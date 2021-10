DEUX CADILLAC EN IMSA EN 2022 AVEC BOURDAIS POUR LE CHIP GANASSI

En guise de préparation à son arrivée au début de la saison 2023 dans le Championnat d’endurance américain de l’IMSA mais également en Championnat du monde WEC et bien sur aux 24 Heures du Mans, le Team US du Chip Ganassi poursuivra son implication et son engagement en 2022 en IMSA.

Le Chip Ganassi doublant la mise avec la saison prochaine non plus un, mais deux prototypes DPi Cadillac!

Pour constituer ses équipages le Chip Ganassi a tout naturellement choisi de conserver l’un des deux pilotes aligné cette année, le Néerlandais Renger van der Zande, qui rappelons-le, faisait équipe cette saison, avec l’ancien pilote de F1, le Danois Kevin Magnussen.

Et le Team a fait appel aux services et recruté, d’une part le Français Sébastien Bourdais qui a piloté plusieurs fois en 2021, une autre Cadillac DPi, celle du JDC Miller, avec ses compatriotes Loïc Duval et Tristan Vautier.

Et, d’autre part, le Chip a enrôlé Earl Bamber, le Néo-Zélandais, ancien co-vainqueur des 24 Heures du Mans en 2016, avec l’équipe officielle Porsche, le Britannique Alex Lynn, complétant les deux équipages.

Sébastien Bourdais qui a conduit au Chip, l’une des Ford GT, triomphant d’ailleurs lui le Sarthois aux 24 Heures du Mans dans la catégorie GT, a indiqué

Je suis super excité et motivé de retrouver le Chip Ganassi Racing. Nous avons connu des succès dans le passé et j’ai hâte de commencer à travailler avec des pilotes comme Renger, Earl et Alex. Il s’agit évidemment d’un tournant dans ma carrière, qui me verra consacrer la majeure partie de mon emploi du temps aux courses d’endurance.

Sébastien poursuit:

Je suis convaincu que Cadillac, Chip Ganassi, Mike Hull, Steve Eriksen et toute l’équipe nous donneront tous les moyens dont nous avons besoin pour conduire nos voitures à la victoire.

Et il conclut:

Vivement 2022

Peter GRISWOLD

Photos : IMSA -TEAM