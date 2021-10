LES PEUGEOT BOYS POURSUIVENT L’AVENTURE EN 208 RACING CUP DANS L’ULTIMATE CUP 

Si la Coupe monomarque 208racingcup ne se produit plus sous l’égide de Peugeot Sport (ex rencontres Peugeot sport), elle a néanmoins désormais trouvé son terrain de jeu au sein du Championnat Ultimate Cup Series.

La formule ainsi proposée se déroule parmi d’autres catégories avec des week- ends bien remplis, parmi d’autres disciplines, telles celles des monoplaces, des protos et des GT.

Ces courses 208racingcup suivent toujours la formule de courses sprint (40 voitures au départ sur le meeting de Magny-Cours dimanche dernier) et de courses d’endurance (34 voitures engagées), et produisent une animation toujours appréciée en piste, avec leurs duels et dépassements multiples.

Il s’agit aussi d’une excellente opportunité pour les teams et concurrents de continuer à exploiter leur Peugeot 208 et ainsi de vivre leur passion, tout en côtoyant un plateau de haut niveau et en découvrant d’autres formules très performantes.

Quand on parle de passion, c’est bien ce qui anime ces pilotes amateurs des formules de promotion, et notamment ceux qui suivent les Coupes mono marques de Peugeot, depuis plusieurs années, qui usent leur combinaisons Peugeot Sport dans les baquets, et qui vivent des week-end de course entre amis et passionnés de sport automobile.

De la préparation de la voiture, des réglages d’essieu et de pression de pneumatique, à l’adrénaline qu’engendre la course et des départs animés et au pilotage et plaisir pris sur la piste, à emmener ces berlines aux limites, tout en cherchant les siennes, voilà bien l’ADN de ces courses et ce qui motive tous ces pilotes à se retrouver lors des week-ends de course sur la plupart des circuits de France.

Parmi ceux-ci, l’équipage hétéroclite du Team Savoie Compétition by GM sport est composé de Gaëtan Demoulin (ingénieur au sein de la Marque Peugeot en région parisienne), Pascal Girard (entrepreneur en Savoie), et Hervé Sivignon (entrepreneur dans le Var), tous les trois réunis par cette folle passion de la course.

Alors rencontrons ces inconditionnels véritables amateurs et qui passent bien des week-ends sur les pistes.

Comment est venue l’idée de cet équipage ?

« Tout simplement en suivant l’esprit des rencontres Peugeot Sport, on roule ensemble sur la piste, on discute ensemble dans le paddock, on partage nos expériences et notre passion, et les liens se nouent jusqu’à l’idée de former un équipage de copains. »

Gaëtan Demoulin, parlez-nous de vos expériences en sport automobile ?

« J’ai débuté avec les rencontres Peugeot Sport en 2003 avec la Peugeot 206s16. Un superbe apprentissage avec des courses très animées et la découverte de circuits formidables ou ont tournées les F1, comme Dijon, Le Paul Ricard, Magny Cours et surtout Spa Francorchamps. Puis je suis passé à la 207THP, puis à la 208 Racing Cup. J’ai eu l’opportunité de découvrir quelques autres formules comme les meetings Van de Vyver, et les épreuves de véhicules Historiques, avec deux participations au Tour Auto en 2017 et 2018, sans oublier aussi non plus, les courses sur glace avec la Coupe 104ZS depuis 2016. Circuit, glace, moderne, historique, toujours la même passion de la mécanique et du pilotage. »

Un lien avec votre activité professionnelle ?

« Pas directement puisque ces courses automobiles restent un loisir et une occasion d’assouvir ma passion. Mais forcément un lien quand même car en exerçant dans l’industrie automobile, dans l’ingénierie puis dans la communication et l’événementiel, la connaissance de la dynamique jusqu’aux limites du véhicules, les réglages qui entrent en jeu et la recherche de la performance, la connaissance de ses limites et la maîtrise de soi sont des caractéristiques que l’on ne peut appréhender que dans le sport automobile. »

Vos attentes ici à Magny cours ce week-end ?

« Elles sont multiples. Tout d’abord retrouver ce circuit de Magny-Cours que j’aime beaucoup, passer un bon week-end de course, ce qui signifie avoir de la performance, un bon résultat et prendre du plaisir sur la piste en profitant au maximum des créneaux d’essais et du temps de course qui nous est alloué. Ensuite passer de bons moments entre copains et au sein de notre team GM Sport, partager nos expériences de la piste, analyser nos vidéos et progresser en partageant nos points forts et nos erreurs, retrouver des échanges qu’on n’a pu vivre que de façon limitée avec la pandémie, vivre un week-end 100% Sport Auto !»

Voilà un bel exemple d’amateurs de sport automobile et qui se font plaisir au volant à leurs heures de détentes…

Propos recueillis par Stéphane LECREUX

Photos : Gilles VITRY