EN ULTIMATE CUP ENDURANCE PROTO, VICTOIRE A MAGNY COURS DE LA DUQUEINE DE DB AUTOSPORT

Endurance Proto : victoire incontestée de la Duqueine de DB Autosport

Le week-end Nivernais s’est achevé par la course de 3 heures de l’Endurance Proto, dédiée aux LMP3, CN et Proto Evo.

La Duqueine D08 N°21 de l’écurie DB Autosport et la Ginetta G61-LT-P3 N°61 de MG-Sound Speed Division se sont partagées la première ligne de la grille de départ car l’écurie Française en pole, devant l’équipe Autrichienne.

Dès le départ, peu après 16h, les deux prototypes LMP3 se livrent bataille et restent roues dans roues durant plusieurs tours. Au volant de la Ginetta pour ce premier relais, Julien Schell est blotti dans la boîte de vitesse de la Duqueine pilotée par Nicolas Melin.

Après 12 tours dans cette configuration, Julien Schell passe à l’offensive pour le gain de la première place. Dès lors, il creuse l’écart tour après tour avant de céder le volant à son coéquipier autrichien, Martin Böhm.

Quelques tours plus tard, la roue arrière gauche du prototype se détache et contraint le pilote à s’arrêter en bord de piste, occasionnant par ailleurs l’intervention de la voiture de sécurité.

Dès lors, la Duqueine est seule en tête. Nicolas Melin, Stéphane Panepinto et Jordan Perroy se relayent en tête de la course et offrent à DB Autosport sa première victoire cette saison, en Ultimate Cup Series.

En raison de l’absence du Team Virage, qui sera de retour au Portugal, pour la manche finale, les trois hommes sont plus que jamais en lice pour la course au titre.

Rapatriée dans la voie des stands, la Ginetta a pu repartir à la mi-course et a tourné comme une horloge jusqu’à la fin de course.

Cet incident nous a sûrement privés d’une belle lutte au sommet pour la victoire finale de cette cinquième course… Dommage car Julien Schell et Martin Böhm accusent malheureusement 25 tours de retard sur la ligne d’arrivée.

ET A LA FIN C EST ANS QUI GAGNE…

L’exercice des qualifications avait déjà été dominé par ANS Motorsport qui plaçaient trois de ses quatre Norma CN aux trois premières places en vue de la course.

Si la course a longtemps été indécise et pour cause, Philippe Mondolot et Christophe Kubryk ont pris la tête en début de course et abordaient la dernière heure aux avant-postes.

Les plans de la Norma CN N°40 de l’écurie Palmyr ont cependant été contrecarré par l’écurie de Nicolas Schatz qui s’est d’ailleurs imposé au volant de la N°71, aux côtés d’Alexandre Yvon, en terminant seconde seulement du classement général. Ils ont ainsi devant la Norma N°99 de la famille Nerguti.

La victoire des Proto Evo revient à Evan Meunier et Tom Pilallat, devant l’équipage composé du directeur du circuit Paul Ricard Stéphane Clair et de Frédéric Julien.

La cinquième manche est désormais derrière nous, place à la magnifique finale à Estoril, du 11 au 14 novembre, où tous les plateaux de l’Ultimate Cup Series sont attendus.

Florian DEFET

Photos : Gilles VITRY – Stéphane LECREUX