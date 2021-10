INSOLITE ET INOUÏ… UN MUSÉE DES 24 HEURES DU MANS PRIVÉ EN SARTHE !

PASSIONNÉ… MANS

Totalement INSOLITE, ce lieu exclusivement privé, nous a replongé dans la longue et formidable histoire des 24 Heures du MANS, la plus belle, la plus célèbre, la plus prestigieuse des épreuves automobiles à travers le monde, LA course N°1!

Gilles GAIGNAULT

Il est des passions dévorantes, envahissantes, inassouvies et des passions raisonnées, rationnelles et réfléchies, les 24 Heures du Mans rassemblent la totalité de ces qualificatifs !

Mais nous avons rencontré un passionné qui lui entre dans la seconde catégorie de ceux qui vénèrent les 24 Heures. Non seulement, il les vénère mais dans son vécu, et du coup, ce fan Sarthois, il a décidé d’élaborer un véritable musée consacré à la plus grande course automobile au monde.

Cette collection qui résulte d’une accumulation d’objets ayant directement trait aux 24 Heures du Mans a commencée il y a quarante ans…

Outre plusieurs centaines de miniatures des voitures ayant roulé lors de différentes épreuves, nous y admirons toutes les affiches des éditions depuis 1923, les journaux relatant l’épreuve, dont le premier date de 1927, des fiches de présentation des équipes et des pilotes dédicacées, des tenues de différentes écuries notamment INALTERA, PORSCHE, les chaussures de course de Jean RONDEAU, un côté du camion RONDEAU et bon nombre de pièces de cette écurie Mancelle, qui a rappelons- le, aux moins fans du MANS, remporté les 24 Heures du MANS, le dimanche 15 juin 1980, avec l’équipage formé du pilote constructeur Jean RONDEAU et de Jean-Pierre JAUSSAUD

Ce véritable sanctuaire dédié à l’épreuve propose en exposition, en outre la totalité des livres officiels, des fiches de stands, des billets d’entrée de la terrible édition du Mans 1955 et de multiples années.

Des maquettes reproductrices de situations (MATRA, FERRARI, PORSCHE en 1969), des fiches de caractéristiques des autos, des pièces mécaniques multiples dont celle de l’AUDI de Mike ROCKENFELLER, après sa sortie de piste en 2011, d’autres de la PESACROLO-JUDD de l’écurie OAK Racing, etc…

Le collectionneur qui possède cette sublime et merveilleuse caverne d’Ali Baba de passionné, à, les années avançant, d’autres projets et souhaite s’installer au bord de la mer et donc du coup, vendre sa collection!

L’idéal serait un acheteur désireux d’acquérir la maison qui est attenante au musée, laquelle se trouve à l’abri des regards, avec un grand terrain, situé à quelques encablures du circuit, elle pourrait d’ailleurs selon nous, devenir un gîte avec une attraction unique- ce musée exceptionnel – qui ravirait tous les passionnés des 24 Heures.

Pour le plaisir des yeux, voici quelques unes des pièces de cette fantastique collection souvenir.

Texte et Photos : Thierry COULIBALY