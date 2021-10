A AUTOPOLIS EN SUPER GT, POLE POUR LA HONDA NSX DE SASAHARA

Pole position pour l’équipe Honda Mugen ce week-end dans la sixième manche du Championnat Nippon du SuperGT, qui se déroule dans le sud du Japon sur la piste du circuit d’Autopolis qui accueillait autrefois un GP de F1.

La piste située dans les montagnes de l’ile de l’île de Kyushu a vu Ukyo Sasahara terminer en tête de la Q2 avec une voiture particulièrement légère en raison du peu de points gagnés jusqu’à présent.

Sasahara, associé à Toshiki Oyu, pilote le plus rapide de la Q1, a devancé la Toyota Supra de l’écurie Cerumo pilotée par Kazuya Oshima, beaucoup plus chargée et lestée, et deux autres Honda, celles des équipes Nakajima et ARTA.

A la cinquième place, on pointe la 1ére des Nissan GT-R du Team officiel NISMO de Tsugio Matsuda et Ronnie Quintarelli, seul représentant de Nissan en Q2.

Juste derrière et c’est une excellente nouvelle, on retrouve le jeune pilote Français Sacha Fenestraz, enfin de retour au Japon, après avoir été bloqué des mois en Argentine…

Pays où est établi sa famille et qui a finalement réussi à rejoindre le pays du soleil levant, après une très longue absence de plus d’une année, dû aux restrictions de déplacement et de fermeture de la frontière pour les étrangers et aussi pour les pilotes Japonais qui roulent en Europe, comme Kobayshi et Nakajima, les deux pilotes Toyota en endurance WEC !

Treizième place seulement pour les leaders du classement provisoire du Championnat Super T 2021, la paire avec Yamamoto-Makino mais cela mérite une explication …

Leur Honda NSX embarque l’équivalent en poids de 110 kg supplémentaires.

Bill TAMAMA

Photos : SUPER GT – TEAMS

LA GRILLE DE DÉPART

1 – Oyu-Sasahara (Honda NSX) Mugen – 1’31 « 770

2 – Oshima-Yamashita (Toyota Supra) Cerumo – 1’31″777

3 – Izawa-Otsu (Honda NSX) Nakajima – 1’32″068

4 – Nojiri-Fukuzumi (Honda NSX) ARTA – 1’32″128

5 – Matsuda-Quintarelli (Nissan GTR) Nismo – 1’32″335

6 – Hirakawa-Fenestraz (Toyota Supra) Tom’s – 1’32″728

7 – Tsukakoshi-Baguette (Honda NSX) Real – 1’32″828

8 – Nakayama-Kovalainen (Toyota Supra) Sard – 1’33″078

9 – Takaboshi-Sasaki (Nissan GTR) Kondo – 1’32″726

10 – Tachikawa-Ishiura (Toyota Supra) Cerumo – 1’32″782

11 – Matsushita-Hiramine (Nissan GTR) Impul – 1’32″853

12 – Sekiguchi-Tsuboi (Toyota Supra) Tom’s – 1’33″012

13 – Yamamoto-Makino (Honda NSX) Kunimitsu – 1’33″070

14 – Kunimoto-Miyata (Toyota Supra) Bandoh – 1’33″174

15 – Hirate-Chiyo (Nissan GTR) Bmax – 1′