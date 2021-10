BMW RECRUTE LE FRANCAIS LORIS BAZ EN MONDIAL SUPERBIKE WSBK

EUGENE LAVERTY ET LORIS BAZ PILOTES BMW EN SUPERBIKE EN 2022

Loris Baz, le pilote Français de retour précipité il y a quinze jours en Mondial Superbike lors de la manche Portugaise à Portimao, de retour donc de son programme Américain 2021 aux Etats-Unis, où il avait tenté l’aventure avec Ducati USA dans le Championnat Superbike US du MotoAmerica cette saison, va rejoindre le mondial WSBK l’année prochaine

Baz qui a brillé pour ce come-back dans la discipline à Portimao au guidon de la Ducati V4-R de Go Eleven, a en effet été recruté et enrôlé par l’équipe BMW ! Marque pour laquelle il a déjà couru en 2018.

Loris Baz qui disposait pourtant d’une offre de Ducati USA pour poursuivre outre –atlantique, a finalement accepté la proposition que lui a adressé le team BMW Bonovo Action, équipe qui alignait Jonas Folger cette saison et qui fera rouler deux pilotes en 2022, ayant aussi engagé l’Irlandais Eugene Laverty. Lequel pilotait en 2021 déjà une BMW mais d’une autre écurie RC Squadra Corse

C’est donc un Loris Baz visiblement satisfait de retrouver à plein temps le Championnat du monde Superbike du WSBK qui indiquait ce vendredi 2 octobre aprés l’annonce officielle de sa présence en 2022 :

« Je suis vraiment heureux d’être de retour en WorldSBK, et je tiens à remercier BMW et le Bonovo action BMW Racing Team de m’avoir donné cette opportunité. Je pense avoir montré lors des deux manches en Espagne et au Portugal que j’avais le rythme pour me battre en tête de ce Championnat. BMW est la marque qui a le plus progressé dans la deuxième partie de la saison ; j’ai suivi de près les progrès de la moto. J’ai déjà couru avec BMW, donc je connais beaucoup de gens là-bas et aussi, j’ai participé à une course avec MGM Racing en 2012. Je suis vraiment heureux et très impatient de commencer. J’ai hâte d’essayer la moto et d’entame le travail avec le team et BMW. »

Quant à Marc Bongers, le patron du département BMW Motorrad Motorsport, lui il confiait :

« Avec nos recrues, tout est en place pour une deuxième saison réussie avec BMW Motorrad Motorsport et le Bonovo action BMW Racing Team en WorldSBK . L’équipe et nous avons acquis beaucoup d’expérience au cours de la première année de notre coopération et cela constitue maintenant la base pour continuer à avancer. Les deux pilotes du Bonovo action BMW Racing Team prouvent également notre ambition. Nous sommes très heureux qu’Eugene Laverty continue de faire partie de la famille des pilotes de l’équipe BMW et qu’il s’aligne avec nous pour sa troisième saison. Bien que la saison 2021 n’ait pas toujours été facile pour lui, il a fait preuve de beaucoup de combativité et s’est beaucoup investi dans notre projet. »

Et il ajoute et précise à propose de Loris Baz :

« Parallèlement, nous sommes heureux de pouvoir compter sur Loris Baz. Après avoir roulé une saison sur la S 1000 RR en 2018, il fait désormais partie de la famille des pilotes d’usine BMW. Loris a plus qu’impressionné lors de ses récentes apparitions en WorldSBK cette saison. »

Et il conclut :

« Nous sommes convaincus que, grâce à leurs compétences et à leur expérience, Eugene et Loris contribueront à faire avancer le Bonovo action BMW Racing Team. Nous tenons à remercier Jonas Folger. Il est dommage que sa première saison en WorldSBK ne se soit pas déroulée comme nous l’espérions tous. Cependant, l’équipe et lui n’ont jamais abandonné et ont toujours travaillé dur. Nous lui sommes très reconnaissants pour cet engagement sans faille. »

Gilles GAIGNAULT

Photos : AMA – TEAMS