour le tour le plus rapide

Course 2 (Manche principale le dimanche)

25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1

Grille basée sur la qualification

1 point pour le tour le plus rapide

FORMULE 3

2 points pour la pole position

Course 1 (course de vitesse)

10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1

Grille avec inversion des 12 premiers en qualification

1 point pour le tour le plus rapide

Course 2

25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1

Grille basée sur la qualification

1 point pour le tour le plus rapide