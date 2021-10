NOUVELLE OFFRE DU TEAM ANDRETTI POUR LE RACHAT DE L’ÉQUIPE SAUBER F1

Malgré les innombrables démentis suite aux multiples rumeurs qui ne cessent d’alimenter le paddock de la F1 et ce depuis l’annonce début septembre de la vente du Team Suisse basé à Hinwill, prés de Zurich, il semble bien cette fois que la récente relance effectuée par l’écurie US, Andretti Autosports, soit la bonne !

L’Alfa Romeo Racing, ou plutôt Sauber, semble bien sur le point de changer de propriétaire …

En effet, le fonds Longbow Finance, qui en est le propriétaire depuis 2016, s’apprête finalement à finaliser la vente à Michael Andretti.

L’ancien Champion IndyCar 1991, et qui a roulé en Formule 1 chez McLaren en 1993, dirige l’équipe qui est non seulement au sommet de la série Américaine des monoplaces de l’INDY, mais est également présente en Formule E et désormais prête à faire ses débuts en Extreme E.

Michael Andretti a déjà déclaré cet été qu’il était publiquement intéressé à rejoindre la F1 :

« Ce serait fantastique, mais pour que cela se produise, il y a un long chemin à parcourir. Si la bonne opportunité se présente, nous serons prêts. »

Après avoir tenté de récupérer le Team Américain Haas GP ais son propriétaire l’homme d’affaires industriel Gene Haas a répondu que son écurie n’était pas à vendre, il semble bien maintenant qu’une opportunité existe et se profile, et l’accord pourrait être annoncé dès deux semaines, lors du Grand Prix des États-Unis à Austin au Texas !!!

Pour 350 millions d’€, Andretti Autosports reprendrait 80% d’Islero Investment, la société qui contrôle officiellement Sauber.

Le package comprend outre l’écurie de Formule 1, également la division Sauber Engineering et la soufflerie convoitée de Hinwil, un simulateur très récent et qui fournit des services de conseil à divers clients du sport automobile.

Sauber deviendrait alors 100 % US, réalisant l’un des souhaits de Liberty Media, celui d’une plus grande représentation de la F1 aux États-Unis, avec désormais un second Grand Prix Américain des 2022 avec le GP de Miami qui s’ajoutera au calendrier 2022, à celle d’Austin.

Questionné le Français Frédéric Vasseur, l’actuel directeur de l’écurie Alfa Romeo Racing, lors d’une conférence de presse à Istanbul, n’a pas souhaité prendre la parole :

« Je ne peux rien dire, ce n’est pas mon travail. Ces discussions doivent se faire avec les actionnaires »

Mais il n’y a pas … de fumée sans feu !!!

Si l’opération devait aboutir, il y aurait alors quelques nœuds à résoudre, à commencer tout d’abord avec la relation avec le groupe Stellantis, relative à l’utilisation de la marque Alfa Romeo, renouvelée en juillet sur une base pluriannuelle …

Puis ensuite le choix du futur équipier de l’actuel pilote Mercedes le Finlandais Valtteri Bottas qui s’est engagé au cours de l’été avec l’équipe de Hinwil !

En remplacement de son compatriote Kimi Räikkönen qui prend sa retraite.

Le Chinois Guanyu Zhou actuel pilote en F2 – membre de l’Alpine Academy – est donné en pole position pour le second volant, mais ces derniers jours ‘le tarif ‘pour la confirmation de l’actuel pilote, l’Italien Antonio Giovinazzi ont soudainement augment !!!

Mais l’arrivée d’Andretti Autosports, pourrait brouiller les cartes et modifier complètement les plans actuels et ce afin d’ouvrir les portes des GP et de la F1 au jeune espoir US, Colton Herta, l’un des pilotes Andretti en Indycar désormais l’un des principaux protagonistes de l’IndyCar, où il a brillé cette saison décrochant plusieurs victoires.

A ce sujet, rappelons que l’équipe Andretti Autosports vient tout récemment d’enrôler le pilote Français, Romain Grosjea, ancien de la F1, pour lui confier la saison prochaine, l’une de ses monoplaces, celle que pilotait depuis une bonne dizaine d’années, le pilote Américain Ryan Hunter-Ray. Grosjean pouvant du coup devenir le leader en lieu et place de Colton Herta aux cotés d’un autre Américain, Alex Rossi, lui aussi ex F1.

Affaire à suivre ces prochains jours car en F1 tout va parfois très vite !!!

Peter SOWL

Photos : TEAMS – INDYCAR