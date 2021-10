MOTOGP 2021 A MISANO ! MICHELIN DÉVOILE SA STRATÉGIE

Michelin envoie un long communiqué de presse (voilà ce que j’appelle une vraie com. Pour ce deuxième Grand Prix de Misano 2021, il m’a paru essentiel de savoir ce qui est proposé aux pilotes.

Parce que les conditions météo annoncées sont loin d’être généreuses et parce qu’à chaque GP il y a une bronca de pilotes sur ces pneus, enfin pas chez les premiers…d’où la photo ci-dessus où l’on voit apparaître les pneus pluie

L’OFFRE DE MICHELIN IDENTIQUE A CELLE DE MISANO1

« L’allocation de pneus slicks avant pour Misano 2021 comprend un Soft, un Medium et un Hard, tous symétriques, alors que le Soft, le Medium et le Hard arrière sont asymétriques avec un côté droit plus dur en raison d’un plus grand nombre de virages dans cette direction et des efforts plus importants subis par le pneu sur ce côté-là tout au long des 27 tours de course. Sur la côte adriatique, le circuit appelé « San Marino Grand Prix » a souvent été arrosé dans le passé à cette époque de l’année. Les Michelin Power Rain font évidemment partie du paquetage. Ils sont disponibles en Soft et Medium symétriques pour l’avant et Soft et Medium asymétriques pour l’arrière, là-aussi avec un côté droit renforcé pour offrir le meilleur grip sur le mouillé. Situé près de Rimini, cet événement est au calendrier MotoGP depuis 2007. »

35.000 spectateurs, sur 100.000 places disponibles sont autorisés à assister à ce Grand Prix très spécial, où le triomphe de Valentino Rossi pour sa dernière apparition sur une piste Italiene en GP, est certain et le titre de notre jeune Français, Fabio Quartararo est, lui, possible!

LES EXPLICATIONS DU BOSS PIERO TARAMASSO

« Le mois dernier, nous avions été très satisfaits des performances de nos pneumatiques. On a battu trois records : meilleur tour, meilleur tour en course et durée de course avec une arrivée très serrée et seulement trois dixièmes de seconde entre les deux premiers qui étaient équipés de pneus arrière différents. Bagnaia avait choisi le Soft et Quartararo le Medium. Nous apportons la même allocation de pneumatiques ce week-end, même si les températures pourraient un peu plus basses et les risques de pluie un peu plus élevés. Je suis confiant dans le fait que nos slicks et nos pneus pluie donneront aux pilotes l’opportunité d’attaquer aux limites pour offrir aux fans un super weekend de course quelles que soient les conditions. »

Voilà, la météo est maussade et fraîche, annoncée pluvieuse ce vendredi et samedi mais c’est comme les journaux TV, on y préfère les mauvaises nouvelles que les bonnes…

On verra bien, l’action débutera vendredi 22 octobre pour les séances d’essai pas du tout libres malgré leur nom (sauf la FP4 du MotoGP samedi après-midi avant la pole).

Le départ du Grand Prix sera donné à 11 heures pour le Moto3, à 13h20 pour le Moto2 et 14 heures pour le MotoGP, les horaires habituels en Europe quand la concurrence avec la F1 ne flanque pas tout en l’air.

F1 qui se barre à dache maintenant, dont aux USA au Texas ce week-end à Austin, piste où le Moto GP a roulé tout récemment, et jusqu’à la fin de son calendrier… plus aucun Grand Prix, n’étant programmé en Europe!

Jean Louis BERNARDELLI