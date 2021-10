HAMILTON EN POLE DU GP DE TURQUIE A ISTANBUL MAIS IL S’ÉLANCERA SEULEMENT 11 éme

FLASH -FLASH -FLASH

BOTTAS RÉCUPÈRE LA PREMIÈRE PLACE

Au volant de sa Mercedes, Lewis Hamilton, déjà le plus rapide en Q1 et Q2, décroche avec un chrono de 1’22.868, la pole a l’issue de la Q3 !

Mais vu sa pénalité (10 places) pour changement d’éléments moteur sur sa Mercedes avant ce GP à Istanbul, il ne s’élancera que de la 11éme place demain dimanche, sur la grille de départ de ce GP de Turquie !

Abandonnant sa pôle à son équipier, Valterri Bottas ! Le lieutenant de Lewis qui lâchait:

« C’était une belle séance de qualifications, pas simple, notamment en Q1 où on était à la limite. J’avais un petit peu trop de sous-virage mais j’ai réussi à bien gérer ma séance. En tant qu’équipe, on réalise exactement le plan qu’on souhaitait. On minimise au maximum la pénalité de Lewis (Hamilton) ainsi. Je suis concentré sur ma propre course demain dimanche. »

Lewis qui confiait, lui, en conférence de presse:

« On a une foule incroyable ici, merci ! C’est génial de revenir en Turquie parce que l’année dernière, c’était une année incroyable pour l’équipe et moi-même. La piste est complètement différente de l’année dernière avec l’adhérence qui est bien meilleure. Ça a été une séance difficile avec des zones humides et c’était compliqué de mettre de la température dans les pneus. L’équipe a réagi au bon moment, a bien travaillé et j’ai tout donné. Ce n’est pas facile de dépasser, on est tous sur les mêmes pneus. Je pense que demain dimanche, ce ne sera pas facile de remonter. Il y a la ligne droite opposée, on verra comment on peut s’en servir. On espère offrir une belle course aux fans. »

C’est donc son équipier, le Finlandais Valterri Bottas, deuxième avec 1’22.998, à 0.130, de la Q3, qui récupère la première place sur la grille, avec à ses cotés, le pilote Red Bull-Honda, Max Verstappen, classé troisième avec 1’23.196, à 0.328 !

Max lui expliquait:

« C’était une séance piégeuse avec les conditions mais je pense que, comparé à hier vendredi, on a réussi à améliorer la situation. On a été plutôt bons. Il faut qu’on regarde dans les lignes droites, il nous manquait de la vitesse. Ce n’était pas un temps pour se battre pour la pole mais c’est plutôt correct et c’est un bon retour par rapport à ce qu’on a vécu hier. Demain dimanche, je partirai donc deuxième.On verra également ce que la météo nous impose mais, globalement, je suis content. Il faudra voir à quel point on est compétitif en rythme de course et gérer la température des pneus. La piste est clairement très amusante à piloter. Voyons comment on gérera le virage numéro 8. Mon objectif sera de ramener à l’arrivée autant de points que possible. »

Pierre Gasly, excellent quatrième, le pilote Alpha Tauri, précisait:

« J’ai cru que je pouvais faire encore mieux. Dans le dernier tour, je fais deux premiers secteurs excellents, mais j’ai glissé dans les deux derniers virages, les pneus arrière n’ont pas tenu. J’aurais peut-être pu aller chercher Charles (Leclerc). Mais je suis franchement très content, c’était vraiment un super tour. On a beaucoup amélioré les performances de la voiture par rapport à hier (vendredi). Je me sentais beaucoup plus à l’aise au volant. Hier, je n’avais que du sous-virage et je déteste ça. Ce n’était ni plaisant, ni performant. Aujourd’hui c’était bien mieux, on l’a vu ce matin avec mon meilleur temps. La voiture me convenait beaucoup mieux. L’équipe a fait du très bon travail. Je suis content, on a des gros points à aller chercher. »

Nouvelle bonne session de qualification pour Fernando Alonso sixième avec son Alpine, lequel indiquait:

« Je me sentais bien aujourd’hui et je suis content du résultat. La voiture était performante et nous avons fait le bon choix sur les pneumatiques à utiliser dans toutes les séances. Nous étions également assez rapides pour nous qualifier en médiums en Q2 et c’était bien d’avoir ce confort ! Nous semblons compétitifs, donc je pense que nous pouvons marquer de gros points. Il faudra être dans le rythme des monoplaces qui nous entourent, mais je crois que la stratégie sera cruciale demain. Nous avons vu que le graining était assez important dans des conditions sèches. Nous étudierons donc les prévisions météorologiques avant de procéder étape par étape. »

Le TOP 10 de cette Q3: Hamilton – Bottas -Verstappen – Leclerc – Gasly – Alonso – Pérez – Norris – Stroll et Tsunoda

LES ÉLIMINÉS DE LA Q2

Assuré de s’élancer dernier sur la grille dimanche, suite à sa pénalité pour changement de moteur, Carlos Sainz Jr, n’est pas sorti en piste pour cette Q2!

Sortent en Q2: Sebastian Vettel (Aston Martin-Mercedes) – Esteban Ocon (Alpine-Renault) – George Rssell (Williams-Mercedes) – Mick Schumacher (Haas-Ferrari) et Carlos Sainz Jr (Ferrari) qui n’a pas tourné

Le TOP 10 de cette Q2: Hamilton – Bottas – Verstappen – Gasly – Alonso – Pérez – Leclerc – Tsunoda – Stroll et Norris.

Meilleur tour pour la Mercedes de Lewis Hamilton en 1’23.082 devant celle de Valterri Botas second à 0.497 en 1’23.579 et la Red Bull-Honda de Max Verstappen, 3éme en 1’23.732 à 0.650

LES ÉLIMINÉS DE LA Q1

Sortent en Q1: Daniel Ricciardo (McLaren-Mercedes) -Nicholas Latifi (Williams-Mercedes) – Antonio Giovinazzi (Alfa Roméo) – Kimi Räikkönrn (Alfa Roméo) – Nikita Mazepin (Haas-Ferrari)

Le TOP 10 de cette Q1: Hamilton – Verstappen – Gasly – Leclerc – Pérez – Bottas- Norris – Alonso – Sainz Jr et Tsunoda

Meilleur tour pour la Mercedes de Lewis Hamilton en 1’24.585 devant la Red Bull-Honda de Max Verstappen, à 0.007 en 1’24.592 et l’Alpha Tauri de Pierre Gasly, 3éme à 0.119, en 1’24.704

A NOTER que Mick Schumcher se qualifie pur la première fois en Q2 !

John ROWBERG

Photos : F1 – TEAMS

LE RÉSULTAT DE LA QUALIFICATION DU GRAND PRIX DE TURQUIE A ISTANBUL

1 – Lewis Hamilton (Mercedes) 1’22″868 – Q3 (10 places de pénalité)

2 – Valtteri Bottas (Mercedes) 1’22″998 – Q3

3 – Max Verstappen (Red Bull-Honda) 1’23″196 – Q3

4 – Charles Leclerc (Ferrari) 1’23″265 – Q3

5 – Pierre Gasly (Alpha Tauri-Honda) 1’23″326 – Q3

6 – Fernando Alonso (Alpine-Renault) 1’23″477 – Q3

7 – Sergio Perez (Red Bull-Honda) 1’23″706 – Q3

8 – Lando Norris (McLaren-Mercedes) 1’23″954 – Q3

9 – Lance Stroll (Aston Martin-Mercedes) 1’24″305 – Q3

10 – Yuki Tsunoda (Alpha Tauri-Honda) 1’24″368 – Q3

11 – Sebastian Vettel (Aston Martin-Mercedes) 1’24″795 – Q2

12 – Esteban Ocon (Alpine-Renault) 1’24″842 – Q2

13 – George Russell (Williams-Mercedes) 1’25″007 – Q2

14 – Mick Schumacher (Haas-Ferrari) 1’25″200 – Q2

15 – Carlos Sainz (Ferrari) – Q2 Pas de chrono (Part dernier suite pénalité changement moteur)

16 – Daniel Ricciardo (McLaren-Mercedes) 1’25″881 – Q1

17 – Nicholas Latifi (Williams-Mercedes) 1’26″086 – Q1

18 – Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo-Ferrari) 1’26″430 – Q1

19 – Kimi Raikkonen (Alfa Romeo-Ferrari) 1’27″525 – Q1

20 – Nikita Mazepin (Haas-Ferrari) 1’28″449 – Q1