SUCCÈS CORVETTE AVEC MILNER -TANDY A VIRGINIA EN IMSA ET DOUBLÉ DES CORVETTE AUSSI

Nick Tandy et Tommy Milner de Corvette Racing ont remporté leur troisième victoire consécutive dans le Championnat IMSA WeatherTech SportsCar en remportant le Michelin GT Challenge à VIR ce samedi 9 octobre en cette fin de saison, au volant de leur Chevrolet Corvette C8.R N°4.

Nick Tandy est passé de la troisième à la première place en l’espace d’un demi-tour alors qu’il ne restait plus que 50 minutes sur les 2 Heures 40 de course pour rempoter un nouveau succès. Leur victoire de samedi s’ajoutant aux précédant triomphes à Laguna Seca et à Long Beach pour leur la Corvette C8.R N°4.

Antonio Garcia et Jordan Taylor, leurs partenaires au sein du Team Corvette et leaders du Championnat des pilotes GTLM (GT Le Mans), ont terminé deuxièmes avec la voiture-sœur, la Corvette N°3.

Le Britannique franchit la ligne avec 17.852 secondes d’avance sur la Corvette N°3 d’Antonio Garcia, cependant que Kevin Estre se classe juste trois secondes derrière, en troisième position.

Tommy Milner qui indiquait :

« Aujourd’hui, tout tourne autour de ce gars-là, Nick Tandy. Un pilote comme ça qui peut courir comme il le fait, il en a eu un peu, mais il m’a sacrément épaulé. Quelle course géniale. C’était très amusant à la suivre et à le regarder piloter. Je suis super heureux pour tous nos gars de Corvette Racing. Nous avons eu un peu de chance face à la voiture N°3. Je pense que ça allait être serré à la fin. Quelle course ! C’était génial. »

Nick Tandy enchaînait :

« Regardez cette voiture gagnante ! Tout d’abord, félicitations à Corvette Racing… Encore un doublé. C’était une course géniale. Elle montre qu’il est possible de gagner une course où vous n’avez pas la voiture la plus rapide. Honnêtement, la Porsche aurait dû gagner la course. Mais sincèrement, quand vous perdez la tête et commencez à conduire de manière stupide, des choses se passent. Heureusement avec nos Corvette, nous les avons gardées nous sur le piste et on ne leur a pas fait trop de dégâts, alors nous gagnons. »

En GTD, la BMW M6 GT3 N°96 du Turner Motorsport de Bill Auberlen, leader de la catégorie GTD, a perdu la course à la suite d’un contact avec la Corvette d’Antonio Garcia à moins d’un quart d’heure de l’arrivée, incident occasionnant une crevaison à l’arrière droit …

Du coup la victoire revient à la Porsche 911 GT3 R Pfaff Motorsports N°9 de Laurens Vanthoor et de Zach Robichon.

La Lamborghini du Paul Miller Racing N°1 de la paire Bryan Sellers et Madison Snow se classe deuxième, l’une des Lexus RC F GT3 du Vasser Sullivan, la N°14, complétant le podium.

Peter GRISWOLD

Photos : IMSA – TEAMS