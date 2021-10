VICTOIRE DE VERNAY ET DOUBLÉ FRANÇAIS DANS LA 2éme COuRSE, AVEC MULLER A PAU ARNOS EN WTCR

Victoire importante ce dimanche 17 octobre lors de la deuxième course du meeting de la manche Française du WTCR, disputée sur le circuit Béarnais de Pau Arnos, et ce dans la perspective du dénouement final du Championnat, pour Jean-Karl Vernay, face à son compatriote Yann Erlhacher, finalement victorieux dans une course qui en finale a donné des étincelles et de nombreux contacts, presque tous dans les limites du règlement, dans ce qui était une véritable course de voitures de tourisme ‘d’autrefois !

Dans les montées et descentes sinueuses de la piste du tracé de Pau Arnos, Vernay qui s’élançait depuis la 1ére ligne, a immédiatement réussi à dépasser le poleman Yvan Muller, qui a fait patiner excessivement les pneus au départ, laissant deux traces de caoutchouc bien visibles sur l’asphalte…

Vernay s’envole ensuite facilement devant Muller, qui derrière lui, doit se défendre des attaques du Hongrois Norbert Michelisz à partir du milieu de la course. Cependant, le harcèlement du pilote Hongrois n’a pas duré longtemps, car en fin d’épreuve, le Champion 2019, a baissé le rythme dégringolant de la troisième à la sixième place sous le damier.

Michelisz, donnant vie à un duel passionnant pour sa position sur la troisième marche du podium avec Santiago Urrutia, qui a eu raison de lui suite à un dépassement spectaculaire dans l’un des virages très rapides en descente de la piste Béarnaise !

L’Uruguayen a pris la troisième place, tandis que derrière lui Michelisz a poursuivi une défense acharnée. Survivant à un contact avec l’Argentin Esteban Guerrieri, le Belge Frédéric Vervisch, le vainqueur de la 1ére course parvient à doubler le Hongrois, le laissant alors en lute avec Yann Ehrlacher.

Au cours du dernier passage, Michelisz a forcé le leader du Championnat sur l’herbe, Guerrieri essayant d’en profiter. Les deux se sont touchés, mais Ehrlacher a miraculeusement réussi à sauver la voiture d’un tête à queue, franchisant l’arrivée devant Michelisz lors de la photo finish !

Ehrlacher a ainsi pu terminer en cinquième position, limitant les dégâts après un nouveau départ malheureux.

Le pilote Français conserve une avance de 16 points sur son compatriote Vernay, qui a connu un week-end résolument positif.

Guerrieri n’est pas loin à la troisième place, avec Vervisch, Muller et Urrutia enfermés dans seulement six longueurs. Mikael Azcona perd en revanche du terrain au terme d’une qualification décidément compliquée, payant cher les 20kg de lest imposés à la Cupra après sa pole position à Most.

Après être monté sur le podium dans la 1ére course, Gabriele Tarquini conquiert un autre top 10 avec la huitième place, devant Thed Bjork et Nathanael Berthon.

Le seul abandon a été celui de l’autre Argentin Nestor Girolami, conséquence d’une crevaison lente …

Arrivé en leader du Championnat, et alors qu’il ne reste plus que deux épreuves, le jeune Français déjà Champion en titre Yann Ehrlacher a empoché de bons gros précieux points au championnat, en totalisant maintenant 160, en conservant encore seize d’avance sur son compatriote Jean Karl Vernay qui en compte lui, 144 aprés son succès, vingt-deux sur l’Argentin Guerrieri, troisième avec 138, vingt-neuf sur Frédéric Vervisch quatrième avec 131 et trente-quatre sur son oncle – Yann est le fils de sa sœur l’ancienne pilote qui fut Volant ELF en Cathy Muller – Yvan Muller, l’ancien quadruple Champion du monde des voitures de tourisme du WTCC, cinquième avec 126.

Prochaine étape les 6 et 7 novembre à Adria en Italie, avant la manche finale à Sotchi en Russie, les 26 et 27 novembre.

Gilles GAIGNAUT

Photos : WTCR – TEAMS

LE RÉSULTAT DE LA SECONDE COURSE DE PAU ARNOS

1 – Jean-Karl Vernay (Hyundai) Engstler – 22 tours

2 – Yvan Muller (Lynk & Co) Cyan à 1″531

3 – Santiago Urrutia (Lynk & Co) Cyan à 2″457

4 – Frédéric Vervisch (Audi) Comtoyou à 3″094

5 – Yann Ehrlacher (Lynk & Co) Cyan à 7″855

6 – Norbert Michelisz (Hyundai) BRC à 7″928

7 – Esteban Guerrieri (Honda) Münnich à 9″237

8 – Gabriele Tarquini (Hyundai) BRC à 9″711

9 – Thed Björk (Lynk & Co) Cyan à 10″149

10 – Nathanaël Berthon (Audi) Comtoyou à 10″804

11 – Luca Engstler (Hyundai) Engstler à 11″171

12 – Tiago Monteiro (Honda) Münnich à 11″701

13 – Tom Coronel (Audi) Comtoyou à 12″001

14 – Mikel Azcona (Cupra) – Zengő à 13″337

15 – Robert Huff (Cupra) Zengő à 13″ 826

16 – Attila Tassi (Honda) Münnich à 14 « 326

17 – Gilles Magnus (Audi) Comtoyou à 14″ 847

18 – Jordi Gené ( Cupra) Zengő à 15 « 294

19 – Bence Boldizs (Cupra) Zengő à 15″ 940

Meilleur tour: Jean-Karl Vernay en 1’20″584

ABANDON

Néstor Girolami

LE CLASSEMENT GÉNÉRAL DU CHAMPIONNAT WTCR 2021

1.Ehrlacher : 160 points – 2.Vernay : 144 – 3. Guerrieri : 138 – 4.Vervisch : 131 – 5.Muller : 126 – 6.Urrutia : 125 – 7. Azcona : 115 – 8.Björk : 113 – 9.Michelisz : 111– 10. Girolami : 106.‍