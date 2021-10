DE 1973 À 2021 : ALPINE S’OFFRE UN NOUVEAU TITRE INTERNATIONAL EN RALLYE

Quarante-huit ans après avoir remporté en 1973 avec ses mousquetaires (Andruet-Darniche-Thérier-Nicolas), le premier Championnat du Monde des Rallyes de l’histoire, Alpine retrouve les sommets de la discipline en s’adjugeant, à l’issue du Rallye de Catalogne WRC, disputé en Espagne le week-end dernier, la Coupe FIA R-GT avec Pierre Ragues.

Dans la foulée de ses premières victoires scratches en France et à l’étranger, l’Alpine A110 Rally s’est offert le premier titre international de sa carrière au RallyRACC – Rallye d’Espagne.

Alpine a survolé les débats en gagnant toutes les spéciales du calendrier et en prolongeant son invincibilité commencée dès sa première apparition dans cette compétition à l’ACI Rally Monza, en décembre dernier.

Moins d’un an après avoir obtenu son premier sacre national depuis son retour en rallye, Alpine était assurée avant même le départ de connaître la consécration sur la scène internationale pour la première fois depuis la saison inaugurale du Championnat du Monde FIA des Rallyes en 1973.

L’unique question en suspens concernait l’identité du pilote avec lequel la marque au A fléché allait être couronnée…

Qui de Pierre Ragues ou de Manu Guigou, tous deux victorieux à deux reprises cette année, allait l’emporter ? Oui, qui, lequel des deux ?

Les deux hommes abordaient toutefois l’épreuve disputée dans le cadre de l’étape Espagnole du mondial WRC, avec des objectifs distincts.

D’un côté, Pierre Ragues pouvait se permettre de contrôler jusqu’à l’arrivée pour être sacré tandis que son compatriote devait absolument finir sur le podium en espérant une défaillance de son adversaire.

Vainqueur du rendez-vous précédent au Rally Nova Gorica, Manu Guigou affichait ses intentions dès la première boucle vendredi en remportant les trois premières spéciales avant de récidiver dans l’après-midi pour prendre un avantage de 2’52’’6 sur son rival, pénalisé d’une minute pour un pointage anticipé.

Sur les routes asphaltées de la Costa Daurada, le Champion de France deux roues motrices en titre poursuivait ses efforts avec un grand chelem sur les sept secteurs chronométrés du samedi et ce tandis que Pierre Ragues trouvait le compromis idéal entre gestion et attaque au volant de l’Alpine A110 pour se maintenir au deuxième rang devant Philippe Baffoun.

Dimanche, Manu Guigou continuait son festival dans l’ultime étape en bataillant avec plusieurs Rally2, Pierre Ragues contrôlait pleinement son destin.

Si son concurrent s’imposait finalement en Coupe FIA R-GT et en deux roues motrices avec 6’33’’3 d’avance, Pierre Ragues s’assurait du titre en terminant deuxième devant Philippe Baffoun dans un nouveau podium monopolisé par Alpine.

Avec deux victoires, deux deuxièmes places et une quatrième position, Pierre Ragues devient le premier pilote à être titré sur la scène internationale en rallye avec Alpine.

Après avoir remporté en 2013 avec son partenaire Nelson Panciatici, le titre Européen en ELMS (European Le Mans Series) et obtenu un podium aux 24 Heures du Mans sous les couleurs de la marque Alpine en Endurance, le Normand démontre également qu’il possède plus d’une corde à son arc, en faisant la démonstration d’une polyvalence à toute épreuve que n’aurait pas renié Jean Rédélé, le fondateur de la marque Dieppoise.

Son sacre conclut de fort belle manière une saison 2021 où l’A110 Rally conçue conjointement par Alpine et Signatech a marqué de son empreinte la Coupe FIA R-GT, en s’adjugeant l’intégralité des 76 – un autre clin d’œil à Dieppe ! – spéciales du calendrier, mais aussi en ayant signé un doublé à Rome, deux triplés au Nova Gorica et en Catalogne, un quintuplé au Monte-Carlo et un sextuplé à Ypres !

PAROLES DE PILOTES

Pierre Ragues

« Les mots me manquent pour exprimer tout ce que je ressens en remportant cette Coupe FIA R-GT, qui plus est au terme d’un week-end de WRC. Je suis infiniment fier de représenter Alpine et Michelin au niveau mondial en rallye, et d’être l’ambassadeur de deux marques françaises aussi prestigieuses. Ce succès revêt une grande valeur pour nous tous, et je suis extrêmement heureux qu’il vienne ajouter au titre que j’avais remporté en ELMS avec Alpine en 2013. Ce Rallye d’Espagne n’était pas sans stress, car j’en découvrais tout, avec le devoir de réussir un sans-faute. Je ne devais prendre aucun risque, et c’est plus facile à dire qu’à faire lorsqu’on se bagarre à un tel niveau de compétition avec la couronne en vue. La voiture, je ne le répéterai jamais assez, était absolument parfaite : elle m’a donné la confiance dont j’avais besoin pour relever notre défi. J’ai pu compter une fois encore sur les qualités de mon équipier Julien, avec qui je suis heureux de partager ce très beau succès, ainsi qu’avec l’équipe technique de Racing Services. De ma première victoire avec l’Alpine A110 Rally en fin d’année dernière à Monza, jusqu’au dernier jour de cette saison complète en R-GT, je peux dire que j’ai vu un rêve devenir réalité. Nous avons disputé tous ensemble des rallyes de légende, et décroché deux victoires cette année à Rome et Ypres. Je tiens à dédier ce résultat magnifique à mes formidables partenaires. Cette journée de dimanche restera pour toujours très chère à mon cœur. »

Manu Guigou :

« Je suis extrêmement fier de finir ma campagne par une victoire aussi nette et une belle prestation. Je suis également ravi de poursuivre la série de succès de l’Alpine A110 Rally en Coupe du Monde FIA R-GT. C’était un honneur de défendre les couleurs de cette marque si prestigieuse et de ressentir l’engouement du public dans le cadre d’un programme international contribuant à son développement. »

Et il précisait encore :

« Ce rallye est toujours redoutable puisqu’il requiert une précision extrême sur les trajectoires et une prise de risques à doser dans les cordes », poursuivait-il. « Nous aurions aimé être un peu plus proches des meilleures Rally2 évoluant en quatre-roues motrices, mais il était vraiment difficile de faire mieux tant les spéciales étaient polluées après leur passage. Fort heureusement, nous avons pu une fois de plus compter sur le grip parfait des pneumatiques Michelin dans ces conditions piégeuses. L’Alpine A110 Rally était à nouveau fantastique sur ces superbes routes typées circuit de la Costa Daurada et nous prenons toujours plus de plaisir à son volant. Je tiens également à remercier Florian, que j’ai retrouvé pour l’occasion, pour son excellent travail à ma droite tout au long de ces dix-sept spéciales. »

François LEROUX

Photos : Florian MACHETTO – ALPINE DPPI

LES CLASSEMENTS

RallyRACC – Rallye d’Espagne 2021 – Classement FIA R-GT

Manu Guigou-Florian Barral (Alpine A110 Rally) en 2h50’35’’7 Pierre Ragues-Julien Pesenti (Alpine A110 Rally) à 6’33’’3 Philippe Baffoun-Marine Delon (Alpine A110 Rally) à 14’03’’2

Coupe FIA R-GT 2021