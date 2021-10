 NAPA GT-TOURING ENDURANCE, A MAGNY COURS. 1ére VICTOIRE DE LA MERCEDES RACETIVITY 

C’est l’une des courses les plus attendues du week-end, l’épreuve de 4 heures du plateau NAPA GT-Touring Endurance avec plus de vingt magnifiques autos engagées.

En plus d’être diversifié, ce plateau est extrêmement qualitatif, et ce, au sein des différentes catégories qui le composent : GT Classe 3A, voitures les plus rapides, GT Classe 3B, GT Classe 5A, 5B, Porsche Cup et UTCR.

Les qualifications de samedi, sont la parfaite démonstration du niveau relevé des concurrents en GT Classe 3A puisque seulement 0,039seconde séparait la Mercedes-AMG GT3 N°83 de Racetivity, de la Renault R.S. 01 N°5 de FIT-ITBC d’AB Sport Auto.

Les pilotes s’alignent sur la grille de départ dimanche matin, peu après 10h. On retrouve ainsi les deux voitures qui se sont illustrées en qualifs en première ligne avec, Charles-Henri Samani sur la Mercedes et Franck Dezoteux sur la Renault. En deuxième ligne, David Hallyday s’élance trois sur la Ferrari de l’équipe Visiom, devant la Renault N°45 pilotée par le revenant Michel Ferté.

Le départ est donné lancé et le premier virage voit Franck Dezoteux virer en tête, emmenant dans son sillage la Renault N°46, suivie par la Ferrari N°1 alors que la Mercedes dégringole dans le classement.

David Hallyday prend ensuite les choses en main en hissant la Ferrari au sommet de la hiérarchie dans le quatrième tour de course, devant les Renault N°5 et N°45 qui se disputèrent la deuxième place.

Plusieurs pilotes s’illustrent au départ, à commencer par Sébastien Loeb, remontant au volant de la Vortex N°702, de la dixième à la sixième place du général, derrière les GT Classe 3A.

Alessandro Ghiretti toujours aussi véloce quel que soit la voiture qu’il pilote a également été l’auteur d’un départ tonitruant en hissant la Porsche 911 GT3 Cup N°71 du Martinet by Alméras en dixième position après s’être élancé dernier sur la grille !

PREMIERS COUPS DE THÉÂTRE…

La première demi-heure est agitée avec une première Safety Car entrée en piste à la suite de la sortie de piste de la Porsche N°89 du PR Racing,dans le virage 3. Cette neutralisation provoque les premiers arrêts aux stands pour une grande partie du plateau, à l’exception de quelques voitures, telles que la Porsche N°71. A son bord, Ghiretti se retrouve ainsi en tête lorsque la course est relancée.

Mais, moins de dix minutes après cette reprise des débats, la Safety Car fait son retour en piste et marque un tournant dans la course à la victoire finale.

En effet, David Hallyday a perdu le contrôle de la Ferrari 488 GT3 Evo N°1 de Visiom, en glissant sur des graviers présents sur la piste, dans le premier virage.

Bloquée dans le bac, la Ferrari a néanmoins pu repartir grâce à l’intervention des commissaires, mais le temps perdu n’a pu être comblé par ses coéquipiers, Jean-Paul Pagny et Jean-Bernard Bouvet.

MANO A MANO ENTRE LA MERCEDES ET L’UNE DES RENAULT RS 01!

Charles-Henri Samani a achevé la première heure de course et son premier relais en tête au volant de la Mercedes N°83, quelques secondes devant Franck Dezoteux et l’une des Renault N°5. Leurs rivales sont quant à elles reléguées à plus d’un tour et c’est donc un duel qui se profile pour la victoire finale qui semble encore loin à trois heures de la présentation du drapeau à damier.

Au volant de la Mercedes, Manu Collard est à l’attaque et franchit le cap de mi-course en tête alors que Stéphane Tribaudini signe le record du tour en course sur sa Renault. Au gré des arrêts aux stands effectués à des moments différents, les deux voitures de tête s’échangent les commandes, mais la Mercedes détient toujours l’avantage à l’amorce de la dernière heure.

La Mercedes effectue ses deux derniers arrêts au début de la dernière heure et Manu Collard n’a plus qu’à se concentrer sur l’arrivée. Il tombe ainsi en seconde position, deux tours derrière la Renault N°5 qui doit encore effectuer un arrêt obligatoire d’au moins 54 secondes.

Alors que Stéphane Tribaudini s’arrête pour réaliser ce dernier arrêt et laisser le volant de la Renault à son coéquipier Franck Dezoteux, Manu Collard reprend la tête et entrevoie la victoire.

Finalement, la Mercedes N°83 de l’écurie Racetivity, franchit ainsi la ligne d’arrivée à l’issue de 4 heures et 132 tours couverts, dont 53 bouclés en tête de la course.

Jean Claude Samani et Emznuel Collard remportent leur premier succès en Ultimate Cup Series, devant le duo de la Renault N°5 du FIT-ITBC by AB Sport Auto, de la paire Dezoteux-Tribaudini, qui conforte son leadership au classement provisoire du Championnat.

Une deuxième Renault RS. 01, la N°45 d’AB Sport Auto complètant le podium, dans le même tour que les vainqueurs.

GT Classe 3B

Comme en GT Classe 3A, cette course Nivernaise accouche d’une victoire inédite en GT Classe 3B avec les honneurs décrochés par l’équipage de la Lamborghini Super Trofeo N°3 du JSB Compétition, emmenée par Lucas Valkre, Valentin Simonet et Vincent Congnet, juste devant la Marc II Mustang de VDS Racing Adventures, auparavant victorieuse à trois reprises cette saison.

Sébastien Loeb et sa compagne Laurène Godey, venus se faire plaisir ce week-end dans la Nièvre ont longtemps mené la catégorie, avant d’être malheureusement contraints à l’abandon, à la suite d’un problème de boîte de vitesses sur leur Vortex N°712. Leur coéquipier, Sébastien Lajoux, n’a d’ailleurs pas pu prendre le volant.

PORSCHE CUP

Sébastien Dussolliet et Sébastien Poisson, épaulés pour l’occasion par Arthur Mathieu, ont décroché eux, une troisième victoire cette saison pour le compte de la Porsche 911 GT3 Cup N°911 d’ABM.

Malgré leur dernière place sur la grille suite à leur absence aux qualifications la veille samedi, Pierre Martinet et Gérard Tremblay, épaulés par le jeune pilote et lus que talentueux, Alessandro Ghiretti, réalisent leur meilleur résultat cette saison avec la seconde place de catégorie.

GT Classe 5A

Pour sa première participation en NAPA GT-Touring Endurance, Herrero Racing triomphe dans sa catégorie avec l’Audi R8 LMS GT4, emmenée par Xavier Follenfant, Thomas Dagoneau et Julien Froment.

GT Classe 5B

Victoire et doublé dans cette catégorie des Alpine A110 Cup de l’équipe Chazel Technologies Course.

UTCR

Les Golf TCR ont dominé la course en catégorie UTCR avec un doublé des Allemandes, la victoire pour Code Racing Development et la deuxième place pour Chazel.

Florian DEFET

Photos : Gilles VITRY – Stéphane LECREUX