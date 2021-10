AU RALLYE DU MAROC 2021, ENCORE UNE JOURNÉE ÉPROUVANTE

ROAD BOOK

Etape 2 : Rab de sable

Liaison1: 211km / Spéciale: 334km/ Liaison2 : 62 km – Total : 607km (Moto FIM / Auto FIA)

Liaison1: 211km / Spéciale: 318km / Liaison2 : 62km – Total : 591km (Enduro Cup / Quad / SSV / Open)

« La plus belle étape » au dire de David Castera, « la plus équilibrée aussi » selon l’alchimiste du Rallye du Maroc !

Un profil Dakar 2022 à échelle réduite avec une longue liaison matinale de plus de 200 kilomètres. Après les 80 premiers kilomètres de spéciale, les concurrents devaient rejoindre au sud d’Erfoud, le célèbre village de Merzouga pour affronter les plus hautes dunes du Royaume (150 mètres) avec la traversée aller-retour dans sa longueur de l’Erg Chebbi pour les FIA et les FIM.

Une deuxième étape à nouveau marquée par le sable. Sur les pistes du retour, les initiés allaient être surpris de découvrir un Maroc au visage profondément changé en seulement deux ans…

Privées du passage incessant et permanent au quotidien tout au long de l’année, des 4×4 de tourisme, naturellement pour cause de crise sanitaire de la pandémie du Coronavirus COVID-19, la frontière Marocaine étant close, les traces habituelles de cette zone Saharienne la plus reculée du Sud Marocain, ont été balayées.

La concentration par conséquent, s’annonçait cruciale pour bien naviguer sur des pistes moins visibles.

EN PISTE

A moto, c’est Matthias Walkner l’Autrichien de l’écurie Red Bull KTM Factory, qui remporte l’étape et en profite pour prendre les commandes de la course.

Les pilotes Monster Energy Honda, auteur d’un sensationnel triplé la veille, ont fait une impressionnante démonstration de travail d’équipe. Partis premier, deuxième et troisième ce matin, ils se sont rejoints et se sont alliés pour limiter les dégâts…

Walkner devra donc – handicap certain- ouvrir la piste demain. Il ne possède que … 19 secondes d’avance sur Pablo Quintanilla le premier du Monster Energy Honda, qui partira juste derrière lui. Trois du général, Ricky Brabec autre pilote Monster Energy Honda, n’est qu’à une minute du leader et s’élancera en septième position.

Barreda le premier vainqueur la veille, compte seulement trois minutes de retard mais lui il prendra le départ en onzième position. Ces deux-là devraient revenir au score demain.

Les grands perdants du jour sont Franco Caimi du Hero Motorsports et Stefan Svitko de KTM Svitko, qui ont tous les deux cassé leurs moteurs.

En Rally2, l’Américain Mason Klein du BAS Dakar KTM, a une nouvelle fois impressionné en ouvrant et en conservant la tête de sa catégorie toute la journée.

A l’arrivée, il l’emporte sur Paolo Lucci du Solarys Racing de 7’28. Au provisoire, Klein devance le Français Camille Chapelière du KTM Baïnes Moto de 7’37. En Enduro Cup Afriquia, le pilote du Collectif Marocain, Amine Echiguer continue de dominer les débats. En quad, c’est à nouveau Axel Dutrie du Yamaha Drag’on, qui s’est montré le plus rapide.

Chez les autos, le Qatari Nasser Al-Attiyah du Toyota Gazoo Racing, avait en charge d’ouvrir la piste. Malgré cela, il a réussi à rester à l’abri de ses rivaux, grâce à une navigation parfaite de son fidèle et précieux navigateur, le Français Mathieu Baumel, et malgré aussi et surtout une crevaison !

Son partenaire le Saoudien Yazeed Al Rajhi, autre pilote Toyota Overdrive, termine 6’01 derrière lui, ralenti par un problème de boîte de vitesse et trois crevaisons pour lui.

Troisième du jour, le Polonais Jakub Przygonski avec sa Mini X-Raid, était de retour en course après son incident mécanique d’hier mais lui ne peut plus espérer de résultat final.

Au général provisoire, Nasser possède à présent 10’18 sur Yazeed et 32’32 sur Lucio Alvarez, encore un pilote Toyota Overdrive.

Chez les T3, Cristina Gutiérrez du Red Bull Junior Team, poursuit sa domination. En T4, le Brésilien Rodrigo Luppi de Oliveira du South Racing, remporte la spéciale devant le Polonais Michal Goczal d’Energylandia, qui conserve la tête du provisoire.

CHIFFRE DU JOUR : 14

Il y a seulement quelques années, leur catégorie n’existait même pas. Aujourd’hui, c’est elle qui attire une nouvelle génération de compétiteurs. Économiquement relativement abordables, faciles de prise en main et performants, les T4 et les T3 ont désormais la part belle dans le bivouac, mais aussi sur les feuilles de temps où ils s’invitent régulièrement parmi les autos.

Parmi eux, impossible cette année de manquer l’équipe South Racing dans le bivouac. L’équipe de Scott Abraham compte 14 véhicules en course au Rallye du Maroc 2021 : 2 véhicules légers prototypes T3 et 12 SSV en catégorie T4.

Ce qui représente pas moins de 28 compétiteurs, une équipe de 60 personnes de 16 nationalités différentes à leur service avec 12 véhicules support.

Au Dakar 2022, associé à leur antenne South Racing Moyen Orient, il seront encore plus !

DÉCLARATIONS

Nasser Al-Attiyah (Toyota Gazoo Racing): 1er du jour et 1er du général

« C’était une bonne journée même si on a subi une crevaison. Mais rien d’anormal sur une étape comme celle-ci. On l’a changé en une minute. Je suis content. On a fait une bon travail en navigation. Demain je vais encore devoir ouvrir la piste, mais c’est une bonne expérience pour nous. »

Yazeed Al Rajhi (Toyota Overdrive):

« Une journée difficile pour nous. On a été retardés par trois crevaisons, il ne nous restait plus de roue de secours disponible. Un problème avec le deuxième rapport de boîte est aussi survenu dans les dunes. Cela aurait pu être pire, on a limité les dégats. »

Jakub Przygonski (X-Raid Mini):

« Nous avons beaucoup souffert de la poussière en partant loin derrière et les dunes étaient très molles, ce qui n’était pas facile avec notre deux-roues motrices. Nous avons crevé dans les dix derniers kilomètres, mais rien de grave. On continue à apprivoiser la voiture que l’on découvre. »

Erik Van Loon (Toyota Overdrive): T1+ (non classé)

« Tout sur cette voiture est nouveau. Les suspensions ne sont pas encore optimisées et le limitateur de vitesse du futur règlement 2022 nous freine lui aussi. En plus de cela, nous partons un quart d’heure devant les T1, nous ouvrons la piste chaque jour. Aujourd’hui dans les dunes, on a forcément perdu du temps sur Nasser et Yazeed qui partaient sur nos traces. Ce qui est incroyable, c’est que nous n’avons pas crevé une seule fois. On continue de chercher les limites des nouveaux pneus. Mais jusqu’à présent, on ne l’a pas encore trouvé. »

Cristina Gutiérrez (Red Bull Junior Team): 1er T3

« L’étape du jour était vraiment dur. Très longue. On a cherché à contrôler la course. On a évidemment le championnat en tête et on essaye de ne pas prendre de risque. »

Matthias Walkner (Red Bull KTM Factory): 1er du jour et 1er du provisoire

« J’ai vraiment roulé fort aujourd’hui et au final je remporte à la fois l’étape et je prends la tête du provisoire. Je suis un peu surpris de ne pas avoir été rattrappé par d’autres pilotes rapides partis derrière moi comme Ross Branch, Sam Sunderland ou Toby Price. Je suis surtout content d’être remonté sur les Honda parce que l’on sait avec l’expérience du Dakar que lorsqu’ils partent ensemble ils sont capables d’ouvrir très vite. Au ravitaillement j’ai vu que j’étais proche d’eux et je les ai repris au kilomètre 300. Je savoure cette victoire d’étape car je ne sais pas combien de temps je serais encore capable de le faire ! »

Joan Barreda (Monster Energy Honda): 11éme à 8’43 et 4éme du provisoire à 3’01

« Aujourd’hui a été une journée vraiment difficile où j’ai dû ouvrir toute la journée, même si j’ai été réjoint par Ricky (Brabec). Un peu avant, vers le kilomètre 40, j’ai commis une petite erreur et j’ai dû y laisser environ 4 minutes. Mais au final je suis satisfait car j’ai réussi à conserver un bon rythme. »

Ricky Brabec (Monster Energy Honda): 7éme à 5’48 et 3éme du provisoire à 1’00

« Aujourd’hui on est parti un, deux et trois. Joan a ouvert vraiment vite. Je l’ai rattrappé vers le kilomètre 30 et je lui ai fait signe de travailler ensemble. Juste avant le ravitaillement, Pablo (Quintanilla) nous a rejoint et à partir de ce moment-là nous avons roulé tous les trois. Je pense que l’on a fait du bon boulot d’équipe. J’espère que l’on va pouvoir continuer à faire ça les trois prochains jours. »

Mason Klein (BAS Dakar KTM): 1er Rally2 du jour et 1er du provisoire

« Après mon meilleur temps hier, j’ai décidé d’y aller tranquille car pleins de gens m’ont rappelé que mon but était d’être au départ du Dakar. Pour ça, il faut que je finisse toutes les journées et pour y arriver il faut bien naviguer et c’est ce sur quoi je me suis concentré aujourd’hui. Si j’ai gagné aujourd’hui, c’est surement grâce à ça. »

Amine Echiguer : 1er Enduro Cup Afriquia N°274

« Tout s’est super bien passé jusque dans les derniers 20 kilomètres qui étaient très très serrés. Mais David (Castera) nous avait prévenu. J’avais 5 motos derrière moi qui s’en remettaient à ma navigation. Etonnememnt, je me suis senti mieux physiquement aujourd’hui alors que l’étape était plus dur. Je pensais que je serais plus fatigué à l’arrivée. »

Alfredo SORIA

Photos : ASO DPPI – TEAMS