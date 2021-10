60 ANS 4L : L’ATELIER RENAULT LANCE UNE RÉTROSPECTIVE DÉDIÉE

UN HOMMAGE UNIQUE À UNE VOITURE ICONIQUE

Dans la continuité d’une campagne de communication menée cette année par Renault sur les 60 ans de la 4L, L’Atelier Renault, lieu tendance et emblématique de la marque, lance son exposition dédiée à cette icône et offre au grand public une exposition inédite consacrée à l’un des modèles les plus vendus de l’histoire de l’automobile : la célèbre 4L

LA RENAULT 4 : UNE ICÔNE POP ET CULTURELLE

Véritable « voiture à vivre », symbole de plusieurs générations (des années 1960 aux années 1990), la Renault 4 – véritable success-story vendue à plus de 8 millions d’exemplaires dans 110 pays – est également devenue l’icône des libertés :

Liberté de mouvement, liberté d’expression, liberté d’aimer.

Un vent de liberté retranscrit grâce à une inédite scénographie haute en couleurs, inspirée de l’univers artistique de l’illustrateur Greg, afin de célébrer les 60 ans d’une voiture culte et intemporelle, moteur des émancipations d’hier, d’aujourd’hui… et de demain

ZOOM SUR GREG : L’ILLUSTRATEUR AUX COLLABORATIONS SPORTIVES !

Brillant graphiste et illustrateur, l’artiste Greg est et à juste titre considéré comme une référence dans le domaine de l’illustration sportive.

Passionné de sport, Greg revisite, avec un style vintage et moderne à la fois, l’histoire du sport et de ses légendes.

Depuis 2018, il signe régulièrement des collaborations artistiques avec de nombreuses marques.

En 2021, à l’occasion des 60 ans 4L, Greg s’associe avec la marque Renault et propose dans un premier temps 14 créations originales, mettant en lumière la célèbre 4L.

Aujourd’hui, il décline cet univers sur les murs de L’Atelier Renault dans une magnifique scénographie inédite

LA PREMIÈRE EXPOSITION 4L OUVERTE AU GRAND PUBLIC

Le site Renault à Flins (Yvelines) a accueilli les plus célèbres modèles de Renault 4 au sein d’une opération auprès des médias.

Depuis le 24 septembre dernier, ces véhicules iconiques prennent place pour la première fois au cœur de L’Atelier Renault, sur la plus belle avenue du monde, celle des Champs Elysées à Paris, pour le plaisir des passants et des passionnés.

« La Renault 4 passe à l’électrique »

Dans les vitrines, les passants pourront admirer la Renault 4 ePlein Air ! Révélé en juillet 2019, à l’occasion du 10ème anniversaire du festival 4L International, ce modèle rend hommage à l’icône 4L Plein Air, dans une version raccourcie et électrique.

La Renault 4 ePlein Air profite ainsi du moteur de Twizy, soit 17 chevaux, le tout associé à une batterie de 6,1 kWh.

Avec cette exposition, les vitrines de L’Atelier Renault accueilleront également dans un second temps, la vedette du Festival de Cannes 2021 : la 4L Parisienne. La citadine chic et féminine revient cette année dans sa version tartan écossais et électrifiée !

Passées les portes du flagship, les curieux pourront découvrir la Renault 4 à travers trois espaces immersifs, mettant à l’honneur ses différentes facettes culturelles.

“Free to love” : une icône pop et française

A son lancement, la Renault 4 devient vite la voiture de référence, loin des conventions et du conformisme social, alliant design et équipements accessibles à tous. Mise en lumière dans la monde de la culture : au cinéma, à l’occasion de grands festivals ou à travers des shooting mode… la 4L est définitivement une star incontournable !

Au cœur de cette zone dédiée à l’amour, les visiteurs pourront découvrir la 4L Parisienne en version cannage ! Cette Renault 4 résolument « tendance » a été lancée en 1963 à l’occasion de l’opération « Elle prend le volant ! », en partenariat avec le magazine ELLE.

La 4L, habillée de sa robe vert foncé, est réhaussée d’un motif façon cannage ou d’un motif tartan écossais harmonieux sur les portières et le hayon arrière. Au cours de la durée de l’exposition, la « Parisienne » cèdera sa place à deux autres stars : la 4L Seventies au rose pop et vitaminé, ainsi qu’à la 4L Plein Air de 1969, la voiture idéale pour se sentir en vacances… les cheveux aux vents !

“Free to travel” : une icône sportive

En 2021, la Renault 4 est toujours présente dans le monde automobile. Passionnés et engagés se retrouvent aux quatre coins du monde avec des exemplaires restaurés, modifiés, mais toujours aussi incontournables. La 4L réunit aujourd’hui des aventuriers pour des raids à travers le monde.

Les visiteurs auront le plaisir d’admirer la Renault 4 « Expédition Terre de Feu – Alaska », un hommage sportif à quatre parisiennes aventurières qui ont relevé un défi incroyable à bord de deux 4L : parcourir les 40 000 km qui séparent Ushuaïa en Terre de Feu, et Anchorage en Alaska, et traverser la totalité du continent américain en 4 mois et demi.

Cette Renault 4 laissera ensuite sa place à la 4L « Route du Monde » ainsi qu’à une 4L ayant participé au 4L Trophy™ -, une baroudeuse qui affronte le sable et la rocaille du désert marocain.

François LEROUX

Photos : Marianne LAVARDE