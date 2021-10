L’ENDURANCE MOTO DE RETOUR A SPA-FRANCORCHAMPS EN 2022

bonjour

C’est désormais officiel :les 24 HEURES SPA EWC pour motos se tiendront les 4 et 5 juin 2022 et pour le circuit spadois désormais centenaire une nouvelle page de son histoire se tourne avec son retour officiel au calendrier du Championnat du Monde d’Endurance FIM-EWC.

Dans un passé remontant de 1973 à 2003 les renommées 24 HEURES DE LIÈGE faisaient déjà parties du calendrier mondial d’endurance avant de disparaître pour une question de conformité de la piste devenue trop dangereuse pour les deux roues.

Suite aux travaux d’aménagements qui seront bientôt entamés la piste ardennaise et son tracé vallonné ultra rapide avec ses virages mythiques retrouvera dès l’année prochaine une place fixe au calendrier de l’Endurance Moto avant probablement à brève échéance également le Moto GP.

C’est en tout cas ce qu’espèrent les gestionnaires du circuit ainsi que les très nombreux fans qui attendent cet évènement depuis 1990,année ou a eu lieu le dernier GP de Belgique de vitesse pure ‘’motos’’.

Mais en attendant cela les passionnés de deux roues auront déjà un avant-goût les 4 et 5 juin prochain avec le spectacle offert pour le retour de l’Endurance deux roues

‘’ C’est avec une grande fierté que nous accueilleronsà nouveau une course d’endurance moto,le très attendu retour d’une épreuve de 24 heures motos sur le Circuit de Spa-Francorchamps au sein d’un calendrier qui compte d’autres circuits non moins légendaires.Une date d’autant plus symbolique que nous fêtons depuis août dernier notre année de centenaire et que la première course qui s’est tenue sur le Circuit était une course moto’’

C’est avec ces mots que Melchior WATHELET,le Président du Conseil d’Administration du Circuit de Spa-Francorchamps a annoncé avec une fierté légitime la nouvelle ce jour.

Quant à l’organisateur de l’évènement il s’est manifesté via François RIBEIRO qui s’est exprimé en ces termes à propos du retour de l’Endurance Moto à Spa:

’’Le retour des 24 Heures de SPA EWC Motos est une grande étape dans le développement du Championnat du Monde d’Endurance.Le notoriété de Spa-Francorchamps résonne dans le monde entier auprès des pilotes,des teams et des fans.’’poursuivant :’’Depuis nos premières discussions avec la regrettée NathalieMAILLET en mai 2016nles équipes de Spa,de la FIM et de la FIA ont travaillé ensemble à un plan d’adaptation du circuit au retour de la moto sans dénaturer son tracé.’’ Ajoutant :’’ce plan sera une réalité en 2022 et installé pour les 10 prochaines années au début du mois de juin nous voulons faire cet évènement non seulement une des courses d’endurance les plus exigeantes du calendrier EWC mais aussi un grand rendez-vous populaire des passionnés de motos,accueillis dans les meilleures conditions sur le plus beau circuit au monde.’’

Quant à Jorge VIEGAS,le Président de la Fédération Internationale de Motocyclisme voici ce qu’il a déclaré à l’issue de cette décision toute fraiche

’’C’est avec une grande fierté que nous pouvons annoncer le retour du 24H SPA EWC MOTOS après deux années diificiles durant lesquelles notre promoteur DISCOVERY SPORTS EVENTS,les organisateurs,les fédérations nationales et la FIM ont dû redoubler d’efforts pour maintenir le Championnat du Monde FIM d’Enduran-ce’’ lançant pour conclure :’’Les épreuves phares sont enfin de retour dans le calendrier 2022 et nous vous attendons avec impatience pour une saison extrê-mement compétitive où les protagonistes pourront s’affronter sur le mythique Circuit de Spa-Francorchamps.’’

Photos : Publiracing Agency