MOTOGP 2021 : IL Y A ENCORE NEUF TITRES A ATTRIBUER !

Il reste donc trois courses au calendrier 2021 de MotoGP, celle de dimanche à Misano, puis encore le Portugal (Portimao) le 7 novembre et la finale à Valence le 14 novembre…

Or, si tout le monde se concentre sur le titre pilote MotoGP et c’est normal, c’est fait pour ça et les championnats les plus longs font les délices des accros à l’adrénaline, il y en a un paquet d’autres qui n’ont pas encore été attribués, on fait le point

TITRE PILOTE MOTOGP 2021

On vous serine de tous côtés que Fabio Quartararo a une bonne avance (52 points) au général de cette cylindrée, pour lequel il n’y a plus que deux pilotes en duel, Fabio et l’Italien Bagnaia.

Fabio peut être titré dès Misano, dans ce cas ce GP restera imprimé dans nos cerveaux addicts pour un siècle, avec le même jour le retrait d’une légende, celle de Rossi, et une arrivée, celle de Quartararo.

J’ai refusé et je le fais toujours le traditionnel papier sur le thème « Fabio sera champion du monde dès Misano si, si, si, si etc… » j’adore jouer mais dans le jeu ce que j’aime est justement l’imprévu…

Mais si Fabio a beaucoup d’avance il ne fera pas la même course que Bagnaia qui lui n’a plus rien à perdre là où Fabio a tout à gagner.

Ce qui signifie des tactiques différentes et Fabio devra une fois de plus affronter l’armée rouge, donc rien n’est fait.

On rappelle juste que pour l’instant, cette année, Fabio dit « le Niçois » comme dans les grands romans policiers se déroulant souvent dans le sud, a déjà au compteur cinq victoires et autant de podiums.

LE TITRE PAR EQUIPE EN MOTOGP

Il est très serré, parce que l’on y ajoute les points des deux pilotes de l’équipe, pour l’instant Ducati mène de deux points sur Yamaha mais on rappelle que Fabio est tout seul, son équipier Morbidelli roule à nouveau mais sa blessure n’est pas encore cicatrisée, il a fini dernier aux USA.

Les autres équipes sont à pétaouchnok, Suzuki à 95 points de Ducati, Pramac à 124 points et KTM à 128 points !

Donc là encore finalement duel Yamaha Ducati mais avantage très serré Ducati…

LE TITRE CONSTRUCTEUR EN MOTOGP

Là encore deux marques sont seules en bagarre et ce sont encore Ducati et Yamaha.

C’est Ducati qui mène de neuf points et dans le calcul de ce titre on ne compte que la meilleure place des pilotes, Ducati mène donc de neuf points, trois de ses pilotes ont gagné, Miller, Martin et Bagnaia quand chez Yamaha deux pilotes seulement ont gagné, Quartararo et Vinales.

LE MEILLEUR PILOTE INDEPENDANT

Ce titre là ne concerne bien sûr que les équipes satellites ou privées. Avant Misano, Johann Zarco est leader avec 37 points d’avance sur Aleix Espargaro, pour Johann si bien parti début 2021 et qui a carrément raté sa fin de saison, ce serait une belle consolation et c’est tout ce qu’on lui souhaite, en plus de gagner dans les GP qui restent à courir, il ne modifierait alors en rien le combat pour le titre Pilote…

LE MEILLEUR ROOKIE MOTOGP 2021

Il s’agit donc du meilleur des pilotes dont c’est la première saison en MotoGP. C’est évidemment un titre très recherché car on s’en souvient avant les autres dans une future énumération…

Pour l’instant deux pilotes Ducati sont en bagarre, Jorge Martin qui a gagné en Autriche (82 points) mène 11 points devant Bastianini et son formidable podium chez lui en plus, à Misano.

LE TITRE PILOTE EN MOTO2

Et oui cette histoire là avait démarré en trombe pour Remy Gardner suivi mais de loin par son coéquipier chez KTM Raul Fernandez.

Or la fin de saison de Gardner est limite désastre, avec des chutes dans des GP gagnés par Fernandez, Fernandez qui en est à trois victoire consécutives et sept sur l’année, c’est dire si le combat est violent. il n’y a plus maintenant que neuf points de différence entre les deux pilotes, sur trois GP faux pas évidemment interdit pour les deux mais même une qualif ratée peut devenir une catastrophe.

LE TITRE PILOTE EN MOTO3

Là encore comme en Moto2, le titre du jeune Acosta (KTM) était quasiment assuré puis l’Italien Dennis Foggia a commencé à le grignoter GP après GP.

A l’inverse d’Acosta, Foggia a totalement raté son début de saison (cinq GP non terminés sur sept) et il paie très cher ces erreurs puisqu’il a encore 30 points de retard sur le jeune espagnol au général.

C’est comme en MotoGP finalement, c’est pas loin d’être fait mais le destin peut encore devenir joueur…

LE TITRE PAR ÉQUIPE EN MOTO3

Le team officiel Red Bull Ajo KTM a gagné cinq fois avec Masia et Acosta. 84 points d’avance sur le team Gas Gas, même si, à la suite d’un imbroglio qu’aucun scénariste n’aurait pu imaginer Guevara a été jugé vainqueur du GP aux USA.

LE TITRE CONSTRUCTEUR EN MOTO3

Je vous l’avais bien dit en intro de ce papier, il ya un paquet de titres en jeu pour cette saison 2021 à trois GP de la fin, on va donc terminer cette longue liste par ce titre…

Il n’y a en fait que deux marques en compétition, Honda et KTM, les autrichiens faisant aussi rouler sur leurs motos des autocollants Gas Gas et Husqvarna.

Là bien sût ce sont les équipes majeures du plateau qui jouent ce titre, KTM a seulement 18 points d’avance sur Honda, ce qui est peanuts en trois GP, surtout en Moto3 où les coups de théâtre sont légion.

En tous cas ce titre là ne peut pas se jouer à Misano, il faudra attendre au moins Portimao

Voilà, c’est terminé, bien entendu on regardera ce GP avec les yeux de Chimène pour Quartararo et Zarco, bien entendu aucun indice, je ne suis pas un adepte de Madame Irma et depuis plusioeurs semaines le destin est sur répondeur !

J’ajoute encore que ce GP sera immense en émotion, Rossi roule en GP pour la dernière fois de sa carrière en Italie, Misano est à 30 km de chez lui, le circuit sera jaune et en pleurs…

Jean Louis BERNARDELLI